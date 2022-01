Revisando las ventajas y peligros del emprendimiento en medio de la pandemia

En junio de 2019, tomé la audaz decisión de abrir y administrar mi pequeña consultora de marketing y comunicaciones, The Sophia Consulting Firm. No tenía idea de que el mundo se detendría literalmente seis meses después, lo que me obligaría a repensar y actualizar mi modelo de negocio para amplificar la innovación científica. Soy científica por formación y ambivertida por naturaleza, casi igual de cómoda en escenarios grupales que por mí misma. Sin embargo, nunca pensé que sería un podcaster con un canal de YouTube hablando con altos ejecutivos en la industria de las ciencias de la vida. Pero la pandemia me obligó a salir de mi zona de confort y preguntarme qué es lo que realmente me inspira en esta etapa de mi carrera.

Avance rápido un poco más de dos años después y 4.5 millones de personas en Estados Unidos renunciaron a sus trabajos en noviembre de 2021, la mayor cantidad en dos décadas de seguimiento a pesar de las ofertas laborales récord. Esto es indicativo de lo que siempre supe, que es el simple hecho de que las carreras se definen en última instancia por las experiencias. Muchas personas, en particular los afroamericanos, se levantan y hablan en contra de la toxicidad en el lugar de trabajo y las microagresiones. Ya no suprimiremos nuestra autenticidad en un esfuerzo por encajar en los ideales y la moral de cualquier organización. Por lo tanto, el espíritu empresarial tiene un tremendo atractivo basado en su promesa de mayor autonomía, flexibilidad, innovación e impacto social.

Sin embargo, el espíritu empresarial suele ser un viaje solitario y tortuoso, especialmente al principio. Está bien establecido que las mujeres y las minorías, en particular los afroamericanos y los hispanos, tienen dificultades para obtener dólares de inversión para construir, mantener y mejorar sus pequeñas empresas. Por ejemplo, en el pico de la pandemia de coronavirus en 2020, más de 440 000 pequeñas empresas negras cerraron debido a la baja demanda. La propiedad de una pequeña empresa también es riesgosa y muy exigente, especialmente para los empresarios con niños pequeños que pueden verse afectados por las largas horas y las limitaciones financieras asociadas con la construcción de una empresa desde cero.

Entonces, en muchos sentidos, los empresarios en ciernes deben proceder con cautela. Es mucho más difícil construir un negocio por sí mismo, como lo he hecho yo. Por lo tanto, muchas personas optan por encontrar cofundadores, capitalistas de riesgo, inversionistas ángeles y otros que puedan respaldar sus sueños empresariales de manera estratégica y operativa. Para mí, planifiqué metódicamente mi nuevo negocio durante casi dos años antes del lanzamiento centrándome en la optimización del modelo comercial y, lo que es más importante, la planificación financiera que garantizará un margen financiero de al menos 6 meses. Además, cuando se produjo la pandemia, también tuve que encontrar formas creativas de desarrollar mi negocio, ya que ya no podíamos viajar a conferencias médicas y otros eventos de la industria como solíamos hacerlo. Entonces, no hay duda de que las redes sociales, particularmente LinkedIn y Twitter, jugaron un papel en la construcción de mi negocio. Honestamente, al principio era reacio a exponerme, pero una vez que encuentro la motivación o la necesidad fundamental de hacer algo, me comprometo con ello. Tan fiel a mi estilo, me comprometí a construir sinergias con una amplia gama de personas, a la mayoría de las cuales nunca he conocido en persona. Además, no hay duda de que el trabajo virtual y los entornos sociales llegaron para quedarse. Como mínimo, el lugar de trabajo actual y futuro serán entornos de trabajo híbridos y es posible que muchas de las personas que han dejado sus trabajos recientemente lo hayan hecho porque sus entornos de trabajo pueden no ser tan flexibles.

Pero una de las lecciones más importantes que he aprendido hasta ahora es el concepto de ofrecer un servicio complementario de valor agregado a clientes potenciales en lugar de la ruta de correo electrónico/llamada en frío. Hago esto principalmente a través del podcast de video Amplifying Scientific Innovation® de mi empresa que ha presentado varias luminarias en la industria de las ciencias de la vida que han mostrado su apoyo a mi pequeña empresa a través de patrocinios, referencias y compromisos directos con los clientes. El voluntariado también es fundamental para la construcción de relaciones orgánicas y el apoyo a causas relevantes. Para mí, el empoderamiento económico de las mujeres siempre ha sido una causa que se originó en mi niñez en Nigeria, donde las mujeres a menudo tienen oportunidades limitadas de educación avanzada y carreras. En consecuencia, aseguré oportunidades de liderazgo como voluntaria en la Asociación de Mujeres Empresarias de la Salud (HBA), la Iniciativa de Mujeres Cartier (WCI) y la Red de Mujeres Empresarias de Dell (DWEN). Pude apoyarme y aprovechar las pasiones compartidas con otras mujeres y hombres en la industria de las ciencias de la vida sobre la defensa de la ciencia, la equidad en la salud y el liderazgo influyente.

Quizás, lo más importante, también he aprendido la importancia de la paciencia. Para muchas pequeñas empresas, puede tomar al menos dos años alcanzar el punto de equilibrio y tal vez incluso más para obtener ganancias de manera constante. Las llamadas y los correos electrónicos a menudo pueden quedar sin respuesta, así como las solicitudes/seguimientos/invitaciones de las redes sociales. Puede llevar algún tiempo asegurar la visibilidad y la credibilidad de los ejecutivos dentro de las comunidades locales, sin mencionar las oportunidades de los medios y la participación como orador. Por eso, el verdadero espíritu empresarial tiene que estar alimentado por una pasión genuina que vaya más allá del capitalismo, la rentabilidad o las métricas financieras. También hay que motivarse mientras se aprende la delicada tarea de la autogestión y el equilibrio entre la vida laboral y personal. El trabajo virtual definitivamente ha hecho que sea más fácil, y más conveniente, integrar el trabajo y la vida, pero a menudo sin rupturas claras entre ambos. Para mujeres con niños pequeños como yo, trabajar desde casa es una bendición pero también un desafío en muchos sentidos. Los desplazamientos hacia y desde el trabajo ofrecían anteriormente esa clara ruptura entre el hogar y la oficina, el laboratorio u otro espacio de trabajo. En estos días, me estoy encargando de la compartimentación y estableciendo límites claros para poder practicar un mejor cuidado personal y ser más consciente de mi capacidad y mis límites.

Para terminar, una de mis citas inspiradoras favoritas es la de Abraham Lincoln, donde dice: "Me prepararé y algún día llegará mi oportunidad". A medida que nos acercamos al 2022, estoy realmente emocionada por los emprendedores en ciernes, en particular las mujeres negras como yo, que se enfrentarán audazmente a desafíos insuperables y nunca se darán por vencidas porque están impulsadas por el deseo de tener un impacto y establecer un legado. que es más grande que cualquier individuo.