Soy un orador principal sobre la prevención del suicidio. Cuando tengo ganas de dejarlo, busco este archivo.

A los 52 años, me sentía como un completo fracaso. Mi matrimonio se estaba disolviendo, apestaba en mi trabajo de ventas y todas las oportunidades financieras parecían desvanecerse. Luego hablé en una recaudación de fondos para la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio , porque perdí a dos hermanos por suicidio con 11 años de diferencia. Me duele escribir esa frase. Era aún más doloroso hablar de ello. Pero la gente respondió bien a mi charla y empezaron a llegarme invitaciones para que lo hiciera de nuevo. Dar esta charla parecía ser lo único que se me daba bien. Entonces, a pesar de mi incomodidad, me convertí en un orador principal sobre un tema realmente difícil.

Creé una fundación dedicada a la prevención del suicidio, llamada Half a Sorrow Foundation , que ahora dirijo. El nombre proviene del antiguo proverbio: “Un gozo compartido es un doble gozo; un dolor compartido es medio dolor.” Todos somos nuestros propios críticos más duros y, a menudo, tengo días en los que el costo del trabajo que hago me hace pensar en empacarlo todo y volver a un trabajo "normal", si es que existe.

Es durante estos tiempos que alcanzo el archivo morado.

El archivo morado es donde guardo los comentarios de mi charla.

Hablo con muchos, con la esperanza de llegar a uno y, a juzgar por estos comentarios, algunas personas están escuchando. A menudo se comunican conmigo a través de las redes sociales, a veces años después de escucharme hablar, y siempre me conmueve. Imprimo sus mensajes y los guardo en este archivo. Diablos, algunas de estas personas me hacen llorar. Una que realmente me impactó fue: “Después de escucharte hablar, me siento normal otra vez”.

Cuando considero dejar de fumar, agarro el archivo y vuelvo con determinación renovada. ¿Tienes un archivo similar? ¿Algún lugar para poner un testimonio apreciado, un comentario, una retroalimentación o una nota amable de un compañero de trabajo? ¿Algo que te levante el ánimo y te recuerde por qué haces lo que haces? Lo recomiendo.

Habría dejado este concierto de prevención del suicidio hace años si no fuera por este archivo y los valiosos comentarios que contiene. Lo que hago (y lo que haces tú) no es fácil, pero el archivo morado me mantiene en marcha. O más bien, las personas detrás de esos comentarios me mantienen en marcha. Resulta que no apesto en las ventas. Solo necesitaba un excelente producto para vender, y ese producto es esperanza.