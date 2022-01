El dentista de Cardi B les dijo a todos que ella era una 'dentista de las estrellas'... hasta que en realidad se convirtió en uno.

Los fanáticos de Cardi B en todas partes conocen esta letra: Tengo una bolsa y me arreglé los dientes, espero que sepan que no es barato. Son de "Bodak Yellow", la canción revelación del rapero. Pero también son una validación para la dentista de Cardi, Catrise Austin , cuyo ingenio empresarial la llevó a arreglar esos dientes.

Courtesy of Dr. Catrise Austin

Hace años, como una forma de diferenciarse, Austin tuvo la idea potencialmente absurda de convertirse en un "dentista de las estrellas". Luego lo hizo, con una lista de clientes que también incluye a DJ Khaled, Busta Rhymes, Common, Toni Braxton y A$AP Rocky . Pero . . . ¿Cómo?

No todos los empresarios quieren (o deberían) perseguir a las celebridades. Pero todo emprendedor necesita conseguir clientes deseables. Es por eso que la historia de Austin es instructiva, porque, en el fondo, dice, sus tácticas se basaban en el enfoque, la tenacidad, mucho ajetreo y una comprensión incesante de su cliente ideal.

Austin se graduó de la escuela de odontología en 1996 y, durante su residencia en el Centro Médico Luterano de Nueva York, comenzó a frecuentar clubes de comedia: “Costaba $5, justo dentro de mi presupuesto”. Ahí es donde se dio cuenta de que los artistas serían clientes perfectos. Después de todo, necesitan una gran sonrisa. Y como dentista negra de 26 años, sospechaba que podía sobresalir.

“Voy a los clubes de baile, a todos los lugares de moda”, dice ella. Una noche, vio al músico y productor Isaac Hayes cenando. Le tomó una hora reunir el coraje para caminar e interrumpir su comida, pero lo hizo. “Hola, soy la Dra. Catrise Austin”, anunció en su mesa. “No sé si necesitas uno, pero me encantaría ser tu dentista”. Luego le entregó una tarjeta que decía “Dentista de las estrellas”. Hayes la invitó a cenar con él.

Ni siquiera tenía una práctica todavía.

Lo había fingido y ahora tenía que hacerlo. Corriendo por la ciudad, encontró un dentista negro en la calle 57 que le permitió instalarse en su espacio adicional hasta que pudiera pagar el alquiler. “Llegué a la oficina justo a tiempo”, dice ella. Hayes se convirtió en su primer cliente famoso.

Austin pronto se dio cuenta de que la odontología no era solo su servicio; también era su moneda. Encontró un publicista para hacer relaciones públicas a cambio de atención dental, lo que la ayudó a aterrizar en revistas y televisión. Luego contactó a Persaud Brothers, una agencia de marketing y publicidad con clientes como la ginebra Tanqueray y Coca-Cola, quienes compartieron su lista de contactos a cambio de un año de limpiezas y chequeos gratuitos. “No solo obtuve la lista, sino que también obtuve acceso a todos los festivales de música y eventos de celebridades que patrocinaron”, dice. Una vez dentro, se acercaba a los artistas en un concierto o fiesta con su tarjeta (ahora de buena fe) y les decía: “si alguna vez necesita un dentista. . .”

Mientras aseguraba clientes, los hacía sentir como en casa: llenaba sus salas de examen con televisores y parlantes, y tenía a mano las últimas películas y música. Obtuvo una unidad portátil para atender a los clientes en el estudio o de gira. Y comenzó a dar a los nuevos clientes formularios de consentimiento, lo que le permitió usar sus nombres en marketing. La mayoría lo firma, dice ella.

En 2016, todo hizo clic. A través de la lista de Persaud, conoció a un gerente en una ceremonia de premiación que envió a algunos de sus músicos a un tratamiento dental. Ahora que el gerente estaba produciendo el popular programa de VH1 Love & Hip Hop New York , y una recién llegada llamada Cardi B había estado destrozando la temporada 6. Los dientes torcidos de la joven estrella estaban recibiendo mucho calor; el productor quería que Austin los arreglara. En ese momento, Cardi B era la número 1 en la lista de clientes soñados de Austin. "Yo estaba como, hay un Dios ", dice ella. Unos meses más tarde, la consulta de cambio de imagen de Cardi B, con Austin en cámara, apareció en el programa. Luego, la canción "Bodak Yellow" sopló a Cardi fuera del agua. TMZ llamó a Austin. Su negocio se triplicó.

En estos días, Austin dice que las redes sociales han facilitado la búsqueda de clientes. No es necesario que aceches a nadie a las 3 a. m. en un club, pero sí debes dirigirte directamente a ellos. “Usa Instagram para enviar mensajes directos a alguien que quieras”, dice ella. "Hago eso ahora". No tengas miedo, dice ella: un cliente nunca sabrá que existes si no te das a conocer.