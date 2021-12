Todo lo que aprendí al hacer crecer mi startup a 10 millones de usuarios con $ 0 en financiamiento

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

Rara vez me encuentro con citas inspiradoras de matemáticos, pero esta, del fallecido Morris Kline, ha estado resonando en mi cerebro durante semanas: "La fuente más fértil de conocimiento es la retrospectiva". A menudo se insta a las empresas emergentes a seguir avanzando; para alcanzar nuevos objetivos, construir más y crecer más rápido, más grande y mejor. Cuando Jotform cumplió recientemente 15 años y presentó nuestra primera marca nueva en más de una década, me inspiró para hacer una pausa y mirar hacia atrás en el espejo retrovisor. Relacionado: Los mejores consejos de liderazgo que escuchamos en 2021 Lancé la empresa en 2006, impulsado por la visión de crear formularios web simples (y alimentados por galones de café Starbucks). Mucho ha cambiado desde aquellos primeros días. Agregamos cientos de empleados, abrimos tres oficinas en dos continentes y construimos un producto con 10 millones de usuarios. Y todavía no hemos recibido financiación externa. Enumero estos hitos no para presumir, sino para reforzar lo que es posible cuando te tomas tu tiempo y persigues un objetivo único en evolución. Nadie llamaría a Jotform un éxito de la noche a la mañana, y ese es el punto. Lo hemos hecho a nuestra manera y he aprendido lo que parecen mil lecciones a lo largo de los años. Entonces, quería reunir mis mejores consejos en un solo lugar. Esto es lo que me decía a mí mismo mientras me preparaba para lanzar la empresa. Espero que te ayude y te tranquilice, estés donde estés en tu viaje de inicio. 1. Empezando No intente hacer una lluvia de ideas para entrar en el negocio Es casi imposible conjurar una gran idea de negocio de la nada. Las startups más exitosas surgen directamente de la necesidad, la frustración, la experiencia incompleta o el deseo ardiente de hacer algo mejor. Cuando trabajaba para una empresa de medios, constantemente codificaba formularios para los editores, y era un trabajo aburrido y tedioso. Un día pensé, tal vez debería crear un producto que lo hiciera fácil . Así nació Jotform. Tu (realmente) no necesitas un cofundador Los expertos suelen aconsejar a los emprendedores que formen parejas, pero hay mucha libertad para hacerlo solos. Si le preocupa no tener todas las habilidades necesarias, lea libros, asista a conferencias, escuche podcasts y haga todo lo posible para corregir esas lagunas. Y si su negocio tiene éxito, puede contratar a personas brillantes para que ocupen sus dificultades. Aprovecha tu soledad Crear una empresa puede ser aislante, pero debes saber que este sentimiento es temporal. No dejes que la soledad te desvíe del rumbo. Utilice momentos tranquilos para pensar, planear y aprender tanto como pueda. Con el tiempo, tendrás un equipo que te hará compañía y es muy probable que te pierdas esos días tranquilos y sin distracciones. No renuncies a tu trabajo de golpe Es infinitamente más fácil iniciar un negocio mientras está empleado. ¿La compensación? Se tarda más en alcanzar la altitud de crucero. Creé mi primer producto en 1998, cuando era estudiante universitario. Continué vendiéndolo mientras terminaba mi carrera, sirviendo en el ejército y trabajando a tiempo completo. Cuando dejé mi trabajo, ese producto reemplazó mi salario y me dio una pista infinita para construir Jotform. Si no tiene otra fuente de ingresos, cree la versión gratuita de su oferta mientras todavía está empleado. No abandone hasta que lance la versión paga y establezca una base de suscripción sólida. Defina su propia visión del éxito Nadie más puede (o debería) decirte cómo es el éxito. No pierda el tiempo preocupándose por esos fundadores queridos de los medios o por lo que han hecho sus compañeros de MBA. Si ha ganado incluso un poco de tracción, eso es un éxito. Un puñado de clientes o unas pocas ventas significa que está en el camino correcto. No se apresure. Obtenga el producto principal correctamente y continúe. Esperar es arriesgado Presenta tu trabajo a personas reales lo antes posible. Es la mejor manera de ver si usarán y pagarán por lo que usted construyó. Cuanto más espere, mayor será la probabilidad de que esté construyendo en la dirección incorrecta, y eso puede ser peligroso. Suelte rápido, haga preguntas y aplique los comentarios para seguir mejorando. Suena simple, pero es sorprendente cuántos fundadores tienen miedo de dar este salto crítico. Encuentra tu mejor ángulo No se puede iniciar un negocio y esperar a que los clientes aparezcan como traficantes de dulces en Halloween. Necesitan