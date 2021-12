8 individuos esenciales que todo emprendedor debe tener en su círculo interior

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

El espíritu empresarial te matará física, mental y emocionalmente si lo haces solo. Necesita las personas adecuadas a su alrededor para tener éxito ⁠, sin importar cuán grande sea su base. Rodearme de personas en las que puedo confiar ha marcado la diferencia más significativa en el éxito de mi negocio. Me desafían a ser mejor y me empujan a tomar acciones que normalmente consideraría fuera de mi alcance. Estar a solas con su negocio envejece rápidamente (créame). He tenido una buena cantidad de malas experiencias en las que traté de hacer cosas yo mismo, solo para sentirme abrumado y rendirme. Por eso es tan crucial construir relaciones con personas que lo apoyan de la manera correcta. He compilado una lista de las ocho personas que todo emprendedor necesita en su equipo: 1. Un terapeuta Dado que la enfermedad mental es más común en los emprendedores que en los no emprendedores , es importante considerar hablar con un terapeuta. Un terapeuta te permite comprender verdaderamente quién eres y qué quieres de la vida. También pueden ayudarlo a comprender sus emociones y formar una conexión más profunda con usted mismo para relacionarse mejor con los demás. La terapia me ha ayudado a darme más gracia. Mi terapeuta me mostró que era muy duro conmigo mismo y que muchos de mis problemas provienen de un trauma en mi pasado. Saber esto me permitió curar muchas heridas y detener los patrones de pensamiento negativos y los hábitos de comunicación. Ahora, cuando hablo con mis empleados y otras personas, puedo extenderles ese mismo nivel de gracia. Otro gran beneficio de la terapia es poder descargar montañas de estrés e información comercial confidencial que no puede compartir con nadie más. 2. Un confidente de confianza Un emprendedor exitoso tiene una cosa importante en común con otros que logran convertir sus negocios en entidades multimillonarias: todos tienen un confidente de confianza. Ese confidente de confianza no siempre es su cónyuge o pareja. Puede ser un mentor de negocios, un abogado, un contador o simplemente un amigo que ni siquiera está en su campo. Siempre que tengan en cuenta lo mejor para usted, pueden ofrecerle valiosos consejos que pueden diferir de lo que otros le han dicho en el pasado. Yo mismo tengo dos confidentes de confianza. Me han salvado la vida varias veces simplemente recordándome quién soy y por qué hago lo que hago. No están ahí para darme las respuestas, sino para desafiarme a encontrar las soluciones adecuadas. Incluso en mis momentos más bajos, han estado ahí para mí. Me han tranquilizado, me han motivado y han sido mis mayores animadoras. Me han ayudado a ver las cosas desde una perspectiva diferente, me han compartido sus experiencias y me han enseñado lecciones invaluables que todavía estoy aprendiendo. Y lo que es más importante, han hecho grandes sacrificios para apoyar mi loco viaje. 3. Un entrenador de alto rendimiento Solo puedes llegar tan lejos si te esfuerzas. Por eso es fundamental contar con un entrenador de alto rendimiento. Permítanme decirlo de esta manera: la salud es como un motor y el espíritu empresarial es como un automóvil. Necesita el combustible adecuado, la cantidad adecuada de aire en sus neumáticos y cambios de aceite para mantenerse al día con el rendimiento de su automóvil. Sin esas cosas, vas a luchar y eventualmente te quemarás. Asumir la responsabilidad por su salud y aumentar sus niveles de condición física son componentes clave para el éxito empresarial. Un entrenador de alto rendimiento lo ayudará a abordar su salud para que pueda desempeñarse a un nivel superior. Entienden que necesitas producir no solo en el gimnasio, sino en todas las áreas de tu vida. El precio varía según los servicios ofrecidos, pero una cosa es segura: un entrenador de alto rendimiento valdrá cada centavo porque te convertirás en una persona más productiva y vivirás una vida mejor. 4. Un amigo no relacionado con los negocios La mayoría de los emprendedores crearon sus negocios porque les apasiona y les encanta lo que hacen. Es fácil consumirse con el trabajo porque siempre hay algo más que hacer. Al ser dueño de una empresa, el poder de hacer avanzar la empresa generalmente recae sobre sus hombros. Sin embargo, un ajetreo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede dañar gravemente su salud y bienestar. Es importante tener amigos fuera del trabajo que apoyen tu ajetreo, pero también es bueno llamar a un viejo amigo para charlar o salir con él. Estas relaciones no laborales son cruciales para los emprendedores. Es fundamental tomarse un tiempo fuera del trabajo para pasar tiempo con un amigo y disfrutar de un pasatiempo o actividad. Esta es probablemente una de las cosas más difíciles para mí porque me encanta trabajar. Sin embargo, una de las mejores cosas que encontré fue apagar mi mente de negocios y encender mi "mente artística" o incluso mi "mente de fiesta". Quitarle espacio a mi negocio me permite volver con la cabeza despejada y nuevas ideas. Es fácil caer en una rutina y olvidar que hay más en la vida que el trabajo. Así que busque amigos fuera de su negocio que le permitan dar un paso atrás, relajarse y disfrutar. 