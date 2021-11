¡La próxima semana arranca INCmty, el festival emprendedor más grande de Latinoamérica!

Todo está listo para la novena edición del festival de emprendimiento más importante de México y Latinoamérica, INCmty, que se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en formato virtual. Reunirá a más de 150 startups, además de casi mil concursantes en las cuatro convocatorias de la plataforma impulsada por el Tecnológico de Monterrey. ¿Qué esperamos la próxima semana?

Cortesía INCmty

Emprendedores y emprendedoras de todo México y Latinoamérica

Los casi mil concursantes en las convocatorias de B-CHALLENGE, PROTOTYPE, ACCELERATOR y HEINEKEN GREEN CHALLENGE provienen de estados a lo largo y ancho de todo el país: Yucatán, Campeche, Puebla, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Coahuila y Monterrey, entre otros.

Canadá, en encuentro de negocios único en México

Por primera vez en la historia de INCmty, Canadá se une al festival para conectar el ecosistema empresarial de este país con el de México a través de un programa integral centrado en la generación de oportunidades de negocio. Durante los tres días, los participantes podrán acceder al pabellón virtual de Canadá, a encuentros de negocios y a una agenda especial para que tanto los expositores como los emprendedores y participantes obtengan contenidos focalizados y acceso a networking de alto valor.



Adicional a ello, habrá salas virtuales de expositores con pabellones internacionales de Latinoamérica, Norteamérica y África. Se crea, INCkids ofrecerá actividades dedicadas para padres e hijos con el objetivo de introducirlos al mundo de los negocios y ayudarles a capitalizar ideas y sueños, así como alentarlos a ser mejores estudiantes y emprendedores.

Imagen: Cortesía INCmty

INCmty Live, contenido gratuito

La plataforma INCmty, por primera vez, transmitirá en vivo algunas de sus actividades de manera gratuita para que el público en general pueda conocer el evento y así democratizar el contenido de gran valor que compartirán los conferencistas.

El público podrá ver eventos tales como la conferencia de apertura de Neil Patel, el Fireside chat de Joao Bocas y David Albert, las presentaciones de pitches de HEINEKEN Green Challenge, entrevistas de líderes del ecosistema empresarial, entre otros.

Estos serán transmitidos por el canal de YouTube de INCmty de la siguiente manera:

Día 1: 8 de noviembre de 10:40 am a 5:00 pm

8 de noviembre de 10:40 am a 5:00 pm Día 2: 9 de noviembre de 11:00 am a 4:40 pm

9 de noviembre de 11:00 am a 4:40 pm Día 3: 10 de noviembre de 11:50 am a 6:30 pm

INCmty en Whova: inteligencia artificial, bolsa de trabajo y trade show

Por segunda ocasión, el festival de INCmty será 100% digital y los participantes que adquirieron los boletos a través de la página, tendrán acceso a todas las actividades a través de la app Whova. Este software por medio de inteligencia artificial ayuda a unir acorde a intereses de los participantes para facilitar el networking, bolsa de trabajo y las actividades dentro del festival.

Imagen: Cortesía INCmty

Reúne a estrellas internacionales para inspirar a futuras generaciones

Más de 200 speakers de Estados Unidos, Reino Unido, América Latina, Canadá y México se reunirán para inspirar a las próximas generaciones. Este año los summits Life & Human Being, Immersive Science & Tech y Business Hacks, que serán los hilos conductores de todo el encuentro. Por mencionar algunos: Maye Musk, role model, Darin Olien, empresario estadounidense y cohost en la serie de Netflix “Down to Earth with Zac Efron” y Bred Feld, cofundador y socio de Techstars, entre otros.

Para conocer todas las actividades que se llevarán a cabo durante el Festival INCmty, y donde se tendrá acceso a los mejores líderes del ecosistema de emprendimiento, a una plataforma de networking de alto impacto, talleres y herramientas para emprender y crecer y experiencias que van más allá del emprendimiento, visite la página de internet.