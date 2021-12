Death and Co. arrasó con los habitantes de Manhattan. Ahora, quiere que los inversores lleven la magia del cóctel a todas partes.

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Disclosure: Our goal is to feature products and services that we think you'll find interesting and useful. If you purchase them, Entrepreneur may get a small share of the revenue from the sale from our commerce partners.

You're reading Entrepreneur Spanish US, an international franchise of Entrepreneur Media.

Si bien muchas empresas sufrieron los horrores de 2020, pocas fueron tan devastadas por los cierres de Covid y el cierre global resultante como los bares y los lugares de vida nocturna. Después de que la asistencia cayera más del 60 por ciento durante el año de la pandemia, 2021 ha sido testigo de un resurgimiento enérgico impulsado por la relajación de las restricciones de Covid y el apetito del público en general por volver al mundo nuevamente.

Death & Co

El gasto en entretenimiento y luz nocturna está aumentando, ya que las estadísticas de Yelp registraron enormes picos en la apertura de nuevos negocios durante el verano de 2021. Los clubes de baile y comedia, lugares de jazz y blues e incluso bares de oxígeno mostraron tasas de crecimiento de más del 150 por ciento durante el mismo período en 2021. Mientras tanto, los nuevos bares y salones también aumentaron considerablemente, con un 89% más de aperturas en 2021.

Los clientes están de vuelta al aire libre ... y están buscando nuevos lugares divertidos para ganarse el manto como su nuevo bar o restaurante favorito.

Death and Co puede estar en una posición única para aprovechar este inusual momento de crecimiento. Si bien es posible que no esté familiarizado con la incipiente cadena de bares de cócteles, los residentes de Nueva York, Denver y Los Ángeles ya conocen bien los establecimientos de estilo clandestino dignos de atención. Después de abrir en la víspera de Año Nuevo de 2006, la ubicación de Death and Co en el East Village de Manhattan se convirtió en un éxito nocturno, sirviendo vino, cerveza, comidas estelares y, lo más importante, cócteles finamente elaborados .

Con ubicaciones ahora en tres ciudades, Death and Co está listo para expandirse aún más, buscando inversionistas que ayuden a hacer crecer su floreciente imperio de cócteles que se extiende mucho más allá de sus tres bares tradicionales.

Además de abrir nuevas ubicaciones de Death and Co, la compañía también alberga otras cuatro verticales distintas que impulsan los ingresos que se basan en la experiencia de hospitalidad de los fundadores y la creciente marca Death & Co. La compañía también está construyendo su negocio de consultoría y administración de bares de propietarios LLC; su grupo Midnight Auteur Hotel en desarrollo; su empresa Gin and Luck Media que produce una popular serie de libros centrados en cócteles; y su nueva línea Death and Co de cócteles enlatados y embotellados. De hecho, su libro de mesa Cocktail Codex se llevó a casa el primer premio de Libro del Año de la Fundación James Beard, la primera vez que un libro de bebidas ganaba la prestigiosa categoría.

Con los ingresos en aumento y las cinco empresas en modo de crecimiento total, la compañía ahora espera replicar el éxito de su anterior impulso a los inversores, que sirvió como la primera recaudación de fondos de SeedInvest basada en la hospitalidad y terminó con la segunda campaña de crowdfunding más exitosa en el la historia de la plataforma.

Con Death and Co presentado en artículos de Forbes , Food and Wine , The New York Times , The Wall Street Journal y más, puede impulsar la industria hotelera resurgente de la economía y ver oportunidades para invertir en la empresa ahora a través del perfil SeedInvest de Death & Co .

Death & Co ofrece valores mediante el uso de una declaración de oferta que ha sido calificada por la Comisión de Bolsa y Valores de acuerdo con el Nivel Ii de la Regulación A. Se puede obtener una copia de la circular de oferta final que forma parte de la declaración de ofertaaquí . Y abajo . Este perfil puede contener declaraciones prospectivas e información relacionada, entre otras cosas, con la empresa, su plan de negocios y estrategia, y su industria. Estas declaraciones reflejan las opiniones actuales de la administración con respecto a eventos futuros basadas en información actualmente disponible y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de la compañía difieran materialmente. Se advierte a los inversores que no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, ya que están destinadas a fines ilustrativos y no representan garantías de resultados, niveles de actividad, rendimiento o logros futuros, los cuales no pueden realizarse. Además, ninguna persona ni ninguna otra persona o entidad asume la responsabilidad de la exactitud e integridad de las declaraciones prospectivas, y no tiene la obligación de actualizar dichas declaraciones para ajustarlas a los resultados reales.

Precios sujetos a cambios.