Familia de Kobe Bryant ganó 400 millones de dólares por la venta de BodyArmor, las bebidas energéticas del deportista

Este lunes, la familia de Kobe Bryant sumó 400 millones de dólares a la ya cuantiosa herencia del basquetbolista. Tal ganancia es resultado de la venta de BodyArmor, una empresa de bebidas energéticas en que el deportista invirtió hace unos años.

Lisa Blumenfeld | Getty Images

En 2014, el fallecido jugador de la NBA pagó alrededor de 6 millones de dólares por el 10% de las acciones de BodyArmor, según informó The Wall Street Journal. Bryant conservó tal participación hasta su muerte, ocurrida durante un fatal accidente aéreo en enero de 2020.

La empresa de bebidas energéticas e hidratantes está valorada en 8,000 millones de dólares. Ahora, Coca-Cola adquirió el 85% la empresa por 5,600 millones de dólares, así que la parte correspondiente a las acciones de Kobe irá directo a las cuentas de la familia Bryant.

“Si no fuera por la visión y la fe de Kobe Bryant, BodyArmor no habría podido lograr el éxito que tuvimos. No podría estar más emocionado de formar parte de la familia Coca-Cola y poner nuestra mirada en el futuro”, aseguró este lunes en un comunicado Mike Repole, fundador de BodyArmor y exsocio del jugador de basquetbol.

Un homenaje a Kobe Bryant

El anuncio oficial de la adquisición se realizó este lunes 1 de noviembre, justo a las 8:24 am en honor a los números de la camiseta del legendario basquetbolista.

Por su parte, Vanessa Bryant, viuda del basquetbolista, dio la noticia desde su cuenta de Instagram, donde dedicó un emotivo mensaje al padre de sus cuatro hijas, una de ellas Giana, quien falleció junto con el ícono de la NBA.

“¡Felicidades Papi! […] ¡Lo hiciste! Siempre un paso adelante. Estoy muy orgullosa de todo lo que pudiste lograr. Ojalá estuvieras aquí para celebrar. Te mereces todo el reconocimiento por esto. Sigues siendo grande. Te amo por siempre”, escribió la viuda de Bryant, agrenda un agradecimiento a Repole y al equipo de BodyArmor.

Se estima que Kobe Bryant ganó alrededor de 323 millones de dólares en contratos con los Lakers. Con esta transacción ya se puede decir que ganó más por sus inversiones fuera de la cancha, que durante su carrera como jugador de baloncesto.

La transacción también representa un hito para Coca-Cola, ya que la compra de BodyArmor es la mayor cantidad de dinero que la compañía ha pagado en su historia por una marca de bebidas. El récord lo tenía la adquisición de la marca Costa Coffee por 5,100 millones de dólares en 2018, y antes de esa estaba agua Glaceau, por la que pagarion 4,100 millones de dólares en 2007.