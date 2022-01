Cómo las entrevistas de podcast pueden ayudarlo a ganar más dinero

Cuando los empresarios piensan en ingresar a los medios, a menudo piensan en revistas, periódicos, televisión y radio.

Pero los podcasts son una forma de medios en crecimiento, y aún a menudo ignorada, que puede beneficiar dramáticamente a todo tipo de empresarios y expertos.

Según Buzzsprout, solo el 22 por ciento de los adultos estadounidenses a principios de la década de 2000 conocían el término podcast. Actualmente, el número estimado es del 78 por ciento.

Para aquellos que no lo saben, un podcast es generalmente una serie de episodios de solo audio que giran en torno a un tema central. Es una especie de mezcla de blogs y radio, aunque hay algunas diferencias claras.

Por ejemplo, las entrevistas de podcast son perennes. Es decir, duran para siempre. Los anfitriones de podcasts tienden a publicar sus episodios en múltiples sitios web y aplicaciones dedicadas a este medio, incluidos Apple Podcasts, Spotify, Audible, Google Podcasts, Blog Talk Radio y muchos más.

He estado en podcasts donde los anfitriones también transmiten en vivo la entrevista (incluido el video) en YouTube, Facebook e Instagram.

Relacionado: Por qué debería usar blogs y podcasts para comercializar su negocio

Ejemplos de ganar dinero a través de entrevistas de podcast

Si bien muchas personas producen podcasts o hacen entrevistas de podcasts como pasatiempo, hay formas de monetizar ambos extremos del espectro.

Por ejemplo, tuve una entrevista con Yeukai Business Show (un podcast con sede en el Reino Unido que se encuentra en el tres por ciento superior de los podcasts clasificados a nivel mundial). El presentador, Yeukai Kajidori, me presentó de inmediato a alguien a quien había entrevistado recientemente y que esperaba escribir un libro. Ella y yo tuvimos una conversación y ella se inscribió en mi intensivo de 90 días, que fue un día de pago de $2,000 para mí. (Por cierto, esa inversión ha aumentado desde entonces). Terminó su libro durante nuestro tiempo juntos y, al momento de escribir este artículo, lo está publicando.

Tenía otra clienta, la llamaré Anne, que vendió 400 libros de una sola entrevista de podcast. Dado que sus regalías a través de Kindle Direct Publishing son de $ 9.72 por libro vendido, ¡ganó $ 3,888 con una sola entrevista!

Otro cliente más, lo llamaré Don, vendió un paquete de consultoría de $8,000 a alguien que lo escuchó en un podcast.

La lista sigue y sigue. Los podcasts, cuando se usan bien, son una herramienta increíble para obtener más ventas... ¡y ni siquiera necesita un libro para hacerlo (aunque un libro siempre lo ayuda a obtener entrevistas y tener algo que ofrecer a los oyentes de inmediato)!

Relacionado: 6 razones por las que Podcast Guesting es una herramienta de marketing sin explotar

Consejos para monetizar entrevistas de podcast

Si bien profundizaremos en el proceso de obtener estas oportunidades en un artículo futuro, es bastante fácil comenzar con las entrevistas de podcast. Abundan los grupos de Facebook y las salas de la Casa Club dedicadas a encontrar un invitado, sea un invitado.

Si bien debe hacer una orientación más cuidadosa más adelante, está bien hacer algunas entrevistas con cualquier programa relacionado con su experiencia solo para comenzar y darse a conocer. Muchas de mis entrevistas de podcasts recientes provinieron de referencias de otros anfitriones de podcasts, por lo que entrar en el juego, por así decirlo, es clave.

Cada entrevista de podcast toma entre 30 y 75 minutos de su tiempo. Dependiendo de su horario y objetivos, debe tratar de hacer al menos uno al mes. Muchas personas, incluyéndome a mí, intentan una por semana. Si estás lanzando un libro o un curso, cuantas más entrevistas, mejor.

Cuando se presente a un podcast o hable en un podcast, evite los argumentos de venta duros. Creo que sabes de lo que estoy hablando. Básicamente, no le ordenes a la gente que compre tu producto o servicio. He oído hablar de anfitriones de podcasts que no publican episodios en los que todo lo que hace el invitado es tratar de venderle a la audiencia.

Los oyentes de podcasts quieren valor. Están dedicando su tiempo a escucharte. Si bien saben que usted está en el negocio, no quieren escuchar argumentos de venta todo el tiempo.

Cuenta historias sobre tus clientes.

Responda preguntas sobre usted con honestidad y de una manera atractiva.

Inventa maneras en que puedan ponerse en contacto contigo. Por ejemplo, diré algo como, profundizo en esto en mi libro electrónico gratuito y menciono el título y el sitio web.

Siempre diga las direcciones web dos veces y hable despacio al darlas.

Use auriculares y un buen micrófono para evitar ruidos de fondo que puedan inutilizar su episodio.

La mayoría de los anfitriones de podcasts te permitirán poner enlaces en lo que ellos llaman notas del programa. Algunos tienen límites; otros no. Si tiene limitaciones, le recomiendo un enlace a una oferta gratuita donde los oyentes pueden dejar su dirección de correo electrónico (también conocido como suscripción), su perfil de LinkedIn y su perfil de redes sociales más popular o su grupo de Facebook. Todavía no daría 50 enlaces; como uno de mis mentores, Ali Brown, dijo una vez en una clase de capacitación virtual: "Una mente confundida dice que no".

Relacionado: Cómo atraer clientes potenciales a través de la aparición de invitados en su podcast

Manténgase en contacto con sus anfitriones

No todos encajarán bien, y eso está bien. Pero la mayoría de las veces, ha comenzado una relación que vale la pena continuar, y necesita nutrirla.

Manténgase en contacto con el presentador del podcast. La mayoría está feliz de aceptar su solicitud de amistad en las redes sociales. Vea si hay formas en que puede aportarles más valor.

En octubre de 2021, organicé una cumbre de más de 30 oradores llamada El evento virtual de la autoridad visible: ser visto. Hágase escuchar. Recibir salario. Alex Villacis, presentadora de Do I Need School to ... me invitó a hacer un Instagram Live con ella para ayudar a llevar a los miembros de su audiencia a mi cumbre. Esto solo fue posible porque nos mantuvimos en contacto después de mi entrevista con ella sobre el aspecto de edición de libros de mi negocio.

Otra anfitriona, Heather Zeitzwolfe del podcast Get the Balance Right , me invitó a ser oradora en su evento de redes Zoom. Como resultado, la gente se inscribió en mi desafío gratuito de cinco días Business Book Blueprint. También le presenté posibles asistentes virtuales y mentores.

Personas que me vieron en la transmisión en vivo del podcast The Obstacle Overcomer de Nikki Johnson y el podcast Cash in on Camera de Sheryl Plouffe también participaron en mi desafío de cinco días.

He referido a varios clientes y socios comerciales míos a estos podcasts, así como a otros podcasts.

La clave es tratar a todos los anfitriones con los que se encuentre con respeto, aportar mucho valor a sus audiencias, mantenerse en contacto, creer en el poder de su mensaje y simplemente comenzar.

Relacionado: 3 consejos para dar una entrevista de podcast exitosa