5. Un consejero espiritual Mientras servía en el ejército, aprendí desde el principio que la mayoría de la gente cree en algo. No es necesario ser una persona muy espiritual para creer en Dios, pero la mayoría de nosotros cree en un poder superior. Mientras leía sobre los principios de los negocios, me topé con un artículo que trataba de los "asesores espirituales". Estas son personas que no solo son espirituales sino que también conocen su oficio. Podrían ser entrenadores de vida o mentores que pueden ayudarlo a orientarlo en sus proyectos comerciales. Todos tenemos un sistema de creencias diferente, por lo que es importante encontrar a alguien que crea lo que tú crees. Cuando necesite consejo espiritual, puede acudir a su sacerdote, rabino u otros líderes religiosos. Del mismo modo, cuando necesite asesoramiento empresarial, también debería poder buscar a su asesor espiritual para poder avanzar de una manera que se alinee con sus valores. Por ejemplo, algunas personas tienen más dificultades para lograr el éxito porque su sistema de creencias las hace autodestructivas. Estas creencias incluirían pensamientos como: "No soy lo suficientemente bueno" o "No puedo hacerlo". Por eso es importante contar con asesores espirituales que no solo tengan conocimientos en los negocios, sino que también tengan conocimientos espirituales. Estas personas pueden ayudarte a cambiar tus pensamientos para que puedas manifestar la realidad que deseas para ti. 6. Un entrenador La verdad es que el tipo de entrenador que necesitas dependerá de la temporada en la que estés dentro de tu negocio. Si se encuentra en las etapas iniciales de su negocio, lo que necesita es un entrenador de estrategia empresarial. Si está un poco más avanzado, es posible que esté buscando un entrenador de estrategia de marketing. Si realmente lo estás haciendo a lo grande, ¡felicitaciones! Probablemente necesite un entrenador de estrategia financiera. La clave para asegurarse de que su negocio tenga éxito en los próximos años es establecer un buen plan financiero. A medida que su negocio se vuelve más complejo, las decisiones que tome deben estar respaldadas por ideas y estrategias sólidas que ayudarán a garantizar que su negocio logre el éxito a largo plazo. Por supuesto, estas son solo categorías aproximadas. Si se encuentra en algún lugar entre la etapa uno y la dos, es posible que solo necesite un poco de todo. O simplemente podría necesitar refinar lo que ya tiene en su lugar en lugar de comenzar desde cero. También hay muchas otras áreas de especialidad en las que un entrenador puede ayudarlo, incluida la creación de redes, la construcción de relaciones más saludables con sus empleados y la diversidad e inclusión. Como emprendedor, debe identificar los puntos débiles de su negocio y encontrar un entrenador que pueda ayudarlo a superar esa adversidad. Luego, para continuar promoviendo el crecimiento dentro de su negocio, asegúrese de evaluar el tipo de asesor necesario para la situación actual de su negocio y concéntrese en construir una relación a largo plazo con ellos. 7. Entrenador de relaciones públicas No importa qué tan bueno sea su producto o servicio, necesita que los medios lo noten. Tener a alguien que sea bueno para obtener cobertura de prensa le hace ganar más fanáticos, lo que a su vez equivale a dinero. Los expertos en relaciones públicas ayudan a mantener su nombre para que cuando las personas busquen lo que tiene para ofrecer, piensen en usted de inmediato. Puede ser difícil para las pequeñas empresas competir con competidores más grandes cuando se trata de lograr que sus nombres aparezcan en la prensa, pero con un poco de ingenio y creatividad, se puede lograr. Las relaciones públicas pueden ser una excelente manera de dar a conocer su nombre, pero requiere una planificación cuidadosa y mucho trabajo arduo, por lo que contratar a un asesor de relaciones públicas que pueda compartir sus conocimientos con usted es increíblemente útil. 8. Asesor de diversidad e inclusión Los empleados de diversos orígenes aportan una gran cantidad de nuevas perspectivas al lugar de trabajo, que pueden ayudar a impulsar la innovación. Es por eso que cada vez más empresas de todas las industrias están contratando gerentes o entrenadores de diversidad e inclusión. Un coach de diversidad e inclusión es una persona cuyo trabajo es asesorar a una persona u organización en asuntos relacionados con la diversidad y la inclusión. Pueden ser un recurso externo que trabajará con el equipo de gestión para ayudar a desarrollar prácticas y procedimientos inclusivos, o un recurso interno dentro de una empresa. Esto último es más común, ya que significa que los altos directivos tendrán a alguien a quien acudir en busca de asesoramiento sobre la mejor manera de desarrollar sus políticas de D&I. El papel de un entrenador de D&I es increíblemente variado y complejo, ya que requiere una comprensión profunda no solo de la legislación, sino también de los problemas sociales. Esto hace que sea muy difícil para una sola persona tener las habilidades y los conocimientos necesarios para abordar todas las situaciones posibles. Al contratar a un entrenador de D&I, considere su experiencia trabajando con personas de diferentes orígenes y cómo pueden usar esta experiencia en su puesto actual. El entrenador también debe poder enseñar a la empresa sobre diversidad e inclusión. Cuando los emprendedores logran contratar a un excelente entrenador de D&I, puede generar grandes resultados. La empresa no solo se beneficiará de tener a alguien que comprenda sus necesidades, sino que también podrá aumentar la cantidad de personas talentosas contratadas y retenidas, así como impulsar la percepción de la marca. Un emprendedor necesita construir un equipo interno porque marcará la diferencia entre ganar a largo plazo o estar siempre en modo de reconstrucción. A partir de este momento, no vuelva a estar solo en su negocio.