una razón para preocuparse; algo que sea único, intrigante, fresco o sorprendente. Jotform utilizó la tecnología de arrastrar y soltar antes de que existiera. Ese era nuestro ángulo, y lo apliqué para lanzar sitios de noticias, escribir publicaciones en blogs y desarrollar planes de relaciones públicas. Considere qué es lo que más le importa a las personas y enfatice cómo su startup apoya sus vidas ocupadas. Relacionado: Para convertirse en un alto ejecutivo, tome el control de su marca personal hoy 2. Hacer crecer y escalar su startup Mime a sus primeros 1000 usuarios Trate a estas personas como familia. Después de todo, se han arriesgado contigo. Aprenda todo lo que pueda sobre ellos: ¿Qué quieren? ¿Qué quieren evitar? ¿Qué características necesitan? ¿Qué es confuso? Los productos empresariales pueden tener números más pequeños, pero se aplica la misma lógica. Brinde un apoyo excepcional y gane su lealtad. Mejorar, crecer, mejorar, crecer Construir un producto significa crear algo que la gente quiera y necesite, y luego mejorarlo continuamente. El crecimiento requiere marketing y ventas. En los primeros días, debe alternar entre los dos. Mejora tu trabajo. Luego, comparta contenido útil y valioso para hacer crecer su plataforma, ya sea publicar en las redes sociales, escribir un blog, grabar un podcast o lo que sea que funcione para usted. Persiga el crecimiento financiado por los clientes Incluso si está respaldado por capitalistas de riesgo, ángeles, capital privado o su abuela (no es una vergüenza), cada dólar que obtiene de clientes reales es un dólar que realmente ha ganado. Perseguir cualquier otra cosa puede ser una pérdida de tiempo cuando está comenzando, porque es más importante entender bien los conceptos básicos. Por supuesto, hay excepciones. Es posible que necesite apoyo financiero si tiene competidores de rápido crecimiento, está en un acaparamiento de tierras o necesita infraestructura física. ¿Casi todo lo demás? Puede comenzar lentamente y financiar su crecimiento con ganancias. Escalar una empresa requiere una reorientación constante Cada nueva etapa trae diferentes desafíos, y hacer crecer una startup es como la división celular. Al principio, tiene una empresa grande y amorfa con funciones y responsabilidades superpuestas. A medida que agrega más personas, el trabajo se vuelve cada vez más granular. Por ejemplo, RR.HH. se divide en RR.HH. y contratación, luego la contratación se divide para centrarse en diferentes roles o áreas geográficas, y así sucesivamente. Establezca y mida las métricas adecuadas Realizamos un seguimiento de todo tipo de datos, pero dos objetivos importan más que nada: ¿las personas utilizan nuestro producto? ¿A nuestros empleados les encanta (y se sienten orgullosos de) trabajar aquí? Todas las visitas a la página y las tasas de rebote no significan nada si las personas no están usando activamente lo que usted proporciona y si sus equipos se resisten a presentarse a trabajar todos los días. Concéntrese en lo que importa. Relacionado: ¿Está realmente escuchando a sus clientes? Probablemente no, pero deberías. 3. Construyendo un gran equipo Contrata para aliviar tus cuellos de botella Contratar a su primer empleado es un gran paso. Es posible que necesite una oficina. Esta persona adecuada también debe ser completa, para que pueda manejar muchas tareas diferentes. Pero busque a alguien que pueda eliminar los mayores obstáculos en su negocio. Y tiene que ser alguien que realmente te guste, porque pasarán mucho tiempo juntos. ¿Disfrutaría almorzar con esta persona? ¿No? Probablemente no va a funcionar. Elegir sabiamente. Considere dónde quiere trabajar En 2021, ¿necesita una oficina o todos pueden trabajar de forma remota? Su decisión inicial marca el rumbo hacia el futuro. Si inicia sin un espacio físico, probablemente deba continuar de esa manera. Me siento muy interesado en trabajar desde una oficina (suponiendo que sea seguro), porque las startups son un deporte de grupo. De lo contrario, es como armar un equipo de baloncesto que juega de forma remota. Suceden muchas cosas al margen de una jornada laboral para profundizar las relaciones y ayudar a las personas a trabajar juntas de manera más eficaz. Pluma tu nido Si tienes una oficina, haz que se sienta como un segundo hogar. No escatime. Ofrezca a las personas sillas ergonómicas, mesas grandes, opciones de escritorio de pie, aire fresco, luz natural y plantas. Estos detalles muestran a sus empleados que se preocupa por su comodidad y productividad. Y asegúrese de que sus equipos tengan más que máquinas de bocadillos y café rancio para mantenerse energizados. Construya una base con sus primeras cinco contrataciones Las primeras cinco personas de su equipo