¿Qué son las 'Comunidades' de WhatsApp? Conoce la función que competiría con Discord y Telegram

Parece que la app de mensajería de Mark Zuckerberg está adquiriendo un cierto gusto por el orden y la organización digital. Hace solo unas semanas, la empresa propiedad de Meta lanzó la herramienta ‘Colecciones’ para WhatsApp Bussiness, y ahora estarían desarrollando una nueva función llamada ‘Comunidades’ de WhatsApp, que competiría con apps rivales como Discord y Telegram.

Una Comunidad es "un nuevo lugar donde los administradores tienen más control sobre los grupos de WhatsApp, principalmente para agrupar otros grupos", explicó el portal WABetaInfo, que dio a conocer la filtración.

Es decir, que las Comunidades de WhatsApp serán grupos dentro de grupos, muy similar a como funcionan y se organizan los canales en la app Discord, donde cada uno puede tener subcanales.

Esta función permitiría a los usuarios de WhatsApp gestionar mejor todos sus chats al crear un grupo que pueda englobar varios chats grupales relacionados con una 'comunidad'.

Por ejemplo, si vendes productos online puedes crear una gran comunidad llamada ‘Clientes CDMX’, y que ésta a su vez de divida en subgrupos donde tengas los chats de tus clientes agrupados por zona, por el tipo de producto o servicio que más solicitan, o por cualquier categoría que te facilite encontrarlos.

Ya que aún está en fase de desarrollo y la empresa no ha dado información oficial al respecto, se sabe poco sobre la función ‘Comunidades’ de WhatsApp. Tampoco hay una fecha estimada para que esta actualización llegue a los usuarios. Sin embargo, las capturas compartidas por el sitio especializado en la app hermana de Facebook dejan entrever un poco sobre cómo funcionarán estos grupos de grupos.

