Se convirtió en el primer jugador de fútbol de la División 1 de la NCAA legalmente ciego. Y ahora está inspirando a otros a perseguir sus sueños.

Lo primero que te golpea cuando conoces a Aaron Golub es su confianza. Es la confianza que proviene de ser el primer jugador de fútbol americano legalmente ciego de la División 1 de la NCAA y agente libre de la NFL. Es la confianza que surge de ser (literalmente) sorprendido en el campo una y otra vez y encontrar la fuerza para volver a levantarse. Es la confianza que proviene de aprender a lanzar un balón de fútbol de 15 yardas sin poder ver a tu receptor y golpearlo perfectamente en las manos.

Aaron Golub

Golub ha pasado su vida demostrando que los incrédulos estaban equivocados. No solo formó parte del equipo de fútbol de la Universidad de Tulane, sino que también fue nombrado capitán en 2018. Si bien el atletismo siempre será parte de su vida, ahora se ha centrado en el espíritu empresarial como asesor financiero y orador motivacional, dirigiéndose a audiencias de todo el país. , desde equipos deportivos profesionales hasta compañías Fortune 500.

Nos reunimos con Golub para analizar las lecciones que aprendió y cómo el resto de nosotros podemos encontrar la confianza que necesitamos para hacer posible lo "imposible" en los negocios y en la vida.

Entonces, ¿cómo empezaste tu carrera futbolística?

Quería jugar al fútbol en séptimo grado. Mis padres definitivamente estaban nerviosos, pero me permitieron hacerlo. Y yo era horrible. Sabes, yo no era atlético. Fui un tipo de tercera línea durante varios años.

¿Cómo te mejoraste?

Durante mi segundo año, me despertaba a las 5 a.m. todos los días, iba a practicar chasquidos largos, iba a clase, iba a la práctica del equipo, levantaba pesas todas las noches después de la escuela y lo hice todos los días durante los siguientes tres años. Simplemente entendí que tenía que trabajar 10 veces más duro que los demás para ser tan bueno como ellos, y eso me obligaba a hacer cosas que nadie más estaba dispuesto a hacer para lograr mi objetivo. Estaba dispuesto a hacer esas repeticiones para chasquidos largos, y lo hice 10,000 veces. Cuando solté el balón de mis manos en la universidad, podía decir si iba a golpear al pateador en la cadera derecha, la cadera izquierda, el hombro, la cabeza o el estómago. Es una muy buena lección para la vida y para los negocios porque las personas que ganan en los negocios son las que hacen las tareas aburridas y repetitivas una y otra vez. Y si estás dispuesto a hacer incluso las cosas que no quieres hacer, y las haces constantemente, ganarás.

Relacionado: Una discusión inspiradora con Simon Sinek sobre aprender su 'por qué'

¿Qué pensaba la gente de ti al principio?

Creo que la mayoría de la gente pensó que era ridículo. La mayoría de la gente pensó que nunca podría hacerlo, y eso está bien. Me encanta ese tipo de cosas. Porque pude demostrar que esos entrenadores, esos equipos, esos individuos estaban equivocados. Pero las personas cercanas a mí, las personas que vieron mi ética de trabajo, las personas que vieron lo que estaba haciendo a diario, sabían que algún día lograría algo grandioso.

Entonces, ¿estabas motivado para demostrar que estaban equivocados?

No, nunca estuve motivado para demostrar que la gente estaba equivocada, estaba motivado para demostrar que tenía razón. Cuando intenta demostrar que alguien está equivocado, se está enfocando en los motivadores equivocados. Y creo que mucha gente confía en estos motivadores externos, y esa es la forma incorrecta de pensar las cosas. Si piensas en motivadores externos, lo que estás pensando es algo que te puede permitir lograr algo en un corto período de tiempo. Entonces, si voy al gimnasio y quiero hacer sentadillas con 500 libras, voy a pensar en algo que me va a enojar, que me hará querer demostrarle a alguien que está equivocado en ese período de tiempo de 30 segundos. Pero eso es exactamente lo que va a durar: 30 segundos. No va a durar una semana, un mes, un año o 10 años.

