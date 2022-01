5 cosas que debe saber sobre las relaciones públicas para proyectos Blockchain

En primer lugar, debe estar en orden una definición de los términos. Una cadena de bloques es una lista creciente de registros , llamados bloques, que se vinculan mediante criptografía . Cada bloque contiene un hash criptográfico del bloque anterior, una marca de tiempo y datos de transacción. Blockchain no es igual a criptografía, pero muchos proyectos criptográficos usan blockchain a veces, incluso si no es necesario.

A veces, los proyectos de blockchain no pueden tener ninguna criptomoneda involucrada y pueden utilizarse sin ninguna transacción, por ejemplo, el intercambio seguro de datos médicos o la cadena de suministro y el monitoreo logístico.

Entré a las relaciones públicas criptográficas accidentalmente en 2017. Fui periodista de tecnología durante una década, y durante el auge de las ICO de 2017, me vi bombardeado por solicitudes de relaciones públicas para proyectos de cadena de bloques. Todo era tan nuevo para mí. En ese entonces, no conocía las reglas de este loco nuevo mundo. De hecho, nadie lo hizo. Los periodistas se confundieron porque la palabra "blockchain" era completamente nueva en ese momento.

El mundo misterioso nos intrigó aún más ya que aparentemente, solo la palabra "blockchain" en sí misma agregaría valor de mercado a un determinado proyecto por alguna razón. Por ejemplo, el salario de un desarrollador regular podría ser de $120 000 por año, pero el salario de un desarrollador de blockchain ascendería a $250 000 por año.

Esta regla eventualmente se filtraría en PR. Todo el mundo duplicaría sus precios, pero muy pocos sabían qué hacer. Por ahora, tengo algunos conocimientos acumulados sobre cómo funciona, y ahora los compartiré en la lista a continuación. Aquí hay cinco cosas que debe saber antes de comenzar a profundizar en las relaciones públicas de blockchain.

1. Los fundamentos importan

No deberías convertirte en codificador, pero definitivamente deberías pasar algún tiempo aprendiendo lo que parece ser cosas innecesarias, como: por qué solo hay 21 millones de bitcoins, qué es Satoshi, tasa de hash, bifurcación, cuál es la diferencia entre moneda y token. , y cuál es la diferencia entre "prueba de trabajo" y "prueba de participación".

No querrás ser esa persona que molesta a los periodistas con un discurso aburrido como "nuestra cadena de bloques es muy rápida y segura y, sin embargo, está descentralizada". Estamos en 2022 y la gente se está dando cuenta rápidamente. , no es una ventaja Pero la cadena de bloques verdaderamente descentralizada no puede ser realmente rápida, debido a la gran cantidad de mineros en el sistema.

Por lo tanto, recomiendo encarecidamente a los especialistas en comunicación que dediquen un tiempo a aprender términos como DAO, DeFi, IDO, agricultura, participación, identidad digital, etc. Ayudará a comunicarse con los clientes y a interpretar de su idioma al idioma normal para que no ser demasiado confuso para aquellos que no tienen un conocimiento profundo sobre el tema.

2. ¿Publicación orgánica? No. esto es cripto

Nadie te dirá esto, pero la verdad es que una buena historia no es suficiente. En las relaciones públicas tradicionales, a menudo usamos una historia detrás del proyecto, alguna historia del fundador. Puedes ser un narrador de primera categoría, pero en blockchain y crypto PR realmente no funciona, a menos que estés contando la historia de los hermanos Winklevoss, quienes realmente no pudieron tener éxito con Zuckerberg pero se convirtieron en cripto-multimillonarios y fundaron su propio intercambio criptográfico.

Este fue uno de mis errores fatales al principio. Todos los demás proyectos que se me presentaron en 2017 se trataban de "cambiar el mundo con la tecnología más nueva", pero cuando comencé a lanzar, resultó que los medios criptográficos son súper cínicos y realmente no les importaba otro cambio de juego. tecnología. Cuando se trata de medios de comunicación comerciales en general, después de tener experiencias negativas con el tema, algunas publicaciones de primer nivel simplemente prohibieron todo el contenido relacionado con criptografía o incluso blockchain.

De hecho, muy pocos proyectos que recaudaron millones de dólares durante sus ICO en 2017 desarrollaron un producto. Entonces, si necesita que el proyecto se mencione lo antes posible, deberá tener un presupuesto. Si está tratando de obtener publicaciones orgánicas, el proyecto debe ser excepcionalmente genial en términos de tecnología o tener algo que ver con grandes nombres como celebridades, atletas y empresarios conocidos.

3. La comunidad es el rey

Bueno, la gestión comunitaria no es exactamente relaciones públicas en un sentido tradicional, pero es una parte integral de la estrategia de comunicación en criptografía. Las comunidades de Telegram y Twitter son cruciales para la mayoría de los proyectos de blockchain, y Discord se ha hecho un nombre por sí mismo para los NFT.

Los miembros de la comunidad son los primeros seguidores que apoyan el proyecto, creen en él y, a veces, incluso lo evangelizan. Es muy importante que las estrategias de comunicación global estén alineadas con los mensajes en las relaciones con los medios y las comunicaciones con la comunidad.

4. Siga las tendencias del mercado e intente operar

Desde mi humilde experiencia, puedo decir que el estado del mercado puede afectar el estado de ánimo del equipo con el que está trabajando. A veces, cuando existe la amenaza del criptoinvierno que se avecina (el último comenzó en 2018 cuando el precio de Bitcoin cayó alrededor del 65 por ciento de enero a febrero), la comunicación dentro del equipo puede verse afectada. A pesar de muchas predicciones y tendencias fundamentales, el mercado de las criptomonedas es extremadamente volátil y, dado que algunos proyectos pagan parcialmente a sus empleados en criptomonedas, puede afectar la atmósfera en el equipo.

5. Llegará el cripto-invierno

Tarde o temprano, el mercado se profundizará, por lo que debe planificar sus gastos en criptomonedas y en moneda fiduciaria. Recomiendo encarecidamente no recibir pagos solo en criptografía. Aunque creo en Bitcoin y Ethereum, uno de mis clientes favoritos casi pierde su negocio en 2017 porque Bitcoin pasó de $ 27,000 a $ 7,000 y ya no podían pagar a los desarrolladores. Por lo tanto, tenga cuidado con las finanzas y no se entusiasme demasiado con el precio de Bitcoin y la temporada alternativa (cuando monedas no importantes como Bitcoin o Ethereum generan 2X, 3X o incluso 10-20X en poco tiempo). Siga a los criptoinfluencers, pero no se deje engañar por los tweets de influencers como PlanB, que predijo que Bitcoin costaría $96 000 a fines de 2021. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hay un montón de personas que se llaman a sí mismos cripto-influencers, pero solo unos pocos son realmente influyentes y ninguno de ellos tiene el poder suficiente para influir en el precio (bueno, excepto Elon Musk).

En general, no hay absolutamente ninguna duda de que todavía estamos muy temprano en criptografía, metaverso y NFT. Todos estos eventualmente se convertirán en parte de nuestra vida normal. Simplemente no te emociones demasiado en este momento. Lleva tiempo y la adopción masiva siempre es un proceso bastante complicado. Pero como profesionales de la comunicación, podemos ser los primeros en educar a las personas y ayudarlas a comprender nuevos conceptos.