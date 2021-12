Prepárense: hay una escasez masiva de bastones de caramelo en esta temporada navideña

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process.

You're reading Entrepreneur Spanish US, an international franchise of Entrepreneur Media.

Parece que las vacaciones se han vuelto un poco menos alegres. Fiordaliso | Getty Images Covid y la pandemia en curso han creado escasez de todo, desde regalos, viajes e incluso alimentos gracias a la cadena de suministro y problemas laborales en los últimos dos años. Este año, parece que una de las golosinas navideñas favoritas podría ser la próxima víctima en el éxtasis de la cadena de suministro. Gracias a una cosecha débil de menta y las complicaciones relacionadas con la pandemia, la oferta de bastones de caramelo será escasa en esta temporada navideña. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos , la producción de menta experimentó una disminución de 470,000 libras de 2019 a 2020, después de permanecer relativamente estancada desde 2015. “Solo recibimos la mitad de nuestro pedido de bastones de caramelo para la temporada navideña y se agotaron casi de inmediato. Actualmente no tenemos existencias ”, dijo el propietario de una tienda de dulces con sede en Nueva York, Mitchell Cohen, a The New York Post . "La escasez de materias primas e ingredientes a nivel mundial ha tenido un gran impacto". Sue Moll, residente de Nueva Jersey, también escribió en nombre de la estación de radio 92.7 WOBM que las delicias de temporada "no se encontraban en ninguna parte". “He estado en Walgreens, Rite Aid y muchas más farmacias. No puedo encontrar bastones de caramelo por ningún lado ”, escribió. "Y no es como si las cajas estuvieran vacías, no hay cajas". Dale Schotte, propietario de Park Avenue Coffee en Missouri, le dijo al medio local KSDK que su negocio estaba teniendo dificultades para abastecerse de la planta para sus bebidas navideñas y golosinas de temporada. “Compraremos productos locales si están disponibles a través de proveedores, no pudimos encontrarlos allí”, dijo. “Fuimos a las grandes tiendas, no pudimos encontrarlo allí… Pedimos menta en noviembre. Siempre pedimos menta en noviembre y siempre llega, ya sabes, la primera semana de diciembre, estamos listos para comenzar. No este año." Cada año se fabrican más de 1,76 mil millones de bastones de caramelo, y aproximadamente el 90% de los que se venden entre el Día de Acción de Gracias y Navidad.