Has hecho muchos eventos de oratoria. ¿Hubo un momento específico que te hizo sentir que tu historia y tu experiencia podrían inspirar a otros?

Sí, creo que realmente el más impactante fue cuando estaba en Tulane. La madre de un niño se acercó al cuerpo técnico para tratar de ponerse en contacto conmigo y su hijo estaba lidiando con algunos problemas de salud, específicamente una forma de cáncer que le estaba haciendo perder la visión. Y mi entrenador me sentó y me habló sobre eso y los trajimos al campus. Les mostré las instalaciones, el estadio de fútbol, la sala de pesas, el vestuario, me senté y hablé con ellos. Fue una tarde realmente genial y el hecho de que pude tener un impacto real en ese niño y en su vida es realmente increíble para mí.

Debe ser una sensación increíble.

Absolutamente. Y eso es honestamente una de las cosas más gratificantes. Ya sabes, si alguien está leyendo esto y lo he impactado de alguna manera o si puedo ayudarlo de alguna manera, envíeme un mensaje en Instagram o Twitter o envíeme un correo electrónico a aaron@arrongolub.com. Si te he impactado y ayudado de alguna manera, me encanta escuchar ese tipo de historias.

Relacionado: 7 rasgos inspiradores del liderazgo compasivo

¿Hay algún héroe en particular que admires?

Creo que los héroes y términos como ese se usan mucho. Toma a alguien como Tony Robbins. Definitivamente lo admiro. Creo que es un empresario y orador fenomenal, pero ¿lo consideraría un héroe para mí? No, porque si consideras a alguien un héroe, si quieres ser el próximo Tony Robbins, el mundo no necesita eso. El mundo ya tiene un Tony Robbins. Lo que el mundo necesita es un gran Aaron Golub. Admiro a Tom Brady. Soy fanático de los Patriotas. Creo que es el mejor mariscal de campo de todos los tiempos, pero no es un héroe para mí. ¿Puedo aprender algunos principios, algunas cosas que él hizo que pueda incorporar a mi propia vida? Si absolutamente. Pero nunca seré el próximo Tom Brady. Nunca seré el próximo Tony Robbins. Lo que voy a ser es Aaron Golub. Y voy a lograr grandes cosas con mi propio nombre con lo que soy.

Has pasado por mucho. ¿Qué consideras "duro"?

Mira, cada uno tiene sus propios desafíos y obstáculos. Los desafíos de todos son únicos para ellos. Las cosas que son difíciles para mí, probablemente todos los demás piensen que son súper fáciles. Las cosas más difíciles de mi vida son las cosas pequeñas en las que nadie piensa. Cruzar la calle es increíblemente difícil para mí. Asegurándome de que no me atropelle un auto, cocinando la cena, asegurándome de que mi pollo esté listo, caminando por la calle y asegurándome de no chocar contra un poste u otra persona. Esas cosas son difíciles para mí.

¿Cuál es la mayor lección empresarial que ha aprendido de su experiencia futbolística?

es consistencia. En el fútbol, tenía que ser constante todos los días para lograr el éxito. Hay muchas personas que tienen el síndrome del objeto brillante. Trabajan en algo durante tres semanas y luego renuncian porque no están logrando su objetivo. ¿Tres semanas? Háblame en tres años. Sea consistente todos los días, haga el alcance, haga el marketing, haga lo que necesita hacer. Pero muchas personas en este mundo empresarial tienen una idea que podría ser realmente buena, y lo hacen durante tres semanas, y no ven ningún resultado y se dan por vencidos y pasan a otra cosa. Y luego abandonan esa idea, mientras que si se quedaran con lo primero, un año después podrían haber ganado un millón de dólares.

¿Tiene algún mensaje para aquellos de nosotros que enfrentamos desafíos en nuestras vidas y nuestros negocios?

Sí, literalmente todo es posible. No te quedes atascado en tu cabeza. No lo pienses demasiado. Si quieres lograr una meta, sé la persona más trabajadora de la sala. Sé la persona más creativa de la sala. No escuches la opinión de nadie más que la tuya. Si realmente crees que puedes hacer algo, si realmente crees que estás aquí para hacer algo especial que todos somos, puedes hacerlo. Confía en que lo imposible es posible.