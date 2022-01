Futuro impulsado por plantas: 8 tendencias en carne, huevo y productos lácteos veganos a tener en cuenta en 2022

Otro año en los libros, otro Veganuary.

Creo que ya podemos estar de acuerdo en que el veganismo en sí mismo no es una tendencia: las ventas de alimentos de origen vegetal continúan creciendo rápidamente. Dado que la relación entre la agricultura animal industrial y el cambio climático sigue siendo un problema apremiante, no hay razón para que disminuya la velocidad en el corto plazo. Resulta que los alimentos a base de plantas son un gran negocio (por una suma estimada de $ 7 mil millones en 2020). Y en los negocios, siempre tiene que haber algo en el camino. El ámbito de las alternativas vegetales a la carne, los lácteos y los huevos no debería ser una excepción.

Según lo que hemos visto en 2021, hay algunas proyecciones que podemos hacer sobre lo que será nuevo e interesante en los alimentos de origen vegetal el próximo año. Hemos escuchado mucho últimamente sobre carnes cultivadas en células y productos híbridos mitad carne, mitad vegetales, pero las buenas proteínas veganas no se quedan atrás. Las nuevas innovaciones y estrategias comerciales continúan proliferando en el espacio de alimentos a base de plantas.

Desde creaciones de fermentación hasta marcas propiedad de celebridades, esto es lo que espero ver más en 2022.

Repleto de estrellas y sin lácteos

Desde fitness hasta licores artesanales, sabes que algo se ha convertido en un pilar cultural cuando las celebridades comienzan a ponerle cara. El final de 2021 ha visto un par de debuts de marcas de celebridades, y de productos que decididamente no contienen lácteos. A principios de diciembre, Cardi B anunció el lanzamiento de su nueva novedad alcohólica: Whipshots. Es crema batida con infusión de vodka que casualmente no contiene lácteos. Hasta ahora, la comercialización del producto no está dando mucha importancia al aspecto no lácteo, lo que habla de cuán normalizados se han vuelto los productos no lácteos. (Dicho esto, Cardi B no es tímida acerca de su interés en volverse vegana ). En otra parte del mundo de la música, el productor discográfico Jermaine Dupri presentó recientemente su propia marca de helado vegano, JD's Vegan . Está hecho de una base de crema de coco y se venderá en Walmarts de todo el país. Se espera que el mercado de alternativas lácteas alcance un valor de más de $ 40 mil millones para 2026 . Parece probable que más estrellas del mundo del entretenimiento crucen y comiencen a vender sus propios productos a base de plantas en el futuro.

Nave de salto para la carne a base de plantas

El dicho adaptarse o morir es tan cierto en el mundo de los negocios como en cualquier otro lugar. Y, curiosamente, estamos viendo que algunas de las empresas cárnicas más grandes del mundo hacen exactamente eso: adaptarse. Algunos, como JBS, la empresa con sede en Brasil que ostenta el título de mayor productor de carne del mundo, lo están incorporando a su estrategia comercial al introducir pollo vegano junto con sus carnes tradicionales. En otros casos, los grandes ejecutivos de la industria alimentaria se están volcando hacia las plantas: es decir, David Hoffman, ex director ejecutivo de Dunkin' que acaba de recaudar $2,7 millones para la marca de tocino vegano Hooray Foods, y Doug Ramsey y Bernie Adcock, los ejecutivos que Recientemente dejaron sus puestos de larga data en Tyson para trabajar con Beyond Meat. Estos son grandes movimientos profesionales, pero no deberían ser una gran sorpresa. El mercado de alimentos de origen vegetal ha estado creciendo rápidamente y se espera que continúe haciéndolo en el futuro previsible. Es solo un buen negocio.

Brochetas sin cordero

Las hamburguesas a base de plantas son prácticamente comunes hoy en día. ¿Pero cordero vegano? Eso es algo que no vemos muy a menudo, si es que alguna vez lo vemos. El gigante culinario británico Marco Pierre White anunció recientemente que no solo servirá carne de res, sino cordero entero elaborado por la empresa israelí Redefine Meat en sus restaurantes del Reino Unido. Y la marca británica Wicked Kitchen ha lanzado recientemente una alternativa vegana de cordero en el espacio minorista. Si el cordero sin cordero cae bien entre los consumidores, probablemente no pasará mucho tiempo hasta que esté disponible en los EE. UU. y en otros lugares.

