6 fundadores sobre cuándo aceptar un 'no' y cuándo perseverar

1 . Cuando 'no' es el statu quo.

“En el sexo y las relaciones, no significa no, siempre. Pero en los negocios, cuando nos enfrentamos a un 'no', aplicamos el valor de nuestra empresa al problema: 'Desafía el statu quo con amor'. Es probable que haya una razón lógica para el rechazo o la negativa, así que abro un diálogo. Es importante entender las barreras. Con cada situación, reúno tanta información como puedo, sopeso los pros y los contras y decido si persistir. El progreso tiene que ver con la compasión y el equilibrio”. — Soumyadip Rakshit, cofundador y director ejecutivo, MysteryVibe

2 . Cuando el 'no' es un regalo.

“¡El primer 'no' es suficiente para mí! La persistencia es un atributo ridículamente sobrevalorado en la cultura estadounidense, probablemente más dañino que virtuoso en general. Es mucho más gratificante dedicar mi tiempo a hacer que alguien se emocione un poco a emocionarse ridículamente que tratar de revertir un rechazo. Considera ese primer 'no' como un regalo; no tienes que perder más tiempo. ¿No? Genial, ¡siguiente!” — Phil Libin, cofundador y director ejecutivo, mmhmm

3 . Cuando 'no' no es una opción.

“A veces, aceptar un 'no' no es una opción. Al principio, solo un fabricante podía fabricar nuestro producto. Llamamos y su vicepresidente nos dijo que estábamos perdiendo el tiempo. Colgó antes de que pudiéramos responder. Así que recorrimos nuestra red y encontramos a un amigo en Twitter que conocía a la hija del director ejecutivo de la planta de fabricación. Vertimos nuestros corazones con ella en una reunión de lanzamiento, y ella nos aceptó como cliente”. — Kevin Lee, cofundador, immi

4 . Cuando 'no' te ahorra tiempo.

“En la recaudación de fondos a veces tienes que aceptar 'no'. Al principio, los inversores masculinos se mostraron escépticos de que las mujeres usaran un producto de fertilidad como el nuestro. Mi entrenador de negocios me dio un excelente consejo: 'Empuje a las personas para que le digan claramente "no". Pregunte directamente: '¿Invertirá en esta ronda con una valoración X, sí o no?' A los inversores les encanta mantener abiertas sus opciones, pero a menudo es una pérdida de tiempo para los fundadores. Este simple consejo me permitió recaudar efectivo de manera más rápida y eficiente”. — Kristina Cahojova, fundadora y directora ejecutiva de Kegg

5 . Cuando 'no' se convierte en FOMO.

“Si creo que mi producto realmente ayudará al cliente, presionaré. Si puedo ver que no están configurados para valorar o procesar lo que estamos vendiendo, retrocederé y haré un seguimiento más tarde. Pero como último intento, intentaré 'vender el futuro'. Aprendí esto de Jenn Hyman en los primeros días en Rent the Runway. Era una maestra en convencer a la gente de que tal vez no les importara ni hoy ni mañana, pero que eventualmente se arrepentirían de no haberse arriesgado con Rent the Runway. Es fundamental vender tu visión del futuro. FOMO es real”. — Ashley Wayman, fundadora y directora ejecutiva, Shimmy

6 Cuando 'no' significa '¿eh?'

“'¿Quieres comprar plantillas?' Cada vez que les preguntamos a nuestros amigos, neoyorquinos de 25 a 35 años, dijeron 'no'. Las plantillas están asociadas con problemas médicos y personas mayores. Pero cuando le preguntamos: '¿Tiene dolor en el pie o en la espalda?' El 80% dijo que sí. Nuestra siguiente pregunta fue: '¿Sabía que un soporte adecuado para el arco alivia el dolor en todo el cuerpo?' Estaban intrigados. La mayoría de las veces, hemos descubierto que los 'no' son otra forma de decir 'No entiendo del todo'”. — Libie Motchan y Daniel Nelson, cofundadores, Fulton