Ya existe una empresa llamada Meta y pide varios millones para cederle el nombre a Mark Zuckerberg

Hace justo una semana, Mark Zuckerberg anunció por todo lo alto que Facebook ahora se llamará Meta, un cambio para dar paso a su metaverso. Pero el magnate podría tener problemas para adoptar su nueva identidad, pues ya existe una empresa llamada Meta en Estados Unidos, la cual estaría dispuesta a cederle su nombre a cambio de varios millones de dólares.

La compañía Meta PC, dedicada a vender computadoras, laptops, tabletas y software, ha operado por más de un año bajo ese nombre, pero apenas en agosto pasado presentaron los documentos para convertir ‘Meta’ en su marca registrada, reporta TMZ.

Sin embargo, para evitar un pleito legal, los fundadores de la pequeña empresa tecnológica, Joe Darger y Zack Shutt, piden un pago de 20 millones de dólares para retirar la solicitud de registro y dejar libre el nombre de 'Meta'.

Ante la posibilidad de ganar una buena suma de dinero, Meta PC se ha tomado el asunto con buen humor. Para aprovechar el impulso que les está dando esta polémica, publicaron en sus redes sociales un meme donde aparece Mark Zuckerberg presentando un producto de la compañía, tal como lo hizo al anunciar su nueva marca el pasado 28 de octubre.

Por su parte, Schutt publicó en Twitter un vídeo en tono de broma donde revela el cambio de nombre de Meta PC por Facebook.

an announcement regarding our new name from our founder @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z