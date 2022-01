3 consejos comerciales para mi yo más joven

Si bien esto puede sorprender a algunos, no necesita seguir un camino tradicional para tener una carrera exitosa o incluso comenzar su propio negocio. Personalmente, nunca me abrí camino en la escala corporativa ni obtuve un MBA para convertirme en director ejecutivo; de hecho, no fui a la universidad. Aprendí en el trabajo, enseñándome a mí mismo programación de computadoras en mi tiempo libre. Lo que comenzó como un simple pasatiempo para ahorrarme tiempo cuando comencé a invertir en bienes raíces se convirtió en mi propia compañía de software de administración de propiedades. Me enorgullece decir que ahora ayudamos a decenas de miles de propietarios a hacer mejor su trabajo.

Si bien no cambiaría necesariamente el camino que llevó a mi empresa al éxito, eso no quiere decir que no cambiaría algunos pasos en el camino si pudiera. Estoy muy agradecida de que el proyecto de mi pasión se haya convertido en lo que es hoy, pero no llegué aquí sin una buena dosis de valor y resiliencia. Este es el consejo empresarial que le daría a una versión más joven de mí mismo.

1. No tengas miedo de actuar como el jefe

Cuando inicia una pequeña empresa , su personal se convierte en una segunda familia y es fácil querer ser amigo de todos. Desafortunadamente, cuando se presentan desafíos, es hora de quitarse el sombrero de amigo y ser el jefe que su empresa necesita.

Una vez tuve un empleado que se portó mal cuando yo no estaba dispuesto a cumplir con algunas de sus solicitudes irrazonables, lo que tuvo un impacto negativo en el resto de mi personal (aunque nadie más estaba convencido de estas solicitudes específicas). En ese momento, dejé que todo pasara, pero si pudiera regresar y hacerlo de nuevo, habría enviado al empleado a casa por unos días sin pago. Esto le habría dado al empleado la oportunidad de refrescarse sin interrumpir al resto del equipo mientras revisaba internamente si quería continuar en su función. Cualquiera que sea el resultado del tiempo libre, todos terminan en una mejor posición.

2. Tu nuevo lema: ama lo que haces, cree en tu producto, aporta valor a tus clientes

Realmente creo que si estas tres cosas no son consistentemente ciertas, su negocio tendrá dificultades para encontrar el éxito. ¿Estás emocionado de ir a trabajar el lunes por la mañana? Si la respuesta es sí, entonces probablemente encontrará el éxito a largo plazo. Si la respuesta es no, es hora de reevaluar lo que estás haciendo. Tienes que amar lo que haces, de lo contrario te vas a quemar o te vas temprano. ¿Qué valor proporciona su producto a sus clientes? Si no les ahorra tiempo o dinero o no los entretiene de alguna manera, es probable que pierdan interés. El desarrollo de software sigue siendo mi parte favorita del trabajo, por lo que si puedo codificar una herramienta que ayude a un propietario a ahorrar tiempo en su vida cotidiana, creo que estoy haciendo bien mi trabajo.

3. Construya su cultura de equipo y empresa con cuidado

Veo demasiadas nuevas empresas tecnológicas que se ponen en marcha con la intención de construir una cultura empresarial increíble, pero inevitablemente se quedan en el camino. Construir la cultura de la empresa requiere más que un buen manual de políticas y una mesa de futbolín: debe trabajar continuamente en la construcción de la cultura, y tiene que venir de arriba hacia abajo.

Encontrar empleados talentosos y calificados que ayuden a que su negocio crezca es la otra mitad de la batalla. Dado que las ventas han aumentado en mi empresa, gestionar con elegancia el crecimiento de los empleados ha sido uno de nuestros mayores desafíos. He sido muy exigente con la elección de empleados éticos y de calidad y con la identificación del espacio adecuado para ellos dentro de la empresa, y ha valido la pena. Nuestro primer empleado es ahora nuestro empleado más antiguo y celebra más de 10 años con nosotros.

Al principio, nunca tuve la intención de iniciar una empresa; solo necesitaba una herramienta que me ayudara a mí mismo en algunas tareas tediosas. Cuando me di cuenta de cuánto podía ayudar a los demás, necesité visión, capacidad e impulso para hacer que las cosas sucedieran. Más de una década después, puedo reflexionar sobre el conocimiento que tanto me costó ganar y compartir algunas lecciones aprendidas con la próxima generación de líderes empresariales. Y hágales saber que no necesitan tomar un camino fijo para llegar a donde quieren estar: hay muchos caminos que pueden conducir al éxito, con la mentalidad correcta.