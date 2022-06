Por qué debería romper sus límites

¿Alguna vez has visto a un perro adiestrado con un collar electrónico? Es una gran cosa. Aprenden dónde está su límite y nunca lo cruzan. Es como si estuvieran atrapados detrás de una pared invisible.

Nigel Parry

Ahora, aquí hay una idea espantosa: los humanos nos parecemos mucho a esos perros. También nos detenemos antes de las paredes invisibles. Lo hemos hecho durante toda nuestra carrera. Pero a diferencia de los perros, a menudo nosotros mismos establecemos esos límites .

Esa fue mi gran conclusión del año 2020, porque fue el año en que se derrumbaron muchos de esos muros invisibles. Dejamos de descartar ideas solo porque parecían difíciles o inconvenientes. Dejamos de aferrarnos al viejo dogma sobre la forma en que hay que hacer las cosas. Fuimos empujados fuera de nuestras zonas de confort , más allá de esos límites, y descubrimos todo lo que nos estábamos perdiendo. Como resultado, surgieron nuevas ideas y coraje. Entonces empezamos a reinventarnos. Para redescubrir. Para expandir nuestras vidas y nuestros negocios.

¿Y cuáles eran esos viejos límites? Llegaron en forma de declaraciones. Quizás algunos de estos te suenen familiares: no puedo hacer eso. No sé cómo hacer eso. Mi cliente no quiere eso. Solo puedo venderlo de esta manera. Solo puedo construirlo de esa manera. Esta idea es demasiado loca. Esa idea nunca funcionará.

A menudo me pregunto de dónde vienen esos pensamientos. ¿Por qué dividimos un gran mundo de posibilidades y nos limitamos a una pequeña parte de él? Aquí está mi teoría: cuando encontramos algo en lo que somos buenos, comenzamos a definirnos por lo buenos que podemos ser en eso. Pero en el proceso, nuestra definición de aquello en lo que somos buenos comienza a reducirse.

Recientemente hablé con un minorista especializado que ejemplifica este problema. En tiempos de pre-pandemia, tenía un escaparate donde su personal saludaba a cualquiera que entraba. Durante la pandemia , sin embargo, se vio obligada a ver a las personas solo con cita previa, y aunque eso significaba llegar a menos clientes potenciales, ¡sus ganancias se dispararon! ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que entraban a su tienda nunca iban a comprarle, pero ella tenía que pagarle a un personal para que interactuara con ellos de todos modos. El sistema de citas le permitió concentrarse completamente en su cliente real, a un costo menor.

Piense en lo que pasó allí. Su negocio tuvo éxito y siempre quiso hacerlo más exitoso, pero nunca antes se le habían ocurrido operaciones de solo citas. Eso es porque ella se había definido a sí misma estrechamente. Se preguntaba a sí misma: ¿Cómo puedo hacer un mejor trabajo operando esta tienda? Enmarcada de esa manera, ¡nunca podría considerar cerrar la tienda! Ella había creado un límite sin darse cuenta. Pero la pandemia la ayudó a redefinir su pregunta. En cambio, preguntó: ¿Cómo hago un mejor trabajo para resolver el problema de mis clientes? Entonces la idea de cerrar la tienda de repente cobró sentido.

Esta, nuevamente, fue la belleza de 2020. Nos obligó a considerar lo que alguna vez parecía fuera de lugar. Simplemente no había otra opción. Y así, las declaraciones que nos dijimos tenían que cambiar. Se convirtieron en: puedo intentar eso. Aprenderé a hacer eso. Esto satisface la nueva necesidad de mi cliente. Puedo venderlo de otra manera. Puedo construirlo de otra manera. Esta idea es tan loca ... podría funcionar.

Este es mi desafío para todos nosotros en 2021: nunca olvidemos esta lección. El futuro traerá grandes oportunidades nuevas, pero eventualmente también traerá una gran comodidad. Una vez más, tendremos la tentación de definirnos de manera restringida, para proteger una visión simple de lo que tenemos, a expensas de todo lo que podría haber sido. Y, sin embargo, también llevaremos la solución. Siempre podemos recordar esta vez. Podemos saber que el pensamiento radical no está más allá de nuestro alcance. No es un concepto extraño, ni algo fugaz. Es simplemente una cuestión de reconocer nuestros límites invisibles y luego, a diferencia de un perro adiestrado, caminar a través de ellos.