Chris Diamantopoulos, estrella de 'Red Notice', es muy bueno interpretando al villano

Emprendedor · Red Notice 'y estrella de' Silicon Valley 'Chris Diamantopoulos No te das cuenta de lo buenos que son realmente algunos actores hasta que les hablas. Caso en cuestión: Chris Diamantopoulos. Su aterradora interpretación de un gángster psicópata absolutamente despiadado en True Story en Netflix me hizo preguntarme si sobreviviría a nuestra entrevista. Pero afortunadamente, la verdad es que el verdadero Chris es un tipo absolutamente divertido y reflexivo que tiene montones de cosas inspiradoras que decir sobre los temas de luchar por tus sueños, tomar riesgos y apreciar genuinamente las victorias en el camino. Dejé nuestra conversación sin temer por mi vida, pero temiendo no correr suficientes riesgos. Austin Hargrave Chris interpretó recientemente a otro villano psicótico, aunque algo menos amenazador, en la mega película Red Notice de Netflix, y los fanáticos lo han visto interpretar a genios hilarantemente maníacos en Silicon Valley y Episodios. Más recientemente, puedes escucharlo como la voz nada asesina del padre de Greg en la película animada El diario de un niño Wimpy en Disney +. (El hombre está tan ocupado como talentoso). Relacionado: Consejos del gran maestro de ajedrez Garry Kasparov para mantenerse unos pasos por delante Aquí hay un pequeño fragmento de Chris hablando de eso que todos nosotros, sin importar en qué campo estemos, tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida profesional: convencer a otras personas de que somos la persona adecuada para el trabajo. "La gente en todos los aspectos de la vida quiere demostrar de lo que es capaz, y mi trabajo, por definición, es hacerlo todos los días. No puedo mantener a mi familia a menos que pueda convencer a alguien de que puedo hacer exactamente lo que creen que no hay forma de que sea capaz de hacerlo. A veces puede ser frustrante; puede parecer una batalla cuesta arriba, pero también es estimulante y ... ¡es mi trabajo! Mi trabajo es hacer una audición ", explica. comparando el proceso con una entrevista de trabajo. "El primer paso es que necesito convencerme a mí mismo de que soy la persona indicada para esto, y una vez que lo hago, tengo el poder de seguir adelante". Cuando se le presentó la oportunidad de hacer una audición para ser la voz de Mickey Mouse, al principio se resistió y luego encontró inspiración en una vieja entrevista con Walt Disney con la que se topó. "Lo vi, y su voz normal sonaba muy parecida a la mía, profunda y ronca. Y le preguntaron si todavía podía hacer la voz del ratón, y él se encabritó y dijo: '¡Vaya, chico, seguro que puedo! ! ' Y vi lo que hizo con su cuerpo y sus manos, y me di cuenta de que si lo vas a hacer, ¡tienes que serlo ! Y así es como me acerco a todo. Si puedo serlo por mí mismo, entonces puedo convencer a otras personas de que yo también puedo serlo ". ¡Espero que disfrutes de nuestra conversación y gracias como siempre por escuchar!