Desde programas de televisión hasta NFT, las necesidades de contenido se están disparando. Así es como los creadores pueden tener su mejor año hasta el momento.

Érase una vez, solían decir que el contenido es el rey, y luego nos hipnotizaron las métricas de las redes sociales, los seguidores, los me gusta, los influencers digitales y, desafortunadamente, debido a estas distracciones, el calibre del contenido se convirtió en segundo lugar, en algún nivel. Bueno, dado que Covid-19 ha sacudido casi todos los rincones del planeta y nuestra cultura, también lo ha hecho con el juego de contenido.

“El consumo de medios está aumentando. Los estudios de Nielsen muestran que los consumidores confinados en el hogar han llevado a un aumento del 60 % en la cantidad de contenido de video visto en todo el mundo. Como cada país se encuentra en una etapa diferente de su respuesta al COVID-19, la participación de la televisión es variada, pero una cosa es constante; el tiempo dedicado por espectador a ver noticias y entretenimiento aumenta a medida que empeora la propagación de COVID-19”.

El Informe del Foro Económico Mundial de 2020 también anunció: “La demanda de contenido se ha disparado desde el comienzo del brote. Dos tercios de los consumidores de todo el mundo miran más cobertura de noticias y la mitad mira más contenido de video en los servicios de transmisión”.

Debido al fenómeno del siglo, Covid-19, la demanda y la audiencia de medios y contenido digital han aumentado drásticamente, mientras que el acceso a la producción de cine y televisión, los viajes internacionales y los equipos de filmación se ha reducido considerablemente.

Esto ahora se ha exasperado con el inmenso ascenso del creador en 2021, gracias a NFT y Blockchain. (Si aún no sabe qué son los NFT (tokens no fungibles), está detrás del juego, comience su búsqueda de Google y su viaje de autoeducación hoy para obtener mucha información). Lea NFTs are the Victim of Non-Friendly Terminology para obtener una base sobre cómo llevarse bien.

En 2017, cofundé Tech Talk Media , una productora de cine y televisión de los EE. UU., con mi primo y empresario digital, Ronald Hans, para brindar el mejor entretenimiento educativo (entretenimiento educativo) de su clase utilizando nuestro exclusivo acceso y conocimiento de las últimas tecnologías, mercados y contenidos de vanguardia. Todo producido a un alto nivel y distribuido a las emisoras de nivel 1 de todo el mundo, con plazos de producción, flexibilidad y derechos superiores. Desde 2020, la compañía recibió 16 Premios del Festival Internacional de Cine por nuestras Producciones Originales.

Como un equipo de diversos empresarios, innovadores y solucionadores de problemas, siempre hemos sido pioneros en la forma de producir contenido y revolucionar el espacio de los medios, y esto no fue diferente cuando se trató de continuar nuestra producción de televisión y cine durante la terrible pandemia. “No fue mi primer rodeo y, como empresario experimentado, es normal encontrar desafíos y obstáculos en el camino. COVID-19 fue solo otro obstáculo difícil con el que necesitábamos aprender a trabajar”, comentó el cofundador, Ronald Hans.

“Al asociarse con Temi Robots y otros en el espacio, el equipo enviaría robots semiautónomos, con equipos de filmación mínimos, donde lo permitieran las locaciones. El Productor/Director Ejecutivo luego iniciaría sesión en el robot, o simplemente a través de Zoom o Facetime para "Dirigir de forma remota" nuestros programas. A menudo, filmábamos en ambientes al aire libre para estar seguros y luego enviamos un robot para filmar el b-roll en el interior, acompañado por un camarógrafo enmascarado y completamente vacunado. Nuestro mayor obstáculo fue a menudo el más básico, obtener Wi-Fi lo suficientemente fuerte, ¡lo cual fue difícil incluso en las ubicaciones de la NASA! prosiguió Hans.

