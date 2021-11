Elon Musk dice que Tesla aún no ha firmado ningún contrato con Hertz

El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo el lunes por la noche que su compañía aún no había firmado un contrato con Hertz.

La agencia de alquiler anunció la semana pasada que compraría 100,000 nuevos vehículos eléctricos de Tesla en un movimiento para electrificar su flota.

Después de que un usuario de Twitter señaló que las acciones de Tesla habían subido, Musk respondió: "¡De nada! Si algo de esto se basa en Hertz, me gustaría enfatizar que aún no se ha firmado ningún contrato. Tesla tiene mucha más demanda que producción, por lo tanto, solo venderemos autos a Hertz por el mismo margen que a los consumidores. El acuerdo de Hertz no tiene ningún efecto en nuestra economía".

