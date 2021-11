Jeff Bezos promete 2 mil millones de dólares para combatir el cambio climático (después de volar a la conferencia en un jet privado)

El martes, el fundador y exdirector ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, anunció una donación de 2 mil millones de dólares para combatir el cambio climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, o COP26, en Glasgow, Escocia, a la que voló en su jet privado.

Reuters | Richard Brian

El compromiso de 2 mil millones de dólares es parte de una promesa mayor de 10 mil millones del Bezos Earth Fund, que tiene como objetivo "mejorar la naturaleza y promover la justicia ambiental y las oportunidades económicas" para 2030 según Bezos.

"Nuestro compromiso hoy respalda un triple imperativo: debemos conservar lo que tenemos, restaurar lo que hemos perdido y cultivar lo que necesitamos en armonía con la naturaleza", continuó el multimillonario. "Invertir en la naturaleza a través de enfoques tradicionales e innovadores es esencial para combatir el cambio climático, mejorar la biodiversidad, proteger la belleza del mundo natural y crear un futuro próspero".

La donación de 2 mil millones se agregará al compromiso de 1 mil millones anunciado en septiembre en Climate Week NYC. Los fondos totales se asignarán a la conservación de la naturaleza, la restauración del paisaje y la transformación de los sistemas alimentarios, según el comunicado de prensa.

El multimillonario ha calificado repetidamente al cambio climático como la "mayor amenaza" para la Tierra, y ha atribuido a su reciente viaje al borde del espacio, que tuvo lugar por primera vez en julio a bordo de un cohete diseñado por su compañía aeroespacial Blue Origin, haber alterado su perspectiva sobre el planeta.

"La naturaleza es hermosa pero también es frágil", dijo Bezos en la conferencia climática. "Me acordé de esto en julio cuando fui al espacio con Blue Origin. Me dijeron que ver la tierra desde el espacio cambia la lente a través de la cual se ve el mundo, pero no estaba preparado para cuánto sería cierto".

Bezos no fue el único líder que llegó a la conferencia sobre el cambio climático en un jet privado, lo que provocó acusaciones de hipocresía. Según BBC News, la compañía de análisis de aviación Cirium dijo que 76 aviones privados aterrizaron en Glasglow y sus alrededores en los cuatro días previos al inicio de la conferencia.

Estos vuelos producen gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO2), al quemar combustible, lo que contribuye al calentamiento global.