Tech Talk Media acaba de lanzar tres nuevas producciones terminadas para su distribución y transmisión en el primer trimestre de 2022. Dos de ellas, Inside Nasa's Innovations (6 episodios de 60 min por temporada) y The Rise of AI (6 episodios de 30 min por temporada), se estrenarán con Discovery Asia en enero de 2022. Ambas series de televisión ya han sido galardonadas con varios premios del Festival Internacional de Cine y destacan las nuevas tecnologías revolucionarias y la innovación en los mercados aeroespacial y de inteligencia artificial, que son una gran parte de nuestra evolución.

Nuestro equipo ha tenido la suerte de tener un acceso sin igual a la innovación y el desarrollo tecnológico detrás de escena de la NASA, así como a los principales actores en el espacio de la IA, alineándose con las principales organizaciones y grupos de expertos, incluidos Samsung, Microsoft, Cornell Tech y MIT. Sin embargo, filmar nunca fue 'fácil' y tuvimos que pensar fuera de la caja sobre cómo lograr lo que normalmente haríamos con un equipo más grande y el productor presente.

La tercera producción completa de Tech Talk Media que se lanzará en el primer trimestre de 2022 se titula “ Last Man Standing: The Chronicles of Myron Sugerman ”. Un largometraje documental sobre crímenes reales que muestra la historia real de la vida de Myron Sugerman, un miembro de la mafia de Newark/Nueva Jersey. El padre de Myron, Barney Sugerman, fue socio de toda la vida de Meyer Lansky, Benny "Bugsy" Seigel, Lucky Luciano y Joe "Doc" Statcher. Myron es el último gángster original en pie de esa era icónica y los Sugerman fueron el mayor fabricante, importador y exportador de máquinas tragamonedas ilegales, máquinas de pinball, máquinas de discos y máquinas de cigarrillos desde la década de 1930 en adelante. Distribuyendo contrabando a más de 80 países en todo el mundo, los esfuerzos de Myron abarcan los cuatro rincones del mundo. Después de luchar contra el ataque de violencia fascista en las calles de Nueva Jersey y Nueva York por parte del Partido Nazi Bund, adoptó el gusto por la caza de nazis y poco después hizo lazos estratégicos con Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, y juntos localizaron el el notorio científico nazi Dr. Joseph Mengele, lo que aparentemente condujo a su muerte prematura.

Es una historia fascinante, una de nuestras mejores piezas hasta la fecha y una pieza icónica de la historia de los Estados Unidos. Increíblemente, en la creación de esta obra maestra, como productor ejecutivo y director, nunca conocí personalmente a Myron durante todo el rodaje del programa, dirigí toda la producción casi en su totalidad de forma remota, a través de videoconferencias, con un equipo mínimo en el lugar y la asistencia de dispositivos autónomos, que es totalmente característico de la metodología de trabajo post-covid de nuestra empresa.

Por el contrario, para nuestra producción más reciente, NFTme, viajé por todo el mundo con mis 2 vacunas y un refuerzo para crear la producción con esa interacción personal. NFTme perfila el ascenso meteórico de las NFT, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Al explicar la jerga hostil, mostrar las tecnologías, las oportunidades y los creadores, NFTme destaca cómo este nuevo mercado y cultura social ha desarrollado una revolución creativa que unifica a los innovadores, creativos y pioneros en este ecosistema recién creado y altamente inmersivo.

Los invitados destacados de NFTme, Levina Li (ex-Christies Hong Kong) y Frank Smits (un veterano coleccionista de arte) lanzaron una nueva colección de bellas artes de 9,888 piezas llamada ' The Meta Art Club ' este mes en la plataforma más grande de NFT, Opensea . Después de sentirse frustrados por la tasa de desarrollo y cambio en el mercado del arte tradicional, Levina y Frank se apresuraron a adoptar la tecnología NFT y el arte en la cadena de bloques. “Los NFT son el cambio de juego que el mundo necesita, ya que permiten a los creadores producir y distribuir su contenido en un abrir y cerrar de ojos y sin las tradicionales barreras de entrada. “El Meta Art Club fue una bendición para nosotros, poder curar a 35 artistas destacados y producir miles de obras de arte en un tiempo récord, y representar al artista y las obras de arte en venta, sin barreras, comités o galerías. conseguir a través de." Comentó Levina Li.

