Cómo encontrar un cofundador de tecnología en 5 pasos

En la sociedad, hay muy pocas personas inclinadas al emprendimiento y al riesgo: Solo el 0,33% de las personas se convierten en emprendedores cada año. Y hay aún menos de esos que toman riesgos entre los desarrolladores. Por lo general, una persona que se inclina por el espíritu empresarial no pasará su vida en TI, y si se convierte en desarrollador, pasará rápidamente a la alta dirección o se irá a trabajar en sus propias ideas.

Por lo tanto, la probabilidad de toparse con un desarrollador de TI amante del riesgo es muy pequeña. Y es por eso que puede ser tan difícil atraerlos.

Antes de presentar un proyecto a un ingeniero de TI, primero debe comprender cuál es su motivación, por qué se esfuerzan y qué es importante para ellos.

1. Comprender la psicología de los buenos desarrolladores de TI

La situación es tal que el mercado está lleno de empresas que pagan $200.000 o más por un trabajo relativamente fácil. En la mayoría de los casos, este salario es suficiente no solo para cubrir las necesidades básicas de todos los programadores. Al mismo tiempo, las personas que se convierten en desarrolladores de TI rara vez son codiciosas. Es decir, su principal motivación no suele ser el dinero. No tienen un fuerte deseo de mover montañas por el bien de millones imaginarios.

Cuando un emprendedor (primer fundador), tolerante al riesgo y hambriento de mucho dinero, busca un desarrollador (idealmente, segundo fundador) al que no le gustan los riesgos y tiene todas sus necesidades satisfechas, esto puede resultar en un malentendido. Simplemente no valoran los objetivos del otro. Estas diferentes visiones del mundo podrían ayudar a desarrollar un negocio sólido, pero primero tienen que estar de acuerdo.

El emprendedor probablemente pensará que ha encontrado algún tipo de perezoso. ¡Piensan que le ofrecí una forma de ganar millones si se esfuerza! ¡Pero él se niega y elige trabajar para míseros cientos de miles! Y el desarrollador probablemente pensará que el emprendedor es solo otro sinvergüenza que quiere hacer el trabajo gratis cuando la gente normal suele gastar seis cifras. Para una interacción exitosa, es importante comprender esta diferencia de perspectiva.

2. El enfoque correcto

La mayoría de los ingenieros experimentados con habilidades blandas avanzadas pueden ser buenos cofundadores, si ven que tiene sentido que abandonen su cómodo trabajo para tratar de desarrollar su idea. Esto significa que deben entender que incluso si el proyecto falla, recibirán algún tipo de beneficio para ellos. Por ejemplo, un párrafo impresionante en un currículum o el dominio de una nueva tecnología prometedora.

Para lograr esto, el proyecto debe cumplir con una de estas condiciones:

Trabajar en un proyecto debe parecerse a un hackatón, no a un trabajo duro y monótono. Lucha corta y ganancias potencialmente grandes. Por ejemplo, podría decir que planea trabajar en una demostración durante cuatro días, mostrársela a los inversores, obtener $ 100,000 e ir al acelerador de inicio. Luego, un mes después de la revisión, planea que su puesta en marcha obtenga una estimación de varios millones y el día de la demostración cierra la ronda inicial por $ 500,000. Esto representa grandes ganancias potenciales, considerando que el desarrollador solo tuvo que pasar cuatro días completos en una demostración.

Su proyecto puede verse bien en el currículum de un cofundador de tecnología para que luego pueda encontrar un trabajo mejor pagado. Por ejemplo, quiere desarrollar una aplicación en una pila que quieren estudiar pero no pueden en su posición actual. Piense en cosas como el aprendizaje automático, las redes neuronales y la cadena de bloques.

Al desarrollador le gusta la idea, puede hacer del mundo un lugar mejor y está muy motivado para darle vida.

Idealmente, por supuesto, se cumplen estas tres condiciones.

