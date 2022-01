Consejos que me ayudan a manejar mi trastorno bipolar y mi vida laboral

La salud mental ha sido un tema de moda en la sociedad en los últimos años, pero en términos de discutirlo y mejorarlo en general, no estamos ni cerca de donde debemos estar. Hablando desde mi propia experiencia, tengo un diagnóstico de trastorno bipolar tipo uno , en el que experimento más oleadas de manía que de depresión, pero eso no significa que no me deprima a veces. Tanto la manía como la depresión pueden interponerse en mi camino cuando se trata de trabajar, y aunque puedo predecir cuándo se avecina un episodio maníaco y/o depresivo, todavía me cuesta manejar mis episodios cuando se trata de trabajar. Si eres como yo, encontrarás los siguientes consejos útiles para ayudarte a volver a tu juego A.

Cíñete a un horario.

Tener una rutina que sabes que no te fallará cuando todo y todos los demás te ayudarán a estructurar tu vida. Tener una estructura lo pondrá en marcha y se sentirá productivo, incluso si realiza proyectos diminutos, como hacer ese recado que ha estado posponiendo durante mucho tiempo.

Busca terapia.

Sé que esto puede parecer un poco extraño, pero buscar terapia puede ayudarlo a aclarar su vida. Lo más probable es que, si tiene manía y aún no ha buscado ayuda, tenga algún tipo de enfermedad mental (probablemente trastorno bipolar) y no debe dejarse sin tratar por más tiempo. Entiendo que la terapia puede ser costosa, pero según mi artículo sobre el trabajo independiente y su impacto en la salud mental, probablemente también estés en un estado de declive , lo cual no es bueno. Recuerde que la terapia es más económica que la factura de una sala de psiquiatría, pero si, por algún motivo, siente que se va a lastimar a sí mismo oa otra persona, vaya a la sala de emergencias más cercana ahora mismo. Ni siquiera termines de leer este artículo.

Identifique sus factores desencadenantes y trabaje en ellos.

Los factores desencadenantes no están ahí para asustarte, sino para ayudarte a crecer como individuo. Están allí para ayudarlo a salir de viejos comportamientos tóxicos en los que quizás ni siquiera sepa que está participando hasta que busque mecanismos de afrontamiento saludables. Una vez que enfrente sus desencadenantes de frente, es posible que ya no parezcan tan aterradores, y luego puede volver a trabajar con un poco más de claridad sabiendo que no tiene esa carga adicional rondando por su mente, o como yo. d decir, como una zanahoria colgando delante de un conejo.

Identifique algunas personas con las que sea seguro hablar.

Si no tienes a nadie, está bien, pero tener algunas personas a las que puedas recurrir cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles puede ayudar a evitar un viaje a la sala de psiquiatría. Estas personas podrían disuadirlo de realizar comportamientos arriesgados que generalmente se asocian con el trastorno bipolar, como gastar demasiado dinero con el que quizás no tenga que empezar, o ser demasiado sexual con varias personas al mismo tiempo.

Date cuenta de lo que te motiva y utilízalo para hacer algo de trabajo.

No hay dos personas con manía que experimenten los mismos síntomas, así que encuentra lo que te motiva cuando no te sientes demasiado maníaco y trata de trabajar un poco. No tienes que terminar el proyecto más grande del mundo para tener éxito: intenta dar pequeños pasos antes de volverte duro. No quieres sobrecargarte y no solo eso, sino que quieres prestar atención a lo que estás haciendo.

Aprende a decir no.

Lo sé, lo sé, a veces quieres asumir más de lo que crees que puedes manejar, pero aprender a decir no es mucho más beneficioso para tu salud mental que si dijeras que sí. Digo aprende a decir no porque necesitas aprender cuáles son tus fronteras y límites. Los límites no son para las personas débiles. Los límites están establecidos para evitar el agotamiento y para garantizar que también te cuides a ti mismo mientras haces tus propias cosas y también cuidas a los demás.

Piensa un par de veces antes de hablar.

Esto es algo en lo que todavía estoy aprendiendo a trabajar, pero si realmente estás sufriendo, debes hablar. No puedes esconderte detrás de tus sentimientos porque nadie sabe lo que estás pensando o lo que estás sintiendo hasta que dices algo. Aprendí esto de la manera más difícil al dejar escapar algunas cosas que realmente asustaron a las personas que querían ayudarme en retrospectiva, pero en realidad, si me hubiera tomado unos segundos para redactar mi mensaje de una manera que tuviera más sentido para ellos, sería No habría sido tan aterrador para ellos, pero potencialmente podría haber evitado ir a la sala de psiquiatría dos veces.

Piensa en lo que quieres versus lo que necesitas.

A veces, lo que necesitas viene antes que lo que quieres, y eso está bien. No debes dejar que uno domine al otro, y viceversa. Prioriza todo a tu gusto y trabaja de arriba hacia abajo.