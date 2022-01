Jimmy Fallon pasó años persiguiendo un sueño que en realidad no era suyo. Encontrar su 'por qué' lo cambió todo.

Jimmy Fallon se convirtió en presentador de un programa de entrevistas en 2009 , cuando reemplazó a Conan O'Brien como el rostro de Late Night . Fallon nunca había hecho algo así antes. Entonces, mientras se preparaba para asumir el cargo, recurrió al hombre que conocía el trabajo mejor que nadie.

"¿Algún consejo?" Fallon le preguntó a O'Brien.

“No puedo darte ningún consejo”, respondió O'Brien. "Simplemente tienes que hacerlo."

"No me encantó eso, quiero decir, ese no es un gran consejo", dice Fallon ahora. “Pero estaba hablando de eso con alguien y dijo, bueno, tiene razón, porque descubrió quién es su personaje y quién es él. ¿Quién eres ? ¿Quién es Jimmy Fallon como espectáculo?

En ese momento, Fallon se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. Claro, tenía ideas sobre lo que sería su programa: los juegos tontos y la alegría desenfrenada que llegarían a definir su marca. Pero, ¿por qué alguien debería preocuparse por él ? ¿Quién es Jimmy Fallon?

“Cuando realmente recibes esa pregunta, piensas, eh, eh, eh, bueno, tengo el pelo castaño”, dice Fallon. “Me encanta este tipo de humor. Me encanta la música rock, pero también me gusta la clásica. No tiene sentido."

No tiene sentido porque no es como tendemos a pensar. Las personas hablan sin parar sobre las cosas que hacen en el trabajo, pero no siempre reflexionan sobre la razón por la que lo hacen. ¿Qué los motiva? ¿Qué les da propósito? ¿Cuál es su medida del éxito y qué los guiará cuando las cosas salgan mal? Podrías llamar a todo esto el por qué de una persona: es la razón de todo lo que hacen, y el núcleo de lo que son. Saber esto es transformador; hace que las personas sean más versátiles e intencionales. Las personas que conocen su por qué son personas que nunca se sienten perdidas.

Fallon no tenía un por qué y O'Brien no podía darle uno. nadie pudo De hecho, Fallon se dio cuenta de que tendría que encontrarlo en el trabajo. “Cuanto más lo haces”, dice Fallon, “forma en quién te conviertes”.

Este proceso lleva tiempo. Debería llevar tiempo. Es lo más importante que podemos saber sobre nosotros mismos o sobre nuestro trabajo. Fallon pasaría años averiguándolo por sí mismo, y el gran avance que tuvo lo transformaría de un bromista nocturno a una fuerza cultural, al frente de The Tonight Show , escribiendo los libros infantiles más vendidos, creando una montaña rusa para Universal Studios, desarrollando una gama de productos chiflados para marcas (como pijamas llamados P'Jimmies para Alex Mill ) y la codirección de la compañía de producción Electric Hot Dog que produce nuevos programas que incluyen That's My Jam (para NBC), Clash of the Cover Bands (para E !) y The Kids Tonight Show (para Peacock).

Pero la realización de Fallon es valiosa para cualquier emprendedor, porque no tiene nada que ver con la comedia, el entretenimiento o la presentación de una de las marcas más famosas de la televisión. Es simplemente esto: dejó de concentrarse en las cosas que quería hacer y comenzó a concentrarse en la razón por la cual la gente lo necesita.

Como estudiante de secundaria, Fallon no se preguntaba por qué trabajaba. Eso estaba claro: su papá ya tenía dos trabajos y su familia necesitaba el dinero.

“Tan pronto como pude trabajar, trabajé cualquier cosa”, dice Fallon. Su primer papel fue como repartidor de bolsas en un supermercado local. Más tarde, clasificó botellas y latas en una instalación de reciclaje. Estos trabajos tenían sus indignidades. El supermercado le hizo usar una pajarita, un delantal y botas, especialmente vergonzoso cuando veía a una chica de la que estaba enamorado. Y el centro de reciclaje apestaba a basura. Pero trató de ver lo mejor en ambas posiciones. David Letterman presentó un fragmento de "mejor chico de la bolsa" en su programa, y el joven Fallon se imaginó a sí mismo compitiendo en él. En el centro de reciclaje, pudo pasar el rato con los adultos. “Me llevaba bien con los niños de mi edad”, dice, “pero creo que era más un alma vieja”.

