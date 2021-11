El Nintendo Switch es la última víctima de la escasez de chips este fin de año

A medida que aumentan las compras navideñas, hay un artículo que los compradores deberían obtener más temprano que tarde: el Nintendo Switch.

picture alliance | Getty Images

El jueves, Nintendo, con sede en Japón, redujo sus previsiones de ventas de Nintendo Switch de 25.5 millones de consolas entre abril de 2021 y marzo de 2022 a 24 millones. Esta disminución de casi el 6 por ciento se debe al efecto de la escasez global de chips en la producción.

"No podemos producir lo suficiente para satisfacer la demanda que esperamos durante la próxima temporada navideña", dijo el presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, en una rueda de prensa. "Actualmente no hay señales de mejora y la situación sigue siendo grave, por lo que no puedo decir cuánto tiempo continuará".

La alineación de juegos de Nintendo Switch para la temporada navideña también es una preocupación para los inversores. Aunque Nintendo lanzará remakes de "Pokémon Diamond" y "Pokémon Pearl" a finales de este mes, no hay muchos juegos muy esperados que se lanzarán antes de fin de año.

“Nuestra principal preocupación sigue siendo una cartera de juegos mediocre combinada con una drástica disminución [de la cantidad de software comprada por los propietarios de hardware] que probablemente haga bajar las ganancias”, escribió Atul Goyal, analista de Jefferies, a CNBC.

A pesar de todas sus preocupaciones, la empresa no ve necesariamente una pérdida de beneficios en el futuro. Nintendo no redujo sus expectativas de ingresos y, de hecho, espera que las ganancias sean un 4 por ciento más altas de lo que se había predicho anteriormente. Esta perspectiva optimista se debe a las revisiones de las cuentas en los tipos de cambio y las mayores ventas de software proyectadas.