son fundamentales. En Jotform, crearon el prototipo para toda nuestra empresa. Contamos con un diseñador, un especialista en crecimiento, desarrolladores front-end y back-end y un profesional de UX. Esa combinación fue tan exitosa que configuramos toda la empresa en equipos multifuncionales similares. Esté atento a lo que funciona en su negocio y aplique ese modelo a medida que crece. Los equipos fuertes son equipos felices Siempre les digo a nuestros nuevos pasantes, "les vamos a enseñar cómo trabajar en equipo". En la escuela, los proyectos en equipo suelen ser terribles, pero nos aseguramos de que nuestros pasantes tengan una experiencia colaborativa satisfactoria. Puedes ver que está funcionando cuando forman vínculos. Van a almorzar juntos, comparten el crédito por las victorias y las derrotas y se agradecen mutuamente por sus contribuciones. No puedes fingir respeto genuino. Crezca lentamente para proteger su cultura Las juergas masivas de contratación conducen a una confusión masiva. Si contrata a todo un equipo de personas a la vez, no podrá pasar tiempo con ellos ni conocerlos. Incluso si su empresa ya está establecida, agregar demasiadas personas de una sola vez evita que los empleados actuales compartan sus sistemas y mejores prácticas, tanto formal como informalmente. Ir despacio es la mejor forma de evitar el colapso cultural. Manténgase alejado de los chismes Si alguien habla mal o divulga historias internas de su compañía anterior, es muy probable que eventualmente haga lo mismo contigo. Busque personas con carácter; gente que no entra con su ego y que de verdad quiere colaborar. Alimenta a tus empleados estrella Las personas apasionadas y emocionadas valen su peso en oro. Asegúrese de que estén felices y ayúdelos a crecer. Si alguien es conducido, escuche atentamente a dónde quiere ir y trazar un plan para ayudarlo a llegar allí. Consulte con regularidad y haga un seguimiento de su progreso, y no fuerce a las personas creativas a meterse en una caja. Manténgase abierto y déjelos cambiar de rumbo si es necesario. Todo su negocio será más fuerte por ello. Relacionado: ¿Quiere que los clientes se queden? Obtenga sus comentarios desde el día 1 (y siga haciéndolo) 4. Liderazgo Tome una página de los libros para padres Si puedes liderar a los niños, puedes manejar a los empleados, y lo digo sin una pizca de sarcasmo o falta de respeto. Todos necesitamos seguridad e independencia. Si los niños no se sienten seguros, se apagan y dejan de jugar. Con apegos fuertes, comenzarán a prosperar. Los niños también necesitan espacio para explorar. Cuando necesito que mis hijos hagan algo, como ponerse los zapatos, les describo cómo necesitan zapatos para ir al parque. Eligen los zapatos que quieren y se los ponen de forma independiente; Solo configuro los parámetros. Todas estas lecciones se adaptan a los miembros del equipo y a los empleados. La cultura es un comportamiento codificado No se puede diseñar la cultura empresarial. No es algo que puedas escribir y decir, "esta es nuestra cultura". En cambio, la cultura es simplemente una forma abreviada de cómo funciona su empresa. Por ejemplo, los empleados junior observan cómo trabajan los miembros senior del equipo y luego siguen su ejemplo. Si desea que algo se haga de cierta manera, establezca claramente esos estándares y expectativas. Codifíquelo en las operaciones diarias. Infundir un sentido de "nacionalismo" en su equipo Cuando era niño, no era un líder. Yo era un seguidor que observaba y participaba. Agitar las emociones de la gente no es algo natural para mí, pero es mi responsabilidad. Por eso doy un breve discurso antes del Demo Day de cada viernes. Comunicar su entusiasmo por el trabajo es contagioso. La gente lo escucha y lo siente, y fortalece a su tribu. Puedes ser un buen presentador, incluso si eres tímido. No es necesario ser un vendedor extrovertido para dar buenos discursos. Aclare sus pensamientos, prepare lo que quiere decir y use notas en lugar de leer o memorizar. Cada charla te ayudará a mejorar y toda esa práctica se irá acumulando con el tiempo. Si se siente un poco nervioso, recuerde que el objetivo es conectarse con las personas, no impresionarlas. Cuanto más delegues, más éxito tendrás Es una verdad indiscutible, como la ley de la gravedad: puedes ser excelente en algunas cosas, pero no puedes ser excelente en todo. Pero si delega sus tareas menos competentes a otros, puede dedicar más tiempo a su mejor trabajo. Empiece con proyectos pequeños. Deje que las personas aprendan y desarrollen confianza, y no espere que mejoren instantáneamente. No espere a que la gente falle Una vez que delegue, consulte con frecuencia y proporcione comentarios consistentes. De esa manera, la otra