Después de aparecer en Vogue Singapur, The Meta Art Club vendió cientos de piezas en su primera hora en vivo a medida que el mercado prosperaba gracias al emocionante acceso a artistas NFT seleccionados y previamente examinados. Como parte de la entrega única, Levina y Frank se aseguran de que los artistas reciban una compensación justa, el arte esté protegido, el coleccionista obtenga lo que pagó y luego el dinero también se entrega a causas benéficas y para desarrollar premios y oportunidades para nuevos artistas emergentes. Al adoptar la tecnología y los mercados de NFT, Levina y Frank pudieron acelerar el lanzamiento de este proyecto y garantizar que el proceso fuera fluido, profesional y sin interrupciones por Covid-19. Sin duda, los NFT proporcionan un flujo continuo para la distribución de más contenido digital. Y además, nunca tuvieron que viajar o reunirse en persona para hacerlo.

La necesidad de contenido va en aumento, aún más hoy en día con la revolución de blockchain y NFT, y el acceso mundial a la producción de TV y cine ha sido más difícil desde que Covid-19 llegó a nuestras calles.

Tech Talk Media ha experimentado un rápido crecimiento exponencial en la producción de contenido; sin embargo, esto es todo lo contrario de la mayoría de las productoras de todo el mundo que han sufrido por la falta de acceso a la producción, mientras que el apetito y la necesidad de contenido nuevo se han disparado.

“Como cualquier otro sector, la industria de los medios está sintiendo el impacto del virus. Si bien hay mucha agitación, también están surgiendo oportunidades y es probable que la crisis estimule cierta innovación creativa”. informó Willis Tower Watson . “A medida que la pandemia de COVID-19 cambia la forma en que funciona el mundo, las emisoras y las empresas de medios tienen que adoptar enfoques radicalmente diferentes para crear contenido”.

Como empresa líder en producción de podcasts, ElectraCast Media también ha ampliado su catálogo de medios en los últimos dos años, ya que otras empresas ven una marcada disminución en la producción. “Cuando llegó Covid, tuvimos que abrazar la situación o dejarnos destrozar por ella y detenernos no era una opción. Podemos reunir equipos remotos y trabajar a través de Internet para continuar con el desarrollo y la producción”. comentó Peter Rafelson, cofundador y productor de ElectraCast Media, quien también es reconocido por escribir la canción de éxito número uno "Open Your Heart" de Madonna. “El compromiso está fuera de serie, y aunque siempre estamos evolucionando y mejorando nuestros programas; el trabajo remoto, el Covid-19 y un cambio de modales y conductas sociales han sido la causa y el aumento en la demanda de nuestro contenido”, continuó Rafelson.

Como hemos visto en los últimos 24 meses, nada es seguro ni está garantizado. Con un entorno global que cambia rápidamente, sin duda vale la pena ser ágil y adaptarse, a medida que se superan los obstáculos. En mi vida, trabajo en tres principios para llegar al éxito, Pasión, Determinación y Resiliencia. Con pasión, tu producto/servicio/diseño será impecable, con determinación llegarás hasta el final y alcanzarás cada objetivo uno por uno, y con resiliencia, nunca te rendirás, sin importar lo que te golpee.

En palabras de Nelson Mandela “No me juzgues por mi éxito, júzgame por cuántas veces me caí y me volví a levantar”. o el Gran Winston Churchill “El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”.

No hay duda de que un golpe como el del covid-19 y la pandemia en curso es enorme y problemático; sin embargo, con la mentalidad y la adaptabilidad correctas, existe una oportunidad increíble para cualquier creador que pueda continuar construyendo durante este emocionante momento en lo digital. historia.

En todo caso, mi conclusión clave sobre cómo progresar durante estos tiempos cambiantes se basa en esta mentalidad simple de lograr sin importar qué y ver los obstáculos y desafíos como parte del curso normal de nuestras vidas.

Con la pasión, la determinación y la agilidad adecuadas, 2022 será la creación de los reyes y reinas del contenido.