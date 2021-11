Tesla lanza cargador doméstico universal para vehículos eléctricos de cualquier marca

La empresa Tesla, propiedad del multimillonario Elon Musk, lanzó a la venta un nuevo cargador doméstico universal para vehículos eléctricos. El recién estrenado enchufe J1772 Gen 2 es compatible con cualquier marca de autos eléctricos en el mercado estadounidense.

Depositphotos.com / Tesla.com

Primero, se supo que la compañía estrella de Elon Musk planeaba abrir su red de supercargadores Tesla para que cualquier vehículo eléctrico, independientemente de la marca, pueda usarlos para recargarse. El proyecto se materializó esta semana, con la apertura de las primeras estaciones de supercargadores universales en Países Bajos.

Select Superchargers in the Netherlands are now open to all electric cars. https://t.co/DwPxc1vcF4 pic.twitter.com/BveSRZUsC3 — Tesla Charging (@TeslaCharging) November 1, 2021

Ahora, Tesla presentó este nuevo enchufe de pared para recargar los coches eléctricos en casa.

"Cargue su vehículo eléctrico en casa con el conector de pared J1772 Gen 2, una cómoda solución de carga en casa para los propietarios de vehículos eléctricos. Simplemente enchúfelo por la noche y cargue mientras duerme. Con una potencia de salida de hasta 9,6 kW (40 amperios) para un solo vehículo, el conector de pared J1772 Gen 2 incluye un cable de 7,3 metros de longitud, múltiples ajustes de potencia y un diseño versátil para interiores y exteriores”, se lee en la descripción del nuevo producto de Tesla.

Según reporta The Verge, la empresa de Elon Musk señaló que este conector fue diseñado para funcionar con vehículos que no son de Tesla. Los autos de la marca que no sean compatibles con el cargador G2 podrán usar un adaptador, pero la automotriz recomienda que si eres propietario de un Tesla, uses el conector de pared compatible con tu coche, para tener mejores tiempos de carga.

El cargador doméstico universal de Tesla para vehículos eléctricos de cualquier marca tiene un precio de 415 dólares (unos 9,500 pesos mexicanos) en su sitio oficial. Esta cantidad está por debajo del precio de otros cargadores domésticos, que cuestan cerca de 1,000 dólares (alrededor de 20,000 pesos mexicanos).