El camino desde allí era empinado y ascendente. Fallon descubrió la comedia, aprendió monólogos y soñaba obsesivamente con estar en Saturday Night Live . Dejó la universidad, se sumergió en la improvisación, no pasó una audición de SNL en 1997 y luego lo logró en 1998. Tenía 23 años. “Simplemente sientes que diriges la ciudad”, dice. "Fue tan divertido." Ascendió para convertirse en copresentador de "Weekend Update" junto a Tina Fey, y en 2004, Fallon estaba legítimamente orgulloso y listo para más. Dejó SNL para su próxima gran cosa.

“Mi objetivo era simplemente estar en películas, ser como un tipo de comedia romántica o algo así”, dice Fallon.

Esto suena razonable. Mucha gente sueña con ser una estrella de cine y, a diferencia de la mayoría, Fallon estaba en condiciones de hacerlo. Pero este también fue el momento perfecto para dar un paso atrás y hacer esa simple pregunta: ¿Por qué?

¿Por qué preguntar por qué? Porque rara vez lo preguntamos en nuestros momentos de éxito, cuando la respuesta parece evidente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero, ¿y si no lo sabemos?

Así que le pregunto a Fallon: "Si alguien le hubiera preguntado por qué ese era su objetivo, ¿habría tenido una respuesta?"

Hace una pausa. Tres segundos de silencio.

"No", dice finalmente. “Estoy tratando de pensar, ¿por qué ese sería mi objetivo? Tal vez, de todos los libros y artículos que había leído, la trayectoria de alguien famoso de Saturday Night Live es hacer películas. Es solo el camino”.

¿Quieres escuchar lo contrario de una misión autodirigida? ¿Escuchar la mayor trampa de un emprendedor? Cuatro palabras, justo ahí: "Es solo el camino". No es tu camino. Simplemente el camino, un camino, algún camino, un claro que otras personas hacen para sus propios fines, no para los tuyos. Ese es el camino a través de una vida sin imaginación y lejos de la satisfacción de un riesgo asumido.

Fallon hizo dos películas. Ambos bombardeados. Había un punto brillante allí: conoció a su futura esposa en uno de ellos, la productora Nancy Juvonen. Pero por lo demás, su teléfono dejó de sonar. Sin un motivo que lo guiara, Fallon no sabía qué hacer a continuación. Con la ayuda de Juvonen, encontró el primer paso: dejar de enfocarse en lo que no tiene y comenzar a enfocarse en lo que sí tiene. “Así que ahora no hay películas. ¿Qué puedes hacer, llorar por eso? Ya lo hice durante un año”, dice. "¿Qué puedo hacer ahora? tengo que hacer algo Y tengo talento. Quiero decir, podría hacer stand-up. Podría cantar canciones de comedia”.

Comenzó a crear y actuar de nuevo. Reconstruyó, lentamente. Luego recibió una llamada de Lorne Michaels, el creador de Saturday Night Live y productor de Late Night y The Tonight Show . Años antes, cuando Fallon dejaba SNL , Lorne dijo que pensaba que Fallon sería un excelente presentador nocturno. Ahora, cinco años después, O'Brien dejaba Late Night y el trabajo estaba disponible. A decir verdad, los ejecutivos de NBC no estaban convencidos de Fallon. “Dijeron, bueno, tenemos otras personas que podrían ser mejores para esto”, recuerda Fallon. Pero Michaels se mantuvo a su lado. Los ejecutivos cedieron.

“Eso cambió mi carrera, cambió mi vida”, dice Fallon. “Dicen, 'Está bien, si realmente crees que Jimmy puede hacerlo, veamos qué pasa'. ”

Fallon tenía mucho que aprender, y rápido.

¿Cómo haces algo que nunca has hecho antes? Para Fallon, sucedió con una mezcla finamente calibrada de arrogancia y dudas.

"Esa es siempre la forma en que hice stand-up", dice Fallon. Mientras hablamos en su oficina en la esquina de la sede de NBC, se levanta de su silla para ilustrar, con un micrófono imaginario en la mano. Fallon es un motor, un animador; parece más cómodo sobre sus pies. “Sabrías, desde el principio, que esta broma va a funcionar, pero luego piensas, los estoy perdiendo, tengo que traerlos de vuelta, sé qué puede traerlos de vuelta”.

Ponte demasiado arrogante, y cada pequeño tropiezo te desanimará. Duda demasiado de ti mismo y, en primer lugar, nunca saldrás. Es difícil conseguir el equilibrio adecuado, y Fallon recuerda abrazar su confianza con demasiada fuerza al principio. “Escuchar a alguien decir, 'Oh, tienes tanta suerte', eso casi me provocó”, dice. Había sentido que se lo había ganado; tener suerte sonaba insultante. “Pero en mi cabeza estoy como, 'Espera, ¿lo estoy pensando?' Es por duda. Pero creo que es una buena combinación para tener”.

