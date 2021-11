5 beneficios de hacer tu testamento hoy

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Les tengo un dato importante: únicamente una de cada 20 adultos en México cuenta con un testamento.



En tu caso: ¿alguna vez has tenido la intención de planear tu herencia? De ser así, ¿has llevado esta tarea a buen fin o acaso has terminado por no hacer nada, abrumado por el desconocimiento, la desidia, el temor a generar conflictos familiares o incluso por la intimidación de pensar en la muerte?

Lo cierto es que la mayoría de las personas se encuentran en el segundo caso, pues elaborar un testamento –o decidir cómo distribuir los bienes tras la muerte– plantea un formidable reto emocional. Por fortuna, cada vez hay más conciencia de que la planificación hereditaria es indispensable para garantizar que el patrimonio –en la mayoría de los casos, fruto de una vida de esfuerzo y dedicación– florezca y permanezca por varias generaciones.

Por eso, hoy quería dejarte algunos de los muchos beneficios que tiene hacer tu testamento con tiempo:

Que puedas decidir con precisión a quién dejarle tu patrimonio, incluso a personas que no son sus familiares y a instituciones. Que tus herederos no tengan que realizar un juicio sucesorio.

Este proceso suele ser caro y complicado para la familia, aunado a la carga emocional que podrían tener por tu partida. Que la adjudicación de los bienes implique los menos gastos posibles para tus herederos. Que puedas establecer ciertas condiciones a tus herederos.

Así es, tú podrás decidir con tiempo y reflexión cómo recibirán tu patrimonio. Que puedas nombrar tutores para tus hijos, en caso de que éstos sean menores de edad. Además, decidirás quiénes serán sus albaceas y curadores, lo que seguramente ayudará a que queden en las mejores manos.

