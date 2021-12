La pandemia creó una tormenta perfecta para la industria de la cirugía plástica en medio del fenómeno 'Zoom Boom'. Los médicos esperan otro auge en esta temporada navideña.

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process.

Desde el inicio de la pandemia, cientos de industrias y millones de empresas han sufrido la falta de ingresos, negocios, crecimiento y normalidad flagrante como solíamos conocer. Aekkarak Thongjiew / EyeEm | Getty Images Pasar tiempo encerrado en nuestros hogares con un número aparentemente interminable de horas felices de Zoom y videollamadas con seres queridos pegados a nuestros teléfonos y redes sociales han hecho del último año y más allá uno de los momentos más autocríticos cuando se trata de nuestra apariencia. Pero para aquellos familiarizados con la observación excesiva y la autocrítica que conlleva mirar su cara en una pantalla todo el día, esto no es una sorpresa en absoluto. Los cirujanos plásticos y los investigadores han denominado este fenómeno con procedimientos cosméticos quirúrgicos y no invasivos en un panorama pospandémico como el “Zoom Boom”, correlacionando directamente el aumento del interés en tales procedimientos con el aumento masivo del tiempo de pantalla que provocó la pandemia. “Muchos de mis pacientes nuevos y establecidos encontraron nuevos problemas mientras hablaban por Zoom”, dice el Dr. Dmitriy Schwarzburg, certificado por la junta, de Skinly Aesthetics en la ciudad de Nueva York. “Ese fue un hilo conductor y un tema muy común entre ellos. Todos vienen y dicen 'Oye, esto es lo que noté que no noté antes, pero todo este tiempo que pasé frente a la cámara, ahora soy extremadamente consciente de ello y quiero hacer algo al respecto' ”. Desde una perspectiva psicológica, el 'Zoom Boom' no es necesariamente solo un fenómeno malo que induce ansiedad. "En realidad, también hay algunos beneficios psicológicos positivos al ver una imagen brillante y pulida de ti mismo en la pantalla", dice la Dra. Chloe Carmichael , PhD, psicóloga clínica licenciada. "Como emprendedor y psicólogo, de hecho empiezo a pensar en nuestra presentación de Zoom como casi el equivalente pospandémico de lo que las corporaciones solían llamar 'estar presentable'". Sin embargo, para muchos cirujanos plásticos, la pandemia ha sido, en contra de la intuición, una de las mejores cosas para los negocios. “El lado positivo de la pandemia es el efecto positivo que ha tenido en las personas que buscan procedimientos y tratamientos de cirugía estética. Los pacientes pasan mucho más tiempo mirándose al espejo ya sí mismos en las videollamadas de Zoom ”, concuerda el Dr. David Shafer , MD, FACS. “El 'Zoom Boom' se atribuye en un 100% a los pacientes que se sientan en casa todo el día y se miran a la cara en las videoconferencias. Ha sido una bendición para la industria de la cirugía estética, ya que una cantidad sin precedentes de personas está buscando cirugía plástica y tratamientos cosméticos. Para una industria que estuvo completamente cerrada durante los primeros meses de la pandemia, el 'Zoom Boom' ha sido una bendición ". Relacionado: ¿Trabajando a distancia? Estos son los principales pros y contras de las videoconferencias El propio Zoom generó la friolera de $ 2.6 mil millones en ingresos durante el año 2020, un aumento de casi 317% año tras año, y los participantes aumentaron apenas por debajo del 3000% año tras año. Sin embargo, las cifras que comparan las cirugías plásticas realizadas en 2020 con las de 2019 mostrarán una disminución en todos los procedimientos en todos los ámbitos. La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos informa que los cirujanos plásticos dejaron de realizar cirugías electivas durante un promedio de 8.1 semanas en 2020 debido a restricciones relacionadas con la pandemia (aproximadamente el 15% del año) que representan una disminución en el total de procedimientos en el transcurso del año. Considere esos cierres y es probable que realmente vea lo contrario: un marcado aumento en los procedimientos cosméticos y no invasivos. El Dr. Schwarzburg dice que las áreas más comunes en las que se le ha pedido que actúe en medio del auge de la pandemia han sido "debajo de los ojos, líneas de expresión y bandas para el cuello", y no está solo. De los más de $ 15,6 millones gastados en procedimientos cosméticos en 2020, los tres principales procedimientos realizados fueron remodelación de la nariz, cirugía de párpados y estiramientos faciales. Para algunos, estos procedimientos proporcionaron una forma de recuperar el sentido de autocontrol y una forma de luchar contra el costo que la pandemia tuvo en la percepción de la propia imagen de uno mismo; en cierto sentido, una forma de volver a sentirse más "normal". "La pandemia detuvo mis procedimientos cosméticos porque los medspas no estaban abiertos y me recortaron el salario en el trabajo. Finalmente, cuando se restableció mi salario, dupliqué mis trabajos secundarios y se abrieron centros de servicio, volví a dedicarme a los procedimientos , haciendo más de lo que había hecho antes ", dice Lauren G. *, una mujer de la ciudad de Nueva York de unos 20 años. "Los bloqueos y la interrupción temporal de la vida cotidiana fueron un recordatorio de que no es tan frívolo como parece vivir el momento y perseguir las cosas que quieres hacer cuando tienes la oportunidad. Además, cuando gran parte de mi carrera y mi vida social estancado en medio de la pandemia, me sentía desesperado por recuperar el control de algo, y mi apariencia era, con mucho, lo más fácil de controlar. Los sentimientos de productividad y confianza que acompañaron a mis mejoras de la era pandémica me ayudaron a salir de ese bloqueo en otros aspectos. de mi vida." Cuando se trata de procedimientos mínimamente invasivos típicamente