Crudo libre de crueldad animal

No es que no existan alternativas veganas de pescado: se han ofrecido en restaurantes chinos vegetarianos durante mucho tiempo. Sophie's Kitchen y Good Catch han tenido mariscos a base de plantas en el espacio minorista durante varios años. 2021, sin embargo, vio la introducción del atún vegano de grado sushi en la barra cruda. El atún vegano de Kuleana está hecho de una mezcla de plantas que incluyen algas y el hongo koji, y no es un hueso más para los veganos. La revista Time la reconoció como uno de los 100 mejores inventos de 2021 (también en la lista: la vacuna contra el Covid-19). Es un lanzamiento suave en los mercados minoristas y restaurantes de los EE. UU., pero si el entusiasmo de Time significa algo, es probable que no pase mucho tiempo antes de que comencemos a verlo en todas partes.

Sacar la leche del chocolate con leche.

Los dulces veganos, especialmente el chocolate, hasta ahora han sido principalmente un nicho dominado por marcas especializadas como Amy's y Unreal. Ahora, finalmente, estamos viendo marcas heredadas saltando de cabeza a las aguas basadas en plantas. Kit Kat lanzó una versión vegana de su clásica barra de chocolate en varios mercados internacionales a principios de este año. El pastelero alemán Ritter Sport también anunció recientemente una próxima línea de barras veganas. La lista continúa: Cadbury y Mars ya han presentado dulces veganos de chocolate con leche, y Lindt planea hacerlo este enero. Aunque, puede pasar algún tiempo antes de que vea chocolate con leche no lácteo en su 7-Eleven local. La mayoría de estos productos aún no se están introduciendo en el mercado estadounidense. Pero, si todo va bien, es solo cuestión de tiempo antes de que empiecen a migrar fuera de Europa.

Hamburguesas y pollo mejores para ti

El valor nutricional de las alternativas a la carne de origen vegetal ha sido durante mucho tiempo un tema de debate entre nutricionistas, consumidores y líderes empresariales. He argumentado en el pasado que la relativa insalubridad de una hamburguesa Beyond o Impossible en comparación con la col rizada o las hamburguesas vegetarianas tradicionales de frijoles negros es en realidad parte de su valor . Pero eso, por supuesto, no habla por todos. Impossible Foods modificó sus empanadas hace un par de años para que contuvieran menos grasas saturadas y otros elementos no deseados. Beyond Meat hizo lo mismo a principios de este año cuando lanzó una versión renovada y baja en grasa de su hamburguesa insignia, así como una nueva que es aún más baja en grasa. Ahora, en lugar de cambios de imagen, algunas marcas basadas en plantas buscan oro nutricional desde el principio. Caso en cuestión: hoy en día, el fabricante de nuggets de pollo veganos, cuenta con una lista de ingredientes breve y legible y una impresionante proporción de calorías y proteínas. Espere ver más de esto de marcas existentes y recién nacidas el próximo año.

La última leche alternativa: patata

No pensaste que la industria de la alternativa láctea había terminado de explorar nuevos ingredientes, ¿verdad? La cadena de supermercados del Reino Unido, Waitrose, nombró a la leche de patata como un producto prometedor para 2022. Está siendo elogiada en parte por su sostenibilidad. Efectivamente, la marca sueca Dug se expandirá de Europa a los EE. UU. en los próximos meses. Con más de 20 millones de toneladas de papas producidas en los EE. UU. cada año, es solo cuestión de tiempo antes de que surjan algunos competidores.

Fermentación del futuro

El último desarrollo, y quizás el más interesante desde el punto de vista filosófico, en los alimentos libres de animales recientemente, ha sido el uso de la fermentación para crear proteínas que son químicamente idénticas a las que provienen de los animales. Perfect Day es un líder de la industria que proporciona a marcas como Brave Robot y, próximamente, General Mills , caseína y suero de leche cultivados en una instalación, no extraídos de vacas reales. La marca The EVERY Company, con sede en San Francisco, ha desarrollado una proteína de clara de huevo sin pollo que ya se ofrece como ingrediente de batidos en las tiendas de jugos Pressed. Estos productos son difíciles de etiquetar: son libres de crueldad animal, pero ¿son veganos? ¿Están libres de animales, pero no libres de proteínas animales? Pero para las personas que quieren comer de manera ética y sostenible sin sacrificar los gustos a los que están acostumbrados, podrían cambiar las reglas del juego. Otra empresa nueva con sede en San Francisco llamada New Culture recaudó $ 25 millones en fondos para apoyar su búsqueda de queso sin vaca, pero no sin lácteos.

Los frijoles y las verduras son geniales y todo eso, pero a veces un vegano, vegetariano, flexitariano o reducetariano solo quiere algo sustancioso y familiar. Las alternativas de carne, queso y huevo a base de plantas y de tecnología alimentaria están todo menos estancadas como sector del mercado. Están experimentando nuevos desarrollos e innovaciones, recaudando una gran cantidad de fondos iniciales y atrayendo la atención de toda la industria alimentaria. Y yo, por mi parte, realmente podría optar por una hamburguesa con queso libre de crueldad animal, respetuosa con el medio ambiente y relativamente más saludable en 2022 y más allá.