persona (o equipo) tiene la información que necesita para tener éxito y usted es libre de concentrarse, sabiendo que la tarea está bien encaminada. Y dale a la gente tiempo y espacio para encontrar su ritmo, especialmente al principio. Los superhéroes están enormemente sobrevalorados Hacer todo usted mismo será inevitablemente contraproducente. Es posible que deba cubrir varios roles en los primeros días de su inicio, pero eso no es sostenible a largo plazo. Todo se reduce a la confianza: las personas que se niegan a delegar no creen que otra persona haga el trabajo tan bien como ellos pueden. La solución radica en comunicar la visión y el contexto junto con la tarea. Cuando alguien entiende por qué está realizando una tarea, es muy probable que haga un gran (e incluso mejor) trabajo que usted. 5. Mantenerse feliz, saludable, creativo y motivado La claridad requiere preparación Siempre que escriba algo, un documento, un informe, una presentación o incluso un correo electrónico importante, redacte un borrador y déjelo a un lado. Vuelve y léelo más tarde. Corta palabras adicionales, hazlas más cortas y ve al grano más rápido. La claridad no solo elimina la confusión, sino que también transmite confianza e impulso. Importa más de lo que pensamos. El deseo alimenta la motivación Si realmente quiere algo, dedicará el tiempo y el esfuerzo necesarios. Luchar por motivarse puede indicar que no está en el camino correcto, y eso está bien. Sea honesto consigo mismo. Si todo va bien, pero todavía tiene dificultades, intente leer sobre empresas exitosas en su industria. Trabaje desde una oficina en lugar de su casa. Descanse los fines de semana para evitar el agotamiento. Crea sistemas y rutinas que reemplacen la necesidad de motivación. Obtenga ayuda más temprano que tarde Los filtros y la automatización solo pueden llevarte tan lejos. Si se está ahogando en correos electrónicos, comunicaciones, tareas administrativas y detalles cotidianos, es hora de buscar ayuda. Acabo de contratar a un asistente personal fantástico después de 15 años en el negocio. Probablemente debería haber dado este paso hace 10 años. No espere hasta que se deslice más bajo el agua. Cree en algo más grande que hoy La motivación tiene que ver con el significado. Cuando crees en algo, tienes el impulso para perseguir ese objetivo. Como escribió el autor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Si desea construir un barco, no divida a los hombres en equipos y envíelos al bosque a cortar leña. En cambio, enséñeles a anhelar el vasto e interminable mar ". El progreso es inspirador Las investigaciones muestran que nada estimula más la emoción, la percepción y la motivación que avanzar en un trabajo significativo, sin importar cuán pequeño sea cada paso. Si está trabajando en cinco productos o proyectos a la vez, es difícil que la gente se entusiasme con todos ellos. Un enfoque singular asegura que todos estén en el mismo equipo; remando hacia el mismo destino. Cada persona puede ver cómo su contribución directa hace avanzar a todo el grupo. Encuentra soluciones en tus estanterías Si está atrapado en una depresión o tratando de desenredar un problema que le duele la cabeza, recurra a los libros. Busque el título que se adapte mejor a su situación y comience a leer. Después de algunas páginas, la niebla suele desaparecer y su cabeza comienza a aclararse. Muy pronto, estará buscando un bloc de notas y se sentirá emocionado nuevamente. Este error no es el fin del mundo Los errores, los deslices, los errores públicos y las decepciones pueden resultar devastadores. Haga todo lo posible para abordar el problema y luego déjelo ir. Aprenda de la situación, prepárese para la próxima vez y cree planes de contingencia para minimizar sus preocupaciones. Por ejemplo, acabamos de contratar a nuestro primer abogado general. Este solo paso me quita tanto peso de los hombros y me ayuda a dormir mejor por la noche. Conoce la diferencia entre perfil y plataforma No me importa ser una figura pública. Yo nunca he. La idea de ser reconocida en el patio de recreo mientras me balanceo con mis hijos me parece extraña. Sin embargo, he construido una plataforma escribiendo sobre emprendimiento. Una plataforma le permite compartir y promover su negocio de forma auténtica, mientras que la notoriedad pública suele ser bastante vacía, y casi siempre es temporal. Cuida de todo tu ser Ve al gimnasio, juega baloncesto con tu equipo, sube a las barras con tus hijos o haz lo que sea que te haga sentir vivo y feliz. Esto importa tanto (o más) que el informe de ganancias trimestrales. Trate de no trabajar después de las 10 p / m. Relájese antes de irse a la cama y deje ir todo lo que no haya terminado. Mañana es un nuevo día.