populares, como el relleno de labios, el Dr. Schwarzburg explica que han seguido siendo populares durante toda la pandemia, especialmente con la introducción de la técnica de labios rusa que está destinada a ser incluso menos invasiva que los rellenos estándar de la pasado. “El factor más importante es que se inyecta superficialmente, y esencialmente gira el labio desde la parte delantera de abajo hacia arriba, en lugar de de posterior a anterior, va de inferior a superior”, explica. “Hay menos hematomas porque hay menos vasos superficiales en el labio… no es tan significativo como cuando profundizas, cuando eres más propenso a golpear esos vasos más grandes. Están casi ausentes en el territorio ". Este deseo de lograr una apariencia "natural" es algo que se ha vuelto hiper-obsesionado en medio de los grupos demográficos más jóvenes que han recurrido a las redes sociales y los filtros como un medio de inspiración estética, especialmente durante tiempos de aislamiento y encierro. “Realmente creo que, desde una perspectiva psicológica, solo estamos rascando la superficie en las profundidades de las repercusiones dañinas que la pandemia ha tenido en todos nosotros. Relacionado con la autoimagen, vaya , realmente estamos viendo algunas tendencias interesantes que se correlacionan directamente con las redes sociales ”, explican Tiffany Goodwin, RDN, LD y Sarah Arsenau, RDN, LD en Connections Wellness Group . “Piense en lo que la gente, específicamente los adolescentes, estaban ocupando su tiempo durante la pandemia. Las plataformas de redes sociales como TikTok se dispararon, superando los 100 millones de usuarios. Muchos de nuestros pacientes informan que hubo una inmensa presión para tener un 'resplandor de COVID', lo que significa que ahora no tiene excusa para no hacer dieta y hacer ejercicio todos los días. Su visión se volvió hiperconcentrada en lograr los cuerpos inalcanzables que inundan nuestras plataformas de redes sociales y regresar a la 'vida normal' con cuerpos potencialmente diferentes. Mezcle esto con un trauma colectivo que afecta a toda la población, la pérdida de logros relacionados con los deportes y otras actividades extracurriculares, el aislamiento social y el estrés ambiental, como la pérdida de seres queridos y la seguridad financiera ... bueno, no es de extrañar el estado de nuestra mente la salud es asfixiante ". Relacionado: Consejos profesionales para mejorar su videoconferencia y su juego de presentación Y a medida que los meses de invierno entran en su apogeo durante un tiempo en el que muchos están comenzando a volver a ponerse en cuarentena y a aislarse a sí mismos una vez más, los procedimientos vuelven a aumentar en popularidad a medida que los posibles pacientes pasan más tiempo desplazándose y comparando y menos tiempo fuera con sus seres queridos. unos. "La comparación social tiene una función positiva, pero también puede volverse neurótica", explica el Dr. Carmichael. "Todo el estrés pandémico, incluido el aumento de peso pandémico (gimnasios cerrados) definitivamente ha facilitado algunas inseguridades que pueden volvernos un poco locos". "La comparación social tiene una función positiva, pero también puede volverse neurótica", explica el Dr. Carmichael. "Todo el estrés pandémico, incluido el aumento de peso pandémico (gimnasios cerrados) definitivamente ha facilitado algunas inseguridades que pueden volvernos un poco locos". Cuando se trata de aumento de peso relacionado con la pandemia o inseguridades en la imagen corporal, un procedimiento importante en el que la industria puede esperar ver un repunte son las inyecciones de QWO, inyecciones de cellutlite relativamente nuevas y de vanguardia que dejan al paciente con poco o ningún tiempo de inactividad entre sesiones . "Lo que hace que este tratamiento sea tan innovador en comparación con otros tratamientos para la celulitis es que se enfoca en el único aspecto de la celulitis que realmente causa los hoyuelos, que son los tabiques fibrosos que se encuentran debajo de la piel, tirando de la piel hacia abajo, creando el clásico hoyuelo que es visto en pacientes con celulitis ", explica el Dr. Schwarzburg. "La mayoría de los otros tratamientos que intentan reducir y eliminar la celulitis tienen como objetivo la grasa que sobresale hacia afuera, en lugar de lo que causa los hoyuelos en primer lugar". Schwarzburg espera ver una afluencia de pacientes QWO esta temporada y anticipa que se convertirá en una opción extremadamente popular para aquellos que deseen cambiar su apariencia sin ninguna cirugía hiperinvasiva. "Puedo imaginarme un aumento de pacientes con QWO esta temporada, especialmente a medida que se sigue difundiendo la noticia sobre los tratamientos", dice. "Cuando se trata de obsequios navideños, diría que los tratamientos como Botox, Rellenos labiales y faciales de grado médico como Fraxel son más populares, aunque puedo imaginar que QWO se convertirá en uno de los deseos navideños". Por supuesto, los procedimientos típicos como el Botox y los rellenos también verán un aumento constante durante el próximo mes más o menos. “Ya estamos viendo una afluencia de pacientes que buscan recibir tratamientos de última hora antes de las vacaciones. Este es un año especial, ya que es la primera vez que las personas ven a amigos y familiares en varios años debido a la pandemia y las restricciones de viaje ", dice el Dr. Shafer ." Los procedimientos de obsequio son populares en esta época del año. Acabo de hacer que un paciente comprara un certificado de regalo para que su madre se hiciera un lavado de cara y varios pacientes compran certificados de regalo como regalos de último momento para su pareja ... toda la industria de la cirugía plástica está extremadamente ocupada ahora, ya que la gente se está aventurando más a salir de su hogares, ir a la oficina y planificar las vacaciones ". * Se ha cambiado el nombre.