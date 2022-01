Recuperar el control de su vida de sueño... de un empresario insomne (en recuperación)

El emprendimiento va de la mano con muchas cosas. Determinación. Soñando en grande. Un abrazo de fracaso y riesgo. Y, en mi experiencia personal: insomnio.

Descubrí que esto es especialmente cierto para los creadores y estafadores secundarios que conozco. La noche es a menudo cuando puedes hacer el trabajo sin interrupciones, especialmente si tienes un trabajo diurno. Una vez que ha estado en el ritmo durante unas horas, es muy difícil apagarlo. Las interminables listas de tareas pendientes. Y la montaña rusa de emoción y desánimo que acompaña a la gestión de un negocio hace que sea especialmente difícil para tu cerebro apagarse. Trabajé muchas horas como abogado de valores al principio de mi carrera y me encantó. Pero nunca tuve problemas para dejar las cosas en la oficina... hasta que comencé a construir mi propio negocio.

Todo lo cual quiere decir: si bien me alienta ver a tanta gente recurriendo al espíritu empresarial y la economía del creador en los últimos años, también sé de primera mano que este es un camino que puede traer desafíos para dormir. Es por eso que estoy interesado en compartir mi propio viaje aquí. Puede que no sea un experto. Pero soy un creador y emprendedor que ha luchado contra el insomnio mientras escalaba nuestra empresa a cientos de empleados y decenas de miles de usuarios. Y aunque todavía tengo noches de insomnio ocasionales, puedo decir con certeza que duermo mejor que nunca. Así es como corregí el curso (... en su mayoría).

De próspero noctámbulo a luchador y privado de sueño

Creo que, naturalmente, siempre he sido un ave nocturna. Yo era alguien que prosperaba en las últimas noches de la universidad; no sería raro encontrarme en la biblioteca, abriendo mi libro de texto a las 4:00 am. Incluso cuando estaba desarrollando mi primer curso LSAT en línea, no fue tan difícil pasar largas horas después de mi trabajo diario para terminar el trabajo.

Pero a medida que mis proyectos empresariales se transformaron en un negocio completo, mi horario comenzó a cambiar. Tenía cosas por las que tenía que levantarme por la mañana, personas que necesitaban que yo estuviera presente y comprometido en las reuniones de las 6:00 a. m. y los vuelos temprano por la mañana para tomar. Luego llegaron mis hijos, y eso agregó otra capa de responsabilidad a mi horario matutino. Baste decir que sabía que las noches en vela ya no eran una opción. Pero en ese momento, fue extremadamente desafiante cambiar mis hábitos y mi cableado.

Me quedaba despierto, mirando el reloj, cada vez más alarmado. Por la mañana, estaría exhausto y agotado. No solo era incómodo no dormir bien. Estaba afectando mi capacidad para hacer mi trabajo. Innumerables estudios respaldan esto: cuando no dormimos, estamos menos equipados para procesar información, usar la lógica, detectar errores ... o incluso conducir con seguridad .

Las relaciones también sufren . La falta de sueño hace que moderar las emociones sea un desafío y es casi imposible establecer conexiones y responder de manera reflexiva (en lugar de emocionalmente). Más de una vez, tuve que disculparme con el equipo de liderazgo después de una mañana en la que simplemente no estaba siendo yo mismo. No era forma de dirigir un negocio... o vivir una vida.

Finalmente tomando el sueño en serio

A lo largo de los años, he aprendido tanto por qué el sueño importa ( Por qué dormimos de Matthew Walker es una lectura obligada) y cómo conquistar esas noches en las que parece inalcanzable.

Mi mayor revelación: la aceptación es lo primero.

Van a pasar noches sin dormir, y aprender a estar bien con eso es mucho más cómodo que luchar contra eso. En los primeros días de mi empresa, me estresaba el dinero, la adecuación del producto al mercado y los comentarios de nuestros clientes. Mi mente daba tantas vueltas que incluso si saltaba a la cama a las 11:00 p. m., me encontraría completamente despierto a las 2:00 a. m.