Los emprendedores están moldeados por los desafíos que enfrentan, y Fallon también lo estaba. Presentar un programa de entrevistas nocturno requería un ritmo al que nunca antes había trabajado. De vuelta en los días de SNL , cuando una broma bombardeaba, él se preocupaba por eso durante una semana. Pero ahora, él y su equipo tuvieron que moverse con abandono. Escribían un chiste, lo probaban y si no funcionaba, siempre quedaba el mañana. “Quiero decir, trato de hacer el guión lo mejor posible”, dice Fallon, “y si funciona, simplemente funciona. Si no funciona, la gente puede decir: 'Oh, bueno, lo da todo'. ”

Esta es una realización pequeña pero crítica. Considéralo: en SNL, Fallon sintió que estaba siendo juzgado únicamente por su trabajo. Una broma fallida significaba que falló. Pero ahora que estaba allí todas las noches, su audiencia estaba ganando confianza en él . Si una broma fallaba, bueno, sabían que lo estaba intentando. Si quiere descubrir su por qué , este es el lugar para comenzar: es un reconocimiento de que usted (o su marca) no es simplemente la suma de las cosas que crea. Eres algo más profundo, y eso es lo que la gente realmente busca en ti. Una cafetería no solo sirve café; fomenta la comunidad. Los emprendedores no solo construyen empresas; resuelven los problemas de la gente.

El programa de Fallon fue a las 12:35 am, lo que no lo hizo ilusiones. “Nadie habla de un show a las 12:35. La gente simplemente lucha contra el sueño en ese momento”, dice. Así que él y su equipo se dieron a sí mismos una misión simple: hacer sonreír a las personas mientras se quedan dormidas. El espectáculo fue alegre y serio. Jugaron juegos como "Nombra a ese chico", donde le pidieron a los miembros de la audiencia que adivinaran el nombre de extraños al azar. No tenía sentido. No hay manera de ganar o perder. A la gente le encantó.

Algo comenzó a hacer clic para Fallon. Claro, este papel no era glamoroso como ser una estrella de cine, pero de todos modos nunca sintió pasión por eso. El trabajo nocturno surgió de forma natural porque estaba haciendo feliz a la gente. Y cuando miró hacia atrás en su vida, vio el mismo instinto: "En ese momento yo era demasiado joven para darme cuenta, pero solo quería hacer feliz a la gente", dice. ¿Su trabajo empacando comestibles, por ejemplo? “Yo era el mejor empaquetador de bolsas”, dice. “¡La gente me pediría!”

Tuvo su realización. “Creo que mi por qué es, '¿Puede hacer feliz a la gente?' " él dice.

Ahora eso es algo sobre lo que puedes construir una carrera. No es seguir un camino. No está haciendo algo porque sí. es una misión A proposito. Y el plan de cómo construir aún más grande.

Fallon siempre tiene ideas. Eso no quiere decir que sean buenas ideas, pero ¿cómo va a saberlo? Es por eso que los graba a todos, generalmente como notas de voz o anotando cosas en Evernote . “Creo que el último que anoté fue una pelota de tenis magnetizada que puedes pegar a tu correa cuando sacas a pasear a tu perro”, dice, “porque siempre saco a pasear a mi perro y llego a algunos lugares y estoy como, esto hubiera sido genial si trajera una pelota para poder tirarla con mi perro, pero no voy a llevar una pelota en mi bolsillo”.

¿Puede esto hacer feliz a la gente? Eso es lo que quiere averiguar a continuación. Ha desarrollado un proceso para probar sus ideas, y comienza con la persona a la que tiene más acceso: él mismo. Deja las ideas a un lado para ver cuáles son memorables. “Por lo general, las buenas ideas se quedan en tu cerebro”, dice. Luego toma los mejores, se los lanza a sí mismo y responde a cada uno como un comediante. “Me burlo de eso en mi cerebro”, dice. “Como, ¿por qué es cojo? ¿Por qué no es bueno? Y uso eso para hacerlo más a prueba de balas”.