3. Cómo presentar un proyecto

Si no puedes probar hipótesis, buscar clientes, llegar a inversores y vender y promocionar, entonces como co-fundador eres un inútil en un proyecto de tecnología. No encontrará un buen líder tecnológico que esté feliz de trabajar con usted.

Por lo tanto, al comunicarse con un desarrollador, ya debería tener las respuestas a todas las preguntas básicas:

¿Qué evidencia hay de que el futuro producto tendrá demanda?

¿Cómo promocionaremos el producto?

¿Cuál es la economía unitaria del producto?

¿Dónde está el dinero en esto?

¿Cuánto puedes ganar?

¿Cuál es el esfuerzo mínimo que necesita invertir para obtener el resultado en un futuro próximo?

¿Dónde podemos encontrar inversiones?

¿Dónde buscaremos clientes?

¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas?

Si no hay respuestas a estas preguntas, no necesita un cofundador, necesita un curso en línea en marketing y ventas, y luego varios años de práctica de contratación donde pueda perfeccionar sus habilidades.

Demostrar que se requiere un mínimo de esfuerzo técnico y que se han abordado la mayoría de las incertidumbres. Demuestre que el desarrollador prácticamente no necesita arriesgar nada y algunas personas están esperando un prototipo técnico y están listas para pagar.

4. Ejemplos reales de lanzamientos al cofundador

Solo quedan unos minutos para que el terreno de juego gane su interés. Aquí hay dos ejemplos reales con los que me he encontrado que me han abordado tal como lo recuerdo. En resumen, así es como debes y no debes presentar tu idea.

Malo : tengo una idea para una red social para amantes del arte. Haremos un prototipo, se lo mostraremos a los inversionistas (que aún no conozco, pero creo que a alguien le interesará, ahora invierten en cualquier cosa). Obtendremos dinero, al menos $200,000, entonces la promoción no es un problema. Compraremos publicidad en línea y contrataremos a un comercializador. La idea está en demanda, todos mis amigos dijeron que la usarían.

Bueno : estoy haciendo CRM para trabajadores de la construcción, he estado en la industria de la construcción durante 10 años. Conozco a muchos líderes de grandes constructoras, ya he pactado con tres empresas el piloto, una de ellas ya ha hecho un pequeño avance. Ya me he comunicado con fondos interesados y una aceleradora de startups, y un diseñador que conozco ha puesto un diseño básico en cuatro pantallas, necesito la ayuda de un buen desarrollador para implementar un prototipo técnico sencillo. Si el prototipo tiene éxito, podemos abrir un nuevo mercado por $12 mil millones.

5. Dónde buscar desarrolladores experimentados y tolerantes al riesgo

Hackathons / Concursos online - Hay muchas personas activas e inteligentes que aman y saben hacer prototipos técnicos en poco tiempo, además ya pueden tener equipos bien coordinados.

HackerRank/Codility/Qualified/CodersRank: estos sitios web califican a los desarrolladores y crean una comunidad a su alrededor. Obviamente, necesitas a alguien que no esté al final de la lista de puntos.

Meetups y conferencias: muchos desarrolladores que quieren dar el siguiente paso en su carrera asisten a estos.

Sitios web con más personal: hay empresas, como Smartbrain.io , cuyo negocio principal es contratar solo a los mejores desarrolladores (senior, líderes tecnológicos y ejecutivos tecnológicos). Póngase en contacto con alguien que trabaje en el campo que necesita, o simplemente contrate a uno para comenzar.

Salas de chat en Telegram/Slack: hay muchas, incluidas aquellas en las que los desarrolladores discuten sus proyectos favoritos. Tener un proyecto favorito es un buen indicador de que una persona puede ser cofundadora.

Github: los desarrolladores que lanzan sus bibliotecas al público también son excelentes cofundadores si reciben una oferta decente.

Ycombinator Startup school: esta comunidad de startups del acelerador Ycombinator también tiene un servicio para encontrar un cofundador.

