Elon Musk hunde las acciones de Tesla con una polémica encuesta en Twitter

Elon Musk a menudo es acusado de manipulación del mercado debido a sus payasadas en Twitter, que a veces hacen que las valoraciones de diferentes criptomonedas caigan en picado o se disparen.

Esta vez, sin embargo, logró hundir acciones de su propia empresa.

El multimillonario enfureció a sus 62.8 millones de seguidores en Twitter después de publicar una encuesta sobre si debería vender sus acciones en Tesla, la empresa que fundó.

“Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, por lo que propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla”, escribió en la plataforma de redes sociales. "¿Apoyas esto?"

3.519.252 personas votaron en un empate algo cerrado, con el 57.9% de los votantes diciendo que sí y el 42.1% diciendo que no.

"Me atendré a los resultados de esta encuesta, de cualquier modo que sea", continuó Musk.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?