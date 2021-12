Es por eso que todavía necesitamos grupos de mujeres en red

No, los grupos de redes de mujeres no existen con el propósito de la exclusión: brindan una oportunidad para el crecimiento personal, el desarrollo profesional y el cambio social.

Los grupos de redes de mujeres han existido durante muchas décadas, pero durante la última década, ha habido un aumento en el número de estos grupos. La tecnología, el movimiento #MeToo y la pandemia han contribuido al crecimiento de los grupos de redes de mujeres. Sin embargo, una crítica común a estos grupos es cómo encajan los grupos de redes de mujeres, a medida que la sociedad adopta el concepto de más inclusión. La respuesta simple es que estos grupos permiten a una población históricamente privada de derechos un lugar para reagruparse. Después de siglos de ser consideradas como propiedad, ciudadanas de segunda clase o simplemente irrelevantes, las mujeres están aprovechando las oportunidades para romper con los estereotipos y estándares que las han frenado. Para ello, contar con entornos seguros y de apoyo para procesar sus experiencias y crear planes de progreso no solo es importante, sino también necesario. No se trata de excluir a las no mujeres; en cambio, se trata de tener un lugar para concentrar la energía con compañeros que experimentan experiencias iguales o similares. Considere las formas específicas en que los grupos de redes de mujeres fomentan el crecimiento de las mujeres como individuos y como instrumentos para el cambio social. Relacionado: 5 razones principales por las que las mujeres aman los grupos de redes solo para mujeres Los grupos de mujeres normalizan las experiencias El aislamiento que sienten muchas mujeres se rompe en estos grupos. A medida que los miembros se dan cuenta de que otras mujeres sienten, piensan y encuentran lo mismo en sus propias vidas, ya no se ven a sí mismas como "la única". Cuando las mujeres están en grupos de contactos del mismo sexo, sus experiencias personales y profesionales se normalizan. Pueden tener conversaciones sobre sus miedos y experiencias negativas en entornos que no solo son seguros, sino también de apoyo porque todos en la sala lo han sentido, pensado o afrontado. Las mujeres tienen ese momento de “ah-ha” en el que no son anormales, débiles o solas cuando están rodeadas de sus compañeros. Al estar con otras mujeres, los miembros del grupo también pueden tener discusiones francas sobre el equilibrio entre el trabajo y la vida, una preocupación común para las mujeres. Determinar cómo ser cónyuge o pareja, madre, cuidadora y profesional son solo los roles iniciales con los que las mujeres hacen malabares. Las expectativas de la sociedad de "hacerlo todo" y cumplir con los estándares de Pinterest, Facebook e Instagram ejercen una presión significativa sobre las mujeres. Es dentro de la seguridad de estos grupos de redes específicos que las mujeres pueden ser vulnerables y auténticas. Las mujeres establecen sus puntos en común, independientemente de su edad, raza, etnia o sexualidad, y esto conduce a conexiones más rápidas y genuinas basadas en experiencias compartidas. Los grupos de redes de mujeres no se centran únicamente en los negocios, sino que apoyan a la mujer en su totalidad, personal y profesionalmente. Relacionado: Crece el establecimiento de contactos solo para mujeres Los grupos de mujeres apoyan y promueven a los miembros. Una parte habitual de los grupos de redes de mujeres es el concepto de retribución. A menudo, esto se hace de dos formas. Muchos grupos incorporan un componente de caridad, que a menudo incluyen organizaciones sin fines de lucro en sus esfuerzos y encuentran formas de apoyar el trabajo de las OSFL representadas. Permite a las mujeres hacer lo que a menudo es natural: utilizar sus habilidades para ofrecer apoyo. La otra forma en que los grupos de mujeres devuelven es en su enfoque en hacer crecer los negocios para otros. A diferencia de otros grupos de redes que podrían centrarse en "cómo puedo usar este grupo para construir mi propio negocio", los grupos de mujeres generalmente adoptan la idea de cómo construir otros negocios de mujeres. Es esta idea de dar y recibir o pedir y proporcionar lo que cambia la dinámica en estos grupos. Los miembros buscan formas de promover los objetivos de sus compañeros a través de referencias y conexiones, sabiendo que sus compañeros están haciendo lo mismo por ellos. Relacionado: 9 maneras en que el trabajo en red grupal exitoso empodera a las mujeres emprendedoras Grupos de mujeres trabajan para empoderar a las mujeres Al ritmo actual, la investigación revela que se necesitarán 61 años en América del Norte para cerrar la brecha salarial de género; sin embargo, eso no toma en cuenta los efectos perjudiciales que la pandemia ha tenido en las carreras de las mujeres. Cuando se calcula esta variable, algunas estimaciones sugieren que la brecha salarial de género se mantendrá durante otros 135 años. Los grupos de redes de mujeres pueden ayudar a acelerar el cierre de esa brecha. Los grupos de redes de mujeres permiten que las mujeres se conecten con mentoras. Las mujeres que han logrado ciertos hitos y están dispuestas a ayudar a otras mujeres a lograr sus metas específicas se encuentran en estos grupos. Están ahí para ayudar a otros a tener éxito al ofrecer su experiencia, conexiones y apoyo. Además, los grupos de mujeres ofrecen un espacio para que las mujeres más jóvenes identifiquen mentoras que puedan ayudar a la próxima generación de líderes a navegar por los laberintos profesionales. Además, los grupos de mujeres brindan el espacio para que las mujeres ganen confianza. Esto no ocurre simplemente a través del apoyo. También sucede porque los miembros de estos grupos no permiten que los demás se vean obstaculizados o estancados por obstáculos sociales o personales. Los miembros del grupo se ayudan mutuamente a romper las falacias cognitivas y se desafían mutuamente a luchar por lo que quieren en un espacio sin prejuicios. Mientras los miembros se ayudan entre sí, también aprenden a pedir lo que quieren. Cuando están rodeadas de compañeros que las apoyan, las mujeres rompen la idea errónea de que pedir lo que quieren es egoísta. Se dan cuenta de que pedir lo que quieren no se trata de ponerse a sí mismos en primer lugar, sino de establecerse como una prioridad igualitaria junto con sus compañeros de redes. Grupos de mujeres trabajan para igualar los roles sociales de las mujeres Más importante aún, estos grupos se convierten en lugares donde las mujeres no solo pueden facilitar los objetivos profesionales de las demás, sino que también pueden promoverse unas a otras a posiciones de poder, ayudando a las mujeres a convertirse en líderes de sus negocios y aprovechar las oportunidades para convertirse también en líderes de la industria y la sociedad. Es en esas posiciones donde las voces de las mujeres cobrarán más poder como agentes de cambio. Los grupos de redes de mujeres no existen para ser exclusivos: luchan por la inclusión al ofrecer a las mujeres espacios seguros para desarrollar habilidades, fortalecer sus voces y acceder a oportunidades, haciendo realidad una sociedad más equilibrada.