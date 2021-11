Captan en video el paso de la cápsula 'Dragon' de SpaceX sobre el volcán Popocatépetl en México

¿Una estrella fugaz? ¿Un meteorito? ¿Una señal alienígena? No, era la cápsula 'Dragon', de la misión espacial Crew-2 de SpaceX en su regreso a la Tierra. En la noche del lunes 8 de noviembre, varios internautas lograron captar el momento en que la nave pasaba por la Ciudad de México (CDMX) y el impresionante volcán Popocatépetl para aterrizar en el Golfo de México, cerca de Miami, Florida.

La trayectoria de la nave hizo posible que se lograra ver en diferentes puntos de la Ciudad de México. A las 21 horas, aproximadamente varios usuarios en Twitter reportaron vislumbrar la cápsula ‘Dragon’ en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Sin embargo, los videos que se rondan las redes sociales son los de SkyAlert, donde confirmó de qué se trataba, y el de Webcams de México que captó el extraordinario instante en que la nave pasa por encima del volcán Popocatépetl, con la cámara que apunta directamente al cráter desde la estación de Tlamacas.

También la NASA reportó el exitoso aterrizaje: “Endeavour, en nombre de SpaceX, bienvenidos de vuelta al planeta Tierra”, se escucha en la grabación.

Smiles, thumbs up, and peace signs. The @SpaceX Crew-2 astronauts are happy to be home after six months in space. pic.twitter.com/W9ziABkq0k