Pero finalmente, me di cuenta de que estresarme por quedarme dormido nunca me ayudaría a entrar en la zona. Así que empecé a aceptar que sería una noche sin dormir. Saltar de la cama para dar un paseo (sí, incluso a las 3:00 a. m.) o leer un libro y volver a intentarlo en unas pocas horas. (También intenté ver una película a veces, pero eso generalmente empeoró las cosas).

Una vez que encontré aceptación, finalmente pude comenzar a tomar medidas más activas para abordar las causas fundamentales del problema. Si bien los libros y la investigación ayudaron (también recomendaría Boundless de Ben Greenfield, o Super Human de Dave Asprey), realmente tengo que agradecer a mis hijos aquí. La rutina juega un papel importante a la hora de dormir bien por la noche, y tener hijos me obligó a abandonar mi agitado horario nocturno e instituir una rutina regular. A lo largo de los meses y los años, el ritual nocturno de baño-pijama-cuento ha ayudado a poner en marcha mi propio reloj interno. Incluso tengo una alarma que suena un par de horas antes de acostarme, para recordarme que debo empezar a entrar en la zona.

Eso se expandió a otras intervenciones críticas (aunque, por supuesto, no digo que esto funcione para todos). Tengo un corte a las 8:00 pm para comer ; Evito la cafeína después del mediodía; He cortado lasbebidas alcohólicas por las noches. En el dormitorio, he bloqueado hasta las fuentes de luz más diminutas para asegurarme de que esté lo más oscuro posible. Nada de esto es realmente ciencia espacial, ni es una panacea, pero, colectivamente, estos enfoques han marcado una diferencia real.

Esto es solo la punta del iceberg. Hay toda una gama de biohacks más elaborados para aquellos que buscan más intervenciones. Por ejemplo, aunque suene un poco extremo, descubrí que las zambullidas frías en la noche ayudan a relajar todo mi sistema. Y regulan la temperatura central de mi cuerpo para que esté en el estado físico adecuado para dormir cómodamente.

La recompensa de poner el sueño primero

Seré honesto: es raro que tenga un día que haga todo bien. Pero la mayoría de los días, hago la mayoría de estas cosas. Y cuando estoy dando vueltas, al menos puedo identificar lo que hice, como beber un americano doble a las 3:00 p. m. Tener esa perspectiva y estas herramientas a las que recurrir cuando realmente necesito tomarme en serio la idea de dormir un poco ha valido la pena.

Por ejemplo, cuando íbamos a cotizar en bolsa como empresa. Estaba mirando un tramo de meses de días consecutivos de 12 horas llenos de reuniones y un roadshow de inversores. Debido a que estaba equipado con el conjunto de herramientas adecuado para optimizar el sueño, pude descansar lo suficiente para ir a trabajar listo para empezar.

Al final, puedo decir honestamente que saber cómo dormir bien por la noche me ha convertido en un mejor emprendedor. Y no solo en el sentido de que soy más creativo o productivo: también mejoró drásticamente mis relaciones con mi esposa, hijos, colegas, socios, miembros del equipo, usuarios e inversores. Con una buena base de sueño, estoy equipado para lidiar con los conflictos inevitables (¡y saludables!) que surgen durante el día de la manera más productiva posible. El debate apasionado es uno de nuestros valores fundamentales, por lo que poder tener la función cognitiva, la paciencia y la empatía para profundizar en los problemas de una manera orientada a los resultados es una gran recompensa para mí.

Para los creadores y emprendedores, ofreceré una última perspectiva. Dormir mejor por la noche también se reduce a cultivar una relación más saludable con su empresa. Aprender a desconectarse, a mantener la perspectiva y a mantener una apariencia de equilibrio entre el trabajo y la vida personal lo equipará mejor para relajarse y apagar su zumbante cerebro por la noche. Si bien es más fácil decirlo que hacerlo, es este tipo de perspectiva lo que lo sostiene a largo plazo. Las noches enteras y los sprints furiosos pueden funcionar al principio. Pero un negocio construido para durar requiere la energía sostenida y enfocada que solo una buena noche de sueño puede brindar.

