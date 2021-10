Empresa estadounidense vende acciones de una carta Pokémon valorada en más de 230,000 dólares

El mundo de las inversiones es sumamente extenso. Una pregunta que surge a cualquier persona cuando decide tomar riesgos con su dinero es ¿en qué puedo invertir, bolsa de valores, mercado inmobiliario? Pues al parecer una nueva alternativa para que pongas a trabajar a tu dinero son las tarjetas Pokémon.

La compañía de inversión alternativa Otis ha lanzado a la venta acciones de una exclusiva y cara carta de Pokémon, cuyo valor en el mercado es de 236,800 dólares. Se trata de la primera edición holográfica de Charizard, la cual salió a la venta en 1999. Según expertos coleccionistas, esta tarjeta es considerada como “el santo grial” de las cartas de Pokémon.

De acuerdo con el portal de noticias Vice, las acciones se venderán con un precio inicial de 10 dólares por unidad. El precio de esta tarjeta llegó a su punto máximo en marzo del 2020, con un impresionante valor de mercado de 399,700 dólares. Desde ese entonces, el mercado se ha estabilizado y se ha vendido por montos desde 264.000 hasta 270.600 dólares entre julio y septiembre del presente año.

The 1999 1st Edition Holographic Charizard is widely considered the holy grail of Pokémon cards.



Today at 12PM ET, we will be dropping a PSA 10 copy of the card at a $236,800 market cap.



Here’s why we’re excited: pic.twitter.com/wcXl2SR2JZ