Si una idea sobrevive, se la lleva a las personas en las que confía, a menudo los escritores de The Tonight Show, que ahora presenta desde 2014. Fallon contrata a las personas basándose en parte en lo buenos que son para colaborar con él, lo que significa que también pueden compartir y refinar su visión (y puede confiar en ellos cuando desechan una idea). Es algo que aprendió en SNL ; Fallon recuerda un momento en que un productor lo obligó a él ya otro escritor a escribir algo juntos, aunque no lo planearan. El resultado fue genial. Ahora es cómo prueba a la gente nueva. “A veces es mejor esforzarse y tratar de escribir algo con alguien, solo para ver si hay una conexión”, dice.

¿Cuántas ideas pasan de su carpeta de Evernote al mundo real? Tal vez 10% o 20%, dice, que incluyen todo, desde chistes individuales hasta programas de televisión completamente nuevos. Y si una idea fracasa una vez, no se desanima. “Siempre me gusta probar las cosas tres veces”, dice. “No hay una regla establecida, pero no quiero simplemente comerme un sándwich con mayonesa y decir: 'No me gusta la mayonesa'. Me gustaría intentarlo de nuevo y luego tal vez una vez más”. Lo mismo con las ideas: probará iteraciones de chistes en su programa durante varias noches. Después de todo, él sabe que su objetivo es hacer felices a las personas, y la felicidad es una ciencia inexacta. Tal vez te acercaste a una idea, pero no puedes saber qué tan cerca hasta que lo intentas de nuevo.

Y aquí está la verdadera belleza de probar nuevas ideas: te enseñarán sobre tu audiencia, pero también sobre ti mismo. Eso es lo que sucedió en 2015, cuando Fallon escribió un libro llamado Your Baby's First Word Will Be Dada .

Empezó como todas sus ideas. Había imaginado un libro que los papás pudieran leer a sus bebés, para entrenarlos a decir "papá" antes de "mamá". La trama es así: un cerdo dice "¡papá!" y otro cerdo responde "oink". Lo mismo con las ranas y las abejas, y así sucesivamente. ¿Esto haría feliz a la gente? Sí, él y su equipo estuvieron de acuerdo.

Tenían razón; se convirtió en un éxito de ventas del New York Times . Pero a decir verdad, Fallon no había considerado lo que sucedería a continuación. “La gente me envió videos de sus hijos diciendo sus primeras palabras, leyendo el libro y entendiendo que leer es divertido, y están recibiendo una reacción de la gente cuando leen el libro, ¡y ahora están aprendiendo a leer! ” Fallon dice, sonando todavía un poco asombrado por todo el asunto.

Cuando nuestro trabajo consiste en poner cosas en el mundo, es extrañamente fácil olvidar que el mundo no es una masa gigante. La gente real se involucra con lo que haces. Ellos absorben sus ideas y productos y servicios en sus vidas. “Y espera, hay algo en esto que es gratificante para mí y para ti”, dice Fallon. Está dando vueltas a medias en su oficina otra vez, pensando en esto mientras habla, y se da cuenta: tal vez solo supo la mitad de su por qué todo este tiempo. “Tal vez el por qué es, ¿Cómo ambos somos recompensados? ¿Cómo hacemos algo donde tú eres feliz y yo soy feliz?”.

Esto me hace pensar en el comienzo de nuestra conversación. Entré en su oficina, me saludó calurosamente y luego me dio un recorrido por la habitación. Un recorrido detallado de seis minutos. Ofreció una explicación para básicamente todos los elementos de interés allí. Me mostró el letrero al lado de su puerta que dice, JIMMY FALON, al cual, sí, le falta una L, y fue la primera placa que colgó en su puerta como anfitrión nocturno. (“¿Quieres mantenerte humilde?”, dice. “Ahí tienes”). Me mostró fotos familiares. Recuerdos. Un trofeo con un busto de Rodney Dangerfield que es tan pesado que levantarlo requiere dos manos y un gemido. (Lo intenté.) Ofreció té. Café. pasteles Luego se sentó junto a una pequeña pecera, que Lorne Michaels le regaló porque, a los 47 años, Fallon ahora tiene una edad en la que necesita algunas influencias calmantes.

“He estado tratando de poner mi dedo en el vidrio de manera agradable”, dice Fallon, “y he estado tratando de entrenarlos para que sigan mi dedo, para que no me tengan miedo”.

Él lo intenta. Los peces lo ignoran. “Mira lo bien que funciona”, dice Fallon con una sonrisa. Está bien. El pez puede necesitar más de tres intentos. Y de todos modos, esto era para mi beneficio: era para hacerme feliz, lo que lo haría feliz a él, porque eso es lo que hace y sabe por qué lo hace. Funciona.