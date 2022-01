Nina Dobrev y Julianne Hough sobre cómo iniciar una empresa, construir una marca y hacerlo todo con su mejor amigo

Con todo el año nuevo por delante, uno de sus objetivos podría ser finalmente iniciar la empresa de sus sueños que siempre ha querido crear. Y aunque es posible que los emprendedores ambiciosos quieran iniciar un negocio en solitario, hacerlo con un amigo puede tener algunos beneficios incomparables . No busque más, la actriz Nina Dobrev y la bailarina Julianne Hough como prueba.

Craig Barritt for Getty Images

Los dos comenzaron Fresh Vine Wine en 2019 debido a su deseo de ofrecer variedades bajas en carbohidratos y bajas en calorías en el espacio del vino. Desde entonces, el proceso de construcción del negocio no se ha ralentizado, siendo el hito más reciente una oferta pública inicial a mediados de diciembre. Por supuesto, las carreras de entretenimiento separadas de Dobrev y Hough tampoco se han ralentizado exactamente. A pesar de los apretados horarios que consisten en filmaciones, apariciones en los medios y cosas por el estilo, las dos personas públicas han podido equilibrarlo todo apoyándose el uno en el otro junto al equipo de liderazgo de Fresh Vine Wine.

En una entrevista con Entrepreneur , los dos discuten cómo es administrar una marca de vinos de celebridades y, lo que es más importante, cómo administrar un negocio con su mejor amigo.

¿Qué vieron ambos el uno en el otro como socios comerciales?

Hough: Al final del día, cuando piensas en el vino, todo es relacional. Está creando recuerdos, experiencias. Definitivamente, Nina y yo hemos hecho nuestra investigación de mercado en lo que respecta al vino, simplemente viajando por el mundo, teniendo experiencias divertidas. Vimos una oportunidad y descubrimos que tenemos fortalezas que son diferentes y únicas entre sí. Pero nuestros valores realmente se alinearon. Así que se sintió como el ajuste perfecto.

Dobrev: Hemos sido como el yin y el yang desde el principio: hemos completado las oraciones del otro, siempre tenemos las mismas cosas en mente, pero al mismo tiempo, tenemos diferentes fortalezas y debilidades. Podemos abordar todo de una manera bastante igual, lo cual es realmente asombroso, y usted tiene ese sistema de apoyo y sabe que puede verificar los saldos y verificar si algo se siente mal. Es genial tener un compañero con el que puedas discutir esas cosas.

Crédito de la imagen: NYSE

¿Qué trabajo tuvieron que hacer detrás de escena para comenzar Fresh Vine Wine?

Hough: [Nina y yo] no hacemos nada que no sea genuino y auténtico de lo que creemos. Así que si parece que nos estamos dando una bofetada, no hay absolutamente ninguna manera de que ninguno de los dos se comprometa a hacerlo. ese. Tenemos gente en Napa. Hemos ido hacia arriba y hemos sido prácticos, seleccionando las variedades y entendiendo realmente lo que quieren nuestros consumidores. Cuando se trata de elaboración de vino y desarrollo de productos específicos, marca y marketing, realmente somos prácticos porque lo más importante es el consumidor.

Dobrev: Siento que he aprendido mucho. Tal vez esa fue la parte más inesperada, porque pensé que sabía mucho, entras en todo sintiéndote seguro y luego es muy interesante aprender sobre el proceso. Está muy involucrado y hemos estado trabajando muy, muy de cerca con [el enólogo] Jamey Whetstone en Napa. Y nos ha estado manteniendo informados y educándonos porque no podemos estar allí todos los días. Me encantó cada segundo de los últimos años aprendiendo sobre este proceso.

¿Tuvo que apoyarse en iniciativas empresariales anteriores para que la empresa despegara?

Hough: Me siento muy afortunado. Siendo copropietario de Fresh Vine Wine, también soy fundador y CEO de Kinrgy, tengo mi compañía de producción, haciendo todas estas otras cosas.

Solía pensar y tener la mentalidad de que tienes que tener un título en la escuela de negocios y hacer todas estas cosas diferentes. Pero la mejor educación que puede tener es en tiempo real, en el momento de la educación y el aprendizaje. Ha habido altibajos y todas las empresas diferentes por las que he pasado, pero todas han servido para lograr una mayor comprensión.

Dobrev: Realmente no he tenido mucha experiencia en el espíritu empresarial, pero he adquirido mucho a lo largo de los años. He visto a Julianne hacer lo que hace. Tenemos un equipo tan fuerte a nuestro alrededor que me he apoyado para pedir consejo, pero también soy una persona muy curiosa. Hago preguntas. Toda esta experiencia aquí ha sido mi título universitario para la escuela de negocios, y estoy seguro de que cometeré errores en el camino, pero aprenderé de ellos y creceré con ellos. Y solo ayudarán a mejorar el crecimiento para cosas futuras.

Al estar súper ocupados, ¿cómo podemos hacer tiempo para los demás como amigos? Estoy seguro de que tener un negocio juntos ha cambiado la amistad de alguna manera.

Hough: Creo que la clave de la vida, en general, es el equilibrio. Y al mismo tiempo, nos apasiona tanto lo que hacemos que es muy emocionante hablar sobre lo que está pasando con Fresh Vine. No podemos ayudarnos a nosotros mismos cuando en realidad solo tenemos amigos que queremos hablar de eso porque realmente es nuestra pasión. Tenemos todas estas ideas y no podemos evitarlo cuando estamos juntos y simplemente sale a la luz.

Dobrev: Pasamos años, años y años haciendo investigaciones de mercado antes de fundar esta empresa; bebíamos mucho vino cuando teníamos veintipocos años. Así que las líneas se han difuminado desde entonces, literalmente. Salimos todo el tiempo de todos modos, y lo hacíamos antes y ahora podemos hacerlo más porque tenemos esta empresa junta y podemos celebrar los éxitos de la empresa. Es genial porque tenemos estos hangouts integrados cuando estamos trabajando, pero también colgamos independientemente. Todas y cada una de las excusas para beber vino y pasar el rato o hablar sobre el negocio son bienvenidas. Y lo hacemos lejos, lejos, lejos, demasiado.

