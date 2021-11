El mito del 'éxito de la noche a la mañana' y cómo surgen realmente las ideas brillantes

Como anécdota, el discurso de Jerry Seinfeld para una de las sitcoms más famosas de todos los tiempos comienza con esta frase: "Tengo una idea para un programa". La idea de que todo lo que se necesita es una gran idea para hacerse rico, en Seinfeld, es un canto de sirena para muchos emprendedores. Es irresistible, es motivador y (desafortunadamente) está mal.

En el mundo del emprendimiento, es fácil querer perseguir el 'éxito de la noche a la mañana'. Para hacerse rico. La personalidad emprendedora tiende a ir a lo grande y arriesgarlo todo con la mano ciega. Pero la verdad es que se necesitan años para cultivar una idea valiosa. Las epifanías no son realmente inmediatas; son el resultado de la memoria a largo plazo y del conocimiento obtenido arduamente.

Basado en el procesamiento no consciente, el fenómeno de una epifanía es enigmático incluso para los psicólogos más renombrados. Sin embargo, el relámpago de la inspiración, o la atractiva idea de mil millones de dólares, no es repentina en absoluto. ¿La verdad? Nadie tiene éxito de la noche a la mañana. No es así como funcionan las ideas.

Cómo funcionan realmente las ideas

Las epifanías y los éxitos que parecen de la noche a la mañana son engañosos porque a menudo son repentinos y sorprendentes. Casi se sienten como si vinieran de fuera de nosotros y son muy motivadores.

En el libro Where Good Ideas Come From, Steven Johnson habla sobre el 'momento eureka' y describe nuevos desarrollos, desde lápices hasta baterías y terapias con medicamentos. Detalla patrones identificables de innovación. Algunas cosas tienen posibilidades adyacentes, y un buen ejemplo son las tecnologías emergentes como las redes neuronales, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML).

La mayor sofisticación de estas tecnologías abre nuevas posibilidades adyacentes para la innovación, lo que significa que las personas tendrán 'momentos eureka', ya que están equipadas con nuevas herramientas para realmente crear algo nuevo. ¿La IA es nueva? Alan Turing diría lo contrario. Las personas que encuentran 'éxitos de la noche a la mañana' utilizando estas tecnologías, de hecho, están simplemente aprovechando algo que ha existido durante mucho tiempo, y solo recientemente el conocimiento colectivo ha avanzado lo suficiente como para hacer posible alguna nueva aplicación.

Otra forma en que se desarrollan las ideas es algo que Johnson llama corazonadas lentas. En otras palabras, es el germen de una idea que se desarrolla con el tiempo. Cuando se comparte o se construye, puede surgir algo nuevo. Hay muchuchos otros caminos por los que corren las nuevas ideas, que invariablemente están informadas o influenciadas por algo que ya existe.

Es importante ver cómo surgen nuevas ideas, epifanías o inventos en un contexto social más amplio. A nivel individual, los empresarios están invadidos por su misión personal de convertirse en un éxito de la noche a la mañana, a menudo descartando la sugerencia de que están influenciados por algo que existió antes que ellos. Dejando a un lado el egocentrismo, es importante ver el microcosmos que es una persona individual. Con recursos y capacidad intelectual limitados, las personas a nivel individual no se despiertan un día pensando en algo completamente nuevo.

En cambio, una suma agregada de procesamiento inconsciente o subconsciente, con suerte bien informado por la educación y la colaboración, algún día puede dar como resultado un huevo de oro. Pero nadie llega solo o de la noche a la mañana. Esto puede ser un golpe para las quijotescas ensoñaciones de individualismo o importancia personal, pero es importante recordar las realidades de la vida que realmente derivan en crecimiento.

El valor del fracaso

Un primer predictor del éxito es lo opuesto al éxito: el fracaso. El experto en liderazgo John Maxwell escribió un libro en 2007 llamado Failing Forward, afirmando que hay una similitud cuantificable entre los grandes triunfadores. Explica que el trasfondo real de cualquier gran éxito no es cómo lidian con lograrlo: es cómo lidian con el fracaso. Todo emprendedor se enfrenta a la posibilidad real de fracasar, y no hay mejor manera de cultivar el valor que intentarlo y volver a intentarlo.

El poder de la arena

La psicóloga Angela Duckworth escribió un libro llamado Grit: The Power of Passion and Perseverance, que se convirtió instantáneamente en un bestseller del New York Times. En él, Duckworth analiza los rasgos compartidos entre personas exitosas en varios contextos, desde el Concurso Nacional de Ortografía hasta la Academia de West Point. Ella explica que “no hay atajos hacia la excelencia. Desarrollar experiencia real, resolver problemas realmente difíciles, todo lleva tiempo, más de lo que la mayoría de la gente imagina". El esfuerzo, o la determinación, es la clave: “Sin esfuerzo, tu talento no es más que un potencial insatisfecho. Sin esfuerzo, tu habilidad no es más que lo que podrías haber hecho pero no hiciste".

Sentirse cómodo con el fracaso y cultivar la determinación son dos formas proactivas de trabajar en tu camino al éxito. Lo que estás trabajando para ir hacia a delante es igualmente importante.

Una causa justa para una victoria infinita

Volverse viral no es lo mismo que construir un negocio con un legado duradero. Simon Sinek ha abierto mucho terreno en la última década guiando a los dueños de negocios para practicar más perseverancia, más empatía y un establecimiento de metas más matizado.

En su libro El Juego Infinito: ¿Sabes a qué estás jugando? (Gestión del conocimiento), Sinek describe que el objetivo de un negocio duradero se centra en una 'Causa Justa': “Una Causa Justa debe ser: Para algo: afirmativa y optimista; Inclusiva: abierto a todos aquellos que deseen contribuir; Orientada al servicio: para el beneficio principal de los demás; Resiliente: capaz de soportar cambios políticos, tecnológicos y culturales; Idealista: grande, audaz y, en última instancia, inalcanzable".

Una causa justa está en la línea con 'cambiar el mundo' o 'erradicar la pobreza'. Es grande y audaz, a menudo grandilocuente y, lo más importante, imposible. Podría parecer que esto iría en contra de la intuición, pero es la búsqueda lo que realmente da energía a un emprendedor, no la victoria. Por lo tanto, los 'éxitos de la noche a la mañana' pueden ser imposibles y las epifanías pueden ser engañosas, pero cada día que alguien vive y trabaja es una oportunidad para apostar por el futuro, invirtiendo en las ideas que algún día te harán rico.