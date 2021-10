¿Ya puedo comprar acciones de Meta? El cambio de nombre de Facebook disparó el valor de Meta Materials

¡Tremenda confusión! Ayer por la tarde, Mark Zuckerberg sorprendió al mundo anunciando el cambio de nombre de Facebook Inc. a Meta. En un giro inesperado, muchos inversionistas, creyendo que ya podían comprar acciones de Meta, empezaron a invertir en la empresa canadiense Meta Materials, que no tiene nada que ver con el magnate ni su corporativo.

En un caso de error de identidad, las acciones de Meta Materials Inc., que cotizan bajo el símbolo 'MMAT', se dispararon un 26% en las operaciones posteriores al cierre del Nasdaq. En las operaciones previas a la comercialización del viernes subieron un 5% a 4.79 dólares y se vendieron casi un millón de acciones.

La compañía con sede en Halifax, en la provincia de Nueva Escocia, Canadá, tenía un valor de mercado cercano a los 1,300 millones de dólares, según Refinitiv. Gracias al malentendido, ahora la compañía vale poco más de $1,500 millones de dólares.

George Palikaras, fundador y CEO de Meta Materials, hizo referencia a la confusión en su cuenta de Twitter.

“En nombre de Meta Materials me gustaría dar una cordial bienvenida a Facebook al #metaverso”, escribió Palikaras el jueves.

On behalf of @Metamaterialtec I would like to cordially welcome @Facebook to the #metaverse. #GoBeyond $MMAT #AR #VR Meta, meet META® :-) https://t.co/8gOgkYTvSl pic.twitter.com/2i2PMKwzFA