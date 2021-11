Trabajadores de Starbucks denuncian a la cadena por acoso y amenazas para impedirles crear un sindicato

En este momento, muchas empresas en Estados Unidos compiten para conseguir personal, en medio de una crisis por la escasez de mano de obra. A pesar de ello, la cadena de cafeterías Starbucks no teme enfrentar un pleito legal con sus trabajadores, quienes denunciaron a la empresa por acoso, amenazas e intimidación, con el fin de impedirles formar un sindicato.

El pasado 4 de noviembre, el sindicato Workers United presentó una denuncia contra Starbucks en un juzgado de Buffalo. Los documentos, citados por agencia Efe, representan las quejas de 128 trabajadores de tres locales de la cadena en dicha ciudad, ubicada al norte de Nueva York, quienes intentan crear el que sería el primer sindicato de esta gran compañía con presencia global, la cual ha boicoteado todas las iniciativas de este tipo hasta ahora.

Los denunciantes señalan que en agosto de 2021 la cadena inició una “campaña de amenazas, intimidación y vigilancia” contra el grupo de empleados. La estrategia habría sido una “respuesta a los esfuerzos de los compañeros de Buffalo de organizar un sindicato”,

El grupo de empleados de Buffalo creó una cuenta de Twitter donde reafirman las acusaciones contra Starbucks por acoso. También invitan a otros compañeros a sumarse al movimiento y compartir sus experiencias, publican actualizaciones y hasta tienen un logo: un puño negro alzando uno de los icónicos vasos de las famosas cafeterías.

Siren says: "Don't listen to Starbucks' union-busting siren song -- stay strong and vote yes!" pic.twitter.com/vLtvkgNaOg

La próxima semana, los 128 trabajadores de Buffalo que procedieron contra Starbucks iniciarán una votación online para decidir si se organizan bajo un sindicato o no.

En agosto pasado, los empleados solicitaron sindicarse a la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés), organismo que autoriza la formación de organismos gremiales.

En un intento de frustrar la iniciativa, Starbucks argumentó ante la Junta que la votación debía incluir a todos los empleados de sus veinte locales en Buffalo, y no solo a los de las tres cafeterías que lanzaron la propuesta original.

Happy Election Day Buffalo! There’s only one mayoral candidate who’s had our back from day one! pic.twitter.com/QLUuYXaALt