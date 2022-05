Cómo pensar como un emprendedor, según Reid Hoffman

A menudo digo que poner en marcha una empresa es como saltar desde un acantilado y construir un avión en el aire. Es una metáfora vívida que contiene muchas verdades. Primero, necesitarás coraje y optimismo. Tienes que creer que puedes lograrlo. A continuación, necesitarás ingenio. Montar un avión requiere de talento y habilidad, incluso en circunstancias tranquilas. En la caótica carrera de una zambullida que desafía a la muerte, necesitas agilidad. Necesitas reaccionar rápidamente. Necesitas estar calmado bajo presión. Necesitas encontrar la zambullida estimulante.

Viktor Koen

Y luego están las apuestas. Si no ensamblas el avión a tiempo, se estrella. En términos del mundo real, te quedas sin dinero. Por eso importa la velocidad. Una vez que saltas del acantilado, el suelo te ataca rápidamente. Es por eso que, en casi todos los casos, una startup de lento movimiento está muerta. Eso es parte de lo que hace que el espíritu empresarial sea tan agotador, porque el resultado predeterminado, hasta que se pone en marcha todo el avión, es la muerte. No solo para ti, sino también para todas las personas a las que convenciste para que saltaran contigo.

Relacionado: Por qué la mentalidad es importante para el éxito

Entonces, ¿qué se necesita para tener éxito en estos actos de fe empresarial? La respuesta es a la vez simple e infinitamente compleja: necesitas una mentalidad emprendedora .

Y sí, se puede cultivar.

Esta es la única cosa universal que he aprendido como cofundador de LinkedIn , una contratación temprana clave en PayPal, como inversor y en cuatro años de entrevistas para el podcast Masters of Scale. En todos estos años, les puedo asegurar: no hay dos fundadores iguales. No hay una fábrica de Silicon Valley donde a los empresarios se les entregue una sudadera con capucha, una lata de Monster Energy y un título en informática de Stanford, y se les diga: "Ve y encuéntralo". No todos los fundadores son jóvenes, no todos los fundadores provienen de la tecnología, no todos los fundadores se gradúan de una universidad impresionante. (Algunos, como Sir Richard Branson y Bill Gates , nunca se gradúan). Además, no todos los fundadores tienen las mismas habilidades, experiencias o talentos.

¿Pero mentalidad ? Eso realmente une a los emprendedores más exitosos del mundo. Comparten una forma de ver el mundo y responder a él que es esencialmente optimista y orientada a la acción. Una mentalidad que es generativa y resiliente y que a menudo va en contra de las lecciones que aprendemos en la escuela.

De hecho, hay toda una serie de mentalidades emprendedoras: un sesgo hacia la acción; un consuelo con el caos; capacidad para tomar decisiones rápidas; arena; optimismo; un suministro constante de planes B; y más. ¿Necesitas dominarlos todos? No, eso es imposible. Los emprendedores tienen estas mentalidades en diferentes combinaciones y proporciones. Algunos pueden haber surgido de forma más natural. Otros tienen que cultivarse. La clave es reconocer dónde están tus fortalezas y dónde debes aprender y adaptarte.

Por ejemplo, es posible que te sienta intrínsecamente optimista y te sienta cómodo en el caos, pero menos seguro para tomar decisiones rápidas. Es posible que tengas una sincronización impecable y un sesgo imparable hacia la acción, pero no tengas la capacidad de aprovechar las fortalezas de los demás. Es posible que tengas un instinto natural para escapar de la competencia, pero menos certeza sobre cómo desarrollar una cultura empresarial ganadora.

Relacionado: ¿Desearía tener más confianza? Cómo desarrollar una mentalidad para el éxito.

Todo eso es un buen punto de partida. ¡No te detengas ahí! Tu mentalidad faltante puede cultivarse a través de una práctica diaria intencional.

El innovador trabajo de la Dra. Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento lo ha demostrado. Es psicóloga que enseña en la Universidad de Stanford y su investigación sobre la mentalidad de crecimiento ha cautivado a una generación de educadores en Estados Unidos. Su idea clave es la siguiente: una mentalidad de crecimiento te permite ver cada revés como una oportunidad de aprendizaje y, bueno, de crecimiento. La dificultad debe reformularse como un desafío, y los fracasos iniciales se convierten en un "todavía no".

El trabajo de la mentalidad se está enseñando ahora en las escuelas primarias de los Estados Uniods y está aumentando los puntajes de las pruebas. Pero el trabajo de la mentalidad no es solo para niños. Entonces, ¿cómo cultivas la mentalidad emprendedora? Esto es lo que importa:

1. Tienes que aprender y desaprender al mismo tiempo. La mentalidad emprendedora, por ejemplo, tomar decisiones rápidas o dejar que el fuego arda, a menudo va directamente en contra de lo que nos enseñan en la escuela.

2. Aprende a través de la historia y no solo de la teoría. La mayoría de las personas aprenden mejor a través de las experiencias de otros emprendedores. Las narrativas hacen que la teoría se mantenga.

3. Adopta un hábito diario para reforzar una nueva forma de pensar. Es importante escuchar, leer y escribir. Pero no es suficiente. Tienes que actuar sobre la base de lo que has aprendido para vivir una nueva mentalidad.

Hay muchas formas de cultivar una mentalidad emprendedora, desde libros hasta cursos y grupos de pares con otros fundadores. La tecnología también tiene un papel importante que desempeñar aquí, ya que nos ayuda a desarrollar los hábitos diarios que generan cambios de mentalidad. (Y, francamente, ahora estoy ofreciendo este servicio. En colaboración con el equipo de Masters of Scale, acabo de lanzar una aplicación que se basa en una práctica diaria de 10 minutos, para ayudarte a cultivar la mentalidad emprendedora. Por supuesto, Me encantaría que lo probaras. Se llama Masters of Scale Courses ).

Relacionado: Reid Hoffman: para hacer crecer con éxito un negocio, debe 'esperar el caos'

En mi experiencia, los emprendedores necesitan que se les recuerde que deben tomarse un tiempo para cualquier cosa que parezca centrada en sí mismos. Como fundador y líder, dedicas toda tu energía a problemas externos a ti: tu producto. Tu mercado. Tu equipo y tu financiación. Pero no puedo hablar bien de la práctica de cultivar tu propia mentalidad. Es la herramienta más importante que puedes aportar en tu búsqueda para construir y escalar tu negocio.

No todo el mundo nace con el sesgo de acción de Sir Richard Branson o el poder de Steve Jobs para persuadir o la resistencia insumergible de Sara Blakely. Pero todo emprendedor tiene un cerebro diseñado para posibilidades infinitas. Pueden cultivar la mentalidad que necesitan para tener éxito y luego refinarla tan infinitamente como refinan su negocio.

Considéralo una inversión vital. El éxito o el fracaso de tu viaje, en muchos puntos del camino, dependerá de tu forma de pensar.