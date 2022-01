Cómo ser una 'mamá emprendedora' me preparó para dirigir un negocio multimillonario

Ser una "mamá emprendedora" me ha enseñado todo lo que necesito saber y comprender para llevar a cabo una exitosa operación comercial multimillonaria. Algunas de las principales estrategias que utilizo hoy son el resultado de mi experiencia como madre criando a dos hijos en el espectro del autismo, pero podrían aplicarse a todas las demás mamás (y papás) que trabajan. Aquí hay cinco de los más esenciales.

1. Comunicación versátil

Tener la oportunidad de criar niños que aprenden de manera diferente ha ofrecido un superpoder de comunicación increíble. La mayoría de nosotros nos comunicamos intuitivamente de la misma manera con todos los demás. Por lo tanto, si usted es un aprendiz visual, asume que los demás también son aprendices visuales. En casa tuve que aprender a comunicarme de diversas formas que permitieran la expresión lingüística adecuada para el desarrollo de cada uno de mis hijos. Al hacerlo, enmarcó la forma en que me conecto con la gente hoy. Cuando dirijo una reunión o preparo un correo electrónico, estoy muy concentrado en el lenguaje, el tono y la expresión de las imágenes. En casi todas mis comunicaciones, siempre hago una pregunta de recuerdo. Por ejemplo, podría decir: "¿Tiene sentido esto?" o "¿Abordé tu pregunta?" Nunca quiero suponer que la otra persona entiende mi expresión a menos que la verifique.

2. Abogando por sus necesidades

Durante los primeros años de mis hijos, tuve que aprender la forma adecuada de defender sus necesidades. Uno de los pasos críticos fue navegar a través de su Plan de Educación Individual (IEP) y negociar con las escuelas sobre las mejores estrategias para las adaptaciones. No fue fácil hacer frente a la burocracia educativa de larga data. Recuerdo que uno de los directores dijo que yo era una "mamá helicóptero" después de que uno de mis hijos intentara suicidarse. En ese momento, me di cuenta de lo necesario que era defender a mi familia y sus necesidades. En los negocios, me he encontrado con situaciones similares muy estresantes y no tuve más remedio que defender mis necesidades o las del equipo que dirigía.

3. Decir no más a menudo

Como padre, me encantaría brindarles todo a mis hijos, pero eso no establecería límites saludables o un modelo realista de cómo funciona el mundo. Por lo tanto, como mamá, he aprendido a decir que no a menudo y a explicar por qué. Si siempre dice que sí a las cosas, es posible que le resulte difícil administrar su tiempo. En mi rol diario en el trabajo, opero de la misma manera. A menudo rechazo eventos, fiestas y reuniones a menos que estén directamente relacionados con mi trabajo. Ha sido un regalo gratificante porque mi tiempo depende de mis decisiones en lugar de que otros tomen las decisiones.

4. Ser excelente en una cosa y subcontratar el resto

Cualquiera en mi círculo íntimo sabe que soy una cocinera pésima. Seriamente. Mi primer pastel, lo asé. Intenté cocinar patatas, pero olvidé hacer agujeros para cocinarlas correctamente. Incluso se me conoce por estropear el chocolate caliente. El caso es que no necesito ser bueno en todo, incluida la cocina. Necesito ser excelente en una cosa y, en mi caso, es comprender cómo navegar en el mundo de la financiación y ayudar a que las pequeñas empresas crezcan. La cocina la he subcontratado a mi maravilloso marido.

5. Construyendo su equipo B

Y por equipo b, me refiero a mi equipo jefe. Es un grupo de mujeres y hombres increíbles que saben cómo ser un jefe en su mundo y obtener resultados. Hay muchas veces que puede que no tenga la respuesta, la solución, los recursos o las conexiones. Sin embargo, he creado un equipo de jefes excepcional que cumple en todo momento. La mayoría de mis compañeros de equipo vienen equipados con conocimientos de años de interacciones con grupos que se alinean con mis valores. El equipo de mi jefe incluye expertos en finanzas, desarrollo de productos, inversiones comerciales, bienes raíces, trastorno del espectro autista y madres emprendedoras sólidas.

Cuando tengo la oportunidad de trabajar con una madre emprendedora, el primer punto de discusión es reconocer su capacidad de recuperación. Las madres tienen un nivel de formación que las prepara para cualquier desafío empresarial. Entienden cómo navegar por las cosas difíciles y las conversaciones desafiantes y aún así se muestran listos para trabajar con una sonrisa. Me siento realmente bendecido y agradecido de tener un don, mis increíbles hijos. Es la mejor formación que pude haber recibido para ser una mujer de negocios exitosa. Si eres una mamá emprendedora que lee este artículo, te felicito y espero ver tu trabajo en todo el mundo.