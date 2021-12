La pregunta número uno que todo líder empresarial debería hacerse

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Spanish US, an international franchise of Entrepreneur Media.

En marketing, nos centramos demasiado en los puntajes de los promotores netos y las operaciones centradas en el cliente, lo cual está muy bien, pero hay un área enorme de comentarios que los líderes empresariales ignoran con demasiada frecuencia y que está justo delante de sus narices. Una pregunta que todos deberían hacerse es: "¿A mi gente le importa?" ¿Se preocupan por las publicaciones de LinkedIn de su empresa? ¿Sobre sus blogs y correos electrónicos? ¿Se involucran con el contenido correcto, llevando con orgullo el nombre de la marca en las esferas sociales, incluso cuando no se les pide que lo hagan? En un mundo donde la prueba social es un contribuyente conocido del comportamiento del consumidor, esta dinámica no puede pasarse por alto. Los propietarios / gerentes que analizan los círculos en línea de esta manera y detectan a sus personas involucradas llegarán a una de dos conclusiones: sí, les importa o no, no. Ambos requieren una respuesta. Cualidades de un equipo con energía en línea En prácticamente todas las industrias, una cultura empresarial lo suficientemente sólida motivará a los empleados a participar en línea. Me viene a la mente Zappos. Incluso cuando el ex director ejecutivo de la empresa, Tony Hsieh, estaba en el centro de las cosas, incluido el manejo de los teléfonos de servicio al cliente, se esforzó por fomentar una cultura empresarial de máxima participación. Mientras tanto, la Universidad Johns Hopkins tiene como parte de su objetivo de misión "desarrollar, explorar y nutrir ideas", y su liderazgo tiene la libertad de otorgar a los empleados una cantidad generosa de tiempo de innovación en disciplinas muy distintas a las suyas. Otro ejemplo, The Walt Disney Company, específicamente su departamento de recursos humanos, fue clasificado en un informe anual de Korn Ferry and Fortune como el "Más admirado", incluso después de una temporada de despidos generalizados. ¿Qué une a estos tres? Los empleados hablan de Zappos, Johns Hopkins y Disney en línea todo el tiempo ; utilizan los hashtags, siguen las cuentas y responden a las encuestas, una demostración pública de fortaleza que es una clara evidencia de las sólidas operaciones internas y la satisfacción general. El anverso, la falta de apoyo y participación del público, debería alertar a los líderes de que algo anda mal. Relacionado: Por qué debería dejar que sus empleados sean influencers Principios motivadores Una realidad más común que enfrentan los líderes es que su gente no está lo suficientemente comprometida con la marca en línea. Para afrontar esto, es necesario, como aconsejan varios expertos en motivación, "empezar con el por qué". ¿Por qué a esta gente no le importa? ¿Simplemente no están interesados en el contenido publicado (que es problemático en sí mismo) o no están contentos con la empresa en su conjunto? Las personas votan, promueven, respaldan, apoyan y defienden las cosas que les gustan. ¿Por qué su lugar de trabajo no entra en esta categoría? Otro tema central podría ser la conciencia. Quizás los esfuerzos de marketing u otros mensajes no les estén llegando. Si no, eso también es problemático. Su gente está en primera línea, lo que significa que tienen conocimiento interno sobre cómo se está desempeñando un producto o servicio en el mercado. La retroalimentación que brindan puede ser invaluable, incluso revolucionaria. Si no están sintonizados con los temas, mensajes, motivos y actividad en línea más amplios de una marca, se lo está perdiendo. Relacionado: Por qué todo lo que sabe sobre la participación de los empleados es incorrecto Tienes dos opciones como líder ante este conocimiento: el palo o la zanahoria. Podría hacer que el compromiso social sea obligatorio, o tal vez una métrica flexible para las evaluaciones de desempeño de los empleados. (Algunas empresas optan por crear manuales que enseñen a los empleados cómo interactuar con la marca en línea, incluso si no llegan a medirla o hacerla cumplir). En el otro extremo del continuo hay un sistema basado en recompensas: incentivos , incluso espontáneos o esporádicos, para interactuar con la marca en línea. El efecto neto de cada individuo Como líder en cualquier función, es vital considerar a los empleados como entidades valiosas con el poder de promover o restar valor a su marca, y lo que sucede en las redes sociales es una gran parte de eso. Si su gente está ausente o es ambivalente, se está perdiendo una oportunidad inmensamente poderosa. Cada persona en su nómina tiene una red expansiva ... su propia audiencia, por así decirlo. En una época en la que todo el mundo corre para ser más visible y mejor escuchado, estas personas podrían ser tu arma secreta. También podrían ser clave para garantizar que su contenido sea relevante, interesante y digno de participar. En resumen, todo esfuerzo que haga como líder para darse cuenta de si su gente está conectada y animarlos a hacerlo será un tiempo bien invertido. Relacionado: El compromiso de los empleados tiene un vínculo directo con los resultados comerciales exitosos