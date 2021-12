Promover una cultura de la humanidad para una base sólida de éxito

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

Cuando mi esposo y yo comenzamos nuestro tercer acto con 15 años de anticipación, tuve el placer de experimentar lo que se necesita para obtener matrículas y placas de vehículos en una nueva ciudad. No era la visita de 15 minutos al DMV a la que estaba acostumbrado, lo cual sé que no es normal. Entonces, me preparé con calma y paciencia para comprender mejor el proceso y facilitar el viaje inminente de mi esposo. Poco sabía que terminaría el día llorando. Trabajo con dueños de negocios todos los días. Estoy en sintonía con los últimos problemas relacionados con su necesidad de talento y suministros. Muchos dueños de negocios están teniendo que dar un paso atrás en sus negocios. Necesitan trabajar más días para compensar a los empleados que no tienen. Dentro de las redes sociales, veo a mucha gente quejándose de los tiempos de espera, el mal servicio al cliente y la falta de existencias en los estantes. No se dan cuenta de lo que puede estar sucediendo más profundamente en estos negocios. Hoy no fue diferente en el Ayuntamiento mientras me paré y escuché a las personas que esperaban en la fila. No los aburriré con todo el proceso en profundidad por el que pasé y que finalmente tomó seis horas. Pero, sí quiero compartir una pequeña pieza que me llevó a un propietario de negocio increíble enterrado en las profundidades del norte de St. Louis. Fue aquí donde necesitaba obtener una inspección de emisiones y seguridad. Cuando llegué, había otras dos mujeres que también esperaban que se completaran sus inspecciones. Tendría una hora y media de espera, así que me acomodé en mi cómodo sofá personal y procedí a leer los correos electrónicos. Después de unos minutos, escuché de fondo una conversación sobre los 49ers. Cuando miré hacia arriba, había siete personas charlando sobre sus equipos de fútbol favoritos. Todos estaban sonriendo y la alegría llenó la habitación. Volví a mi correo electrónico hasta que otro hombre entró en la sala de espera para hablar con el propietario. Joe acababa de salir de la cárcel. Estaba buscando un empleo a corto plazo que lo ayudara a sobrevivir hasta que comience la rehabilitación de su adicción a las drogas. Anticipa estar en el programa durante 30 días, luego, cuando sea liberado, estará listo para trabajar a tiempo completo. Después de algunas preguntas del propietario, accedió a ayudar a Joe dándole algo de trabajo en la tienda. Después de algunas instrucciones, Joe comenzó a vaciar la basura, limpiar ventanas y más. Esta pequeña experiencia realmente conmovió mi corazón al ver tanta humanidad. Relacionado: Los muchos pros y menos contras de los esperados de contratar ex-contras A medida que pasaba el tiempo de espera, seguí observando cómo iban y venían nuevos clientes. Todos los clientes se quedaron y entablaron una conversación jovial y se fueron felices con su servicio. Luego llegó el momento de pagar. Esperaba algo alrededor de $ 150 por el servicio y terminé pagando solo $ 36. ¡Una sorpresa agradable! Mientras cerraba la factura de mi automóvil, pregunté si podía traer el automóvil de mi esposo más tarde ese mismo día, luego me dirigí de regreso al Ayuntamiento para recoger mis placas. A las 2:00 p. M. Estaba conduciendo de regreso a Gateway Tire con el auto de mi esposo. Cuando llegué, uno de los trabajadores me saludó afuera. Preguntó sobre el rendimiento de la gasolina del automóvil de mi esposo, ya que quería comprar un automóvil similar para su esposa. Después de escuchar mi respuesta menos que estelar, ambos nos reímos. Luego me dirigí al interior donde entregué mis llaves. El propietario y yo entablamos otra conversación sobre la participación de mi esposo en todo este proceso. Una vez más, me reí mucho y me senté en mi cómodo sofá. Fue en este punto que comencé a mirar realmente el lugar. He llevado muchos automóviles a lo largo de las décadas a lugares de cambio de neumáticos y aceite, tanto de franquicias como de concesionarios de automóviles. Este lugar tiene que estar en la parte superior de la lista cuando se trata de los mejores centros de cuidado de automóviles para visitar, si existe dicha lista. La mayoría tendría olor a neumáticos, gasolina y aceite. Este no. Los refrescos costaban $ .50 la lata. El suelo estaba limpio. Múltiples sofás cómodos se alineaban en cada pared. Y debo mencionar el baño. Más limpio que he visto Había una tarjeta de agradecimiento sobre el inodoro de un cliente que decía gracias por un baño tan limpio. El compartimento del coche también estaba muy limpio y bien iluminado. Relacionado: 6 formas de crear una experiencia de cliente memorable: aumentando ... Seguí sentada en el cómodo sofá mientras esperaba. Uno de los trabajadores entró en la habitación y conversó con el propietario sobre Joe. Joe había estado haciendo un trabajo maravilloso y quería mostrarle cómo cambiar una llanta. El propietario se alegró de escuchar el informe y le dijo que siguiera adelante con la capacitación. Luego, poco después, Joe entró en la habitación para salir del día. Fue en este punto que el propietario le dio su paga. Le dijo a Joe el excelente trabajo que había hecho y que quería que regresara después de completar su rehabilitación. Luego, el propietario procedió a compartir su historia. Su último empleado había estado drogado, sufrió una sobredosis y falleció hace dos semanas. El propietario le dijo a Joe que quería trabajar con él, por lo que Joe tenía que limpiarse y regresar. Un trabajo estaría ahí para él. Después de escuchar esto, luché por contener mis lágrimas por la humanidad que este hombre mostraba. Pronto pagué y me fui a casa. Sentí mucho respeto por este propietario, su liderazgo y lo que ha construido. Siempre seré su defensor y estoy seguro de que nunca lo sabrá. Es posible que ni siquiera se dé cuenta del impacto que tiene en todas las personas que ingresan a su tienda todos los días y lo verdaderamente fundamental que es para su negocio. Relacionado: 22 cualidades que hacen a un gran líder