3 principios clave de la gestión de empleados

En mi carrera como profesional de recursos humanos, integrador de negocios y líder, he ayudado a las empresas a trabajar para revertir las consecuencias de innumerables malas decisiones con respecto a los empleados. En mi experiencia, la mayoría de estos errores fueron el resultado de una mala planificación, una subestimación de la respuesta de los empleados, una falta de comprensión de sus necesidades y una mala comunicación de las expectativas. En la mayoría de los casos, el enfoque del CEO estaba demasiado en impulsar el negocio hacia el horizonte y prepararse para los desafíos futuros o el próximo ciclo de vida, y no lo suficiente en el entorno actual de los empleados. Cuando los líderes están demasiado enfocados en el futuro, se apartan del aquí y ahora: se arriesgan a cometer errores al subestimar el impacto que el crecimiento tiene en su mayor activo: la fuerza laboral.

Por supuesto, el liderazgo ya es un desafío suficientemente grande: usted es dueño de todos los problemas de una empresa, incluso si no es usted quien los aborda directamente. También estás constantemente bajo el microscopio, juzgado y evaluado por personas que no tienen acceso al conocimiento operativo que posees, y tienes que tomar decisiones confiando en que posees toda la información para mitigar el mayor riesgo posible y satisfacer las demandas de los inversores. y partes interesadas. Puede ser una carga pesada.

Relacionado: El CEO despide a 900 empleados en una impactante videollamada

Cuando un líder toma una decisión que afecta negativamente a los empleados, a menudo se dan cuenta de que han tocado una campana que no se puede desactivar. Un ejemplo de ello es el reciente despido de más de 900 empleados de Better. En diciembre de 2021, el director ejecutivo de la compañía hipotecaria con sede en la ciudad de Nueva York, Vishal Garg, tomó la decisión de comunicar esta decisión de terminación durante una reunión en línea programada con todos los involucrados, cuyas ramificaciones fueron colosales. Además de lidiar repentinamente con casi mil empleados muy cargados, perturbados y enojados, la compañía se encontró en los titulares de una máquina de medios muy implacable. Los efectos fueron tan feroces que se vio obligado a cerrar el sitio web de la marca durante un corto período de tiempo para controlar la situación.

1. No puede liderar y comunicarse basándose únicamente en la tecnología.

Los seres humanos no responden bien a la acción impersonal cuando su seguridad y sus necesidades básicas se ven amenazadas. La famosa "jerarquía de necesidades" del psicólogo Abraham Maslow detalla que, cuando una persona tiene la capacidad de satisfacer los requisitos básicos (comida, refugio y ropa), así como la seguridad (en este caso, la seguridad laboral) que respalda la adquisición de esas necesidades, entonces eso El empleado no solo posee el ancho de banda para conectarse con los demás, sino que también puede basarse en necesidades más elevadas de realización personal, como lograr un mayor potencial. Cuando alguien es despedido repentinamente, su mundo vuelve a darse cuenta de que las necesidades básicas están amenazadas, que la seguridad ha sido eliminada y cuando los empleadores y otros líderes no son empáticos con esa transición repentina, como se ve con Better, la reacción se intensifica y la situación cada vez más difícil de gestionar.

Relacionado: Los 7 peores errores que cometen las empresas al despedir empleados

2. Cuando no planifica, las cosas se ponen feas

En un mundo en el que las personas son cada vez más reporteros, cualquier cosa que hagan los líderes ahora corre el riesgo de exponerse al público, y la naturaleza rápida de las redes sociales significa que las malas noticias y el mal comportamiento se despliegan más rápido que nunca. Estas cuentas también son prácticamente permanentes. En el caso de Better, una empleada registró la reunión de terminación con su reacción incluida y la publicó en línea para que todos la vean. Por lo tanto, piense detenidamente en el momento y los medios para comunicar cualquier noticia desafiante a los miembros del personal.

3. No confunda la comodidad con la calidad

La tecnología siempre ha tenido la intención de ser un mecanismo para aumentar la eficiencia y hacer la vida más fácil, pero también las ha hecho más difíciles. La dependencia excesiva de la tecnología en el liderazgo corre el riesgo de aprender lecciones dolorosas: un buen líder sabe cuándo debe dejarse de lado cuando se trata de cuestiones delicadas de personas.

Relacionado: Aquí está lo mejor respaldado por la investigación para entregar malas noticias

Al final, si está considerando movimientos que tengan un impacto significativo en la fuerza laboral, considere todos los aspectos del elemento humano antes de continuar. Estas personas trabajan arduamente para ayudarlo a lograr sus objetivos, y los tiempos difíciles no solo requieren su liderazgo, sino también su compasión.