25 maneras en que puede convertir a un comprador único en un comprador habitual

Si usted es propietario de un negocio, quiere que los clientes sigan regresando.

Los clientes que repiten compras reducen los costos en los que incurre su empresa en marketing y publicidad. Con los clientes habituales, puede comercializar fácilmente cualquier producto o servicio nuevo que agregue a sus ofertas porque los clientes habituales están contentos con lo que han estado recibiendo de usted hasta ahora.

Lo más probable es que usted no sea el único negocio que ofrece una solución al problema de su cliente, entonces, ¿por qué deberían seguir comprándole? La respuesta está en las técnicas que utiliza para que esos clientes vuelvan a usted.

Aquí hay algunas formas en que puede convertir compradores únicos en compradores habituales.

1. Haga todo lo posible para garantizar una transacción fácil . El 80% de los clientes dicen que la conveniencia, la velocidad y la ayuda experta son elementos importantes cuando realizan transacciones con cualquier negocio.

2. Ofrezca múltiples opciones de pago Un cliente nuestro vio un gran aumento en las ventas simplemente agregando la opción "Pagar con Paypal" al finalizar la compra.

¿Por qué? Piense en lo fácil que es iniciar sesión para pagar, en lugar de encontrar su billetera cuando compra en línea.

3. Ofrezca envío gratuito en el pedido inicial . La clave aquí es asegurarse de que la empresa tenga un margen de beneficio suficiente en cada venta y que no pierda dinero al ofrecer envío gratuito. Considere sus costos antes de ofrecer envío gratuito.

4. Ofrezca descuentos por compras frecuentes. Ofrecer un 10 % de descuento después de que el cliente te compre cinco veces es un incentivo para comprar varios artículos y se animará a usar tu tienda como un recurso para futuras compras similares.

5. Ofrezca puntos de recompensa por lealtad que se puedan canjear por un producto gratis o futuros descuentos en productos adicionales. De hecho, es más probable que el 75% de los clientes vuelvan a comprar cuando reciben un incentivo.

6. Ofrezca recompensas por referencias. Los programas de referencia son una de mis estrategias favoritas. La clave aquí es que debe haber un incentivo específico para la persona que refiere a un amigo, no solo darle un "descuento". Ofrecer dinero motiva a los clientes a compartir su sitio con sus amigos y familiares.

7. Envíe una tarjeta de agradecimiento escrita a mano a los clientes, especialmente cuando gastan una cierta cantidad. El mundo de hoy puede ser muy impersonal y muchas personas valoran las experiencias personalizadas sobre las automatizadas. TD Bank revela que el 77% de los clientes están satisfechos cuando las empresas les muestran su aprecio.

8. Crea una experiencia de desempaquetado inolvidable . Sea creativo en la forma en que empaqueta sus productos para que la experiencia de desempaquetar sea emocionante para el cliente. El empaque premium aumenta el valor percibido de su marca, aumenta el valor percibido del producto y les permite a sus clientes saber qué representa su negocio.

9. Flexibiliza tu política de devoluciones. Muchos compradores tienen miedo de comprar porque perciben que la política de devoluciones es inflexible. Utilice este conocimiento para su beneficio mediante la implementación de una política de devolución que sea lo suficientemente flexible como para alentar a las personas a que le compren.

10. Envíe boletines o correos electrónicos con ofertas y ventas actuales a todos los clientes, incluidos aquellos que no han comprado en mucho tiempo. Por ejemplo, me encanta que mi compañía favorita de preparación de comidas me envíe un correo electrónico una vez al mes para recordarme lo que viene en el menú.

11. Ofrecer ventas adicionales y ventas cruzadas a los clientes en función de lo que expresen interés en comprar. Utilice las ventas adicionales y cruzadas a los clientes como herramientas para identificar el mejor producto o solución al problema de un cliente. El cliente estará feliz de que haya ayudado a identificar lo que le servirá mejor, y es probable que un cliente feliz regrese.

12. Ofrezca a los clientes la opción de comprar tarjetas de regalo en línea . Tome su negocio fuera de línea existente, conéctelo con tecnología y amplíe su alcance a personas que de otro modo no saben que usted existe.

Relacionado: 3 elementos esenciales para construir una base de clientes leales

13. Tenga en cuenta las ocasiones especiales. En el mundo automatizado de hoy, es fácil realizar un seguimiento de los cumpleaños de sus clientes. Una tarjeta de cumpleaños hará maravillas con un comprador que le compró su vestido de novia, por ejemplo. Toma nota de esos días especiales y utilízalos para profundizar tu relación con los clientes.

14. Regala muestras gratis porque establecen lealtad a la marca . Mi compañía de chocolates favorita, Godiva, me envía muestras gratis de sus nuevas creaciones todo el tiempo y no importa que no haya comprado nada durante más de un año. Esto los hace destacar como una marca de confianza que se preocupa por sus clientes.

15. Entregar productos rápidamente. El 63% de los compradores en línea esperan un tiempo de entrega promedio de tres días. Puede ganar clientes habituales entregando sus compras rápidamente para superar ese tiempo promedio. Te convertirás en la empresa de referencia cuando la gente quiera algo, rápido.

16. Actualice su sitio web, página de Facebook y otros recursos en línea regularmente con contenido nuevo. Internet cambia todos los días, pero estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que ya no es suficiente tener una "presencia en línea" porque las personas tienen poca capacidad de atención. Asegúrese de que sus páginas web se actualicen regularmente con imágenes, publicaciones de blog y videos nuevos.

17. Muestre testimonios de clientes satisfechos. Según un estudio, hasta el 90% de las personas confían en las recomendaciones de amigos y familiares. Si alguien ve a otras personas cantando tus alabanzas, es probable que también te compren a ti. El contenido generado por el usuario es una forma poderosa de ganar la lealtad del cliente mientras reduce su presupuesto de marketing.

18. Cuente una historia de marca convincente. Todos los clientes prefieren hacer negocios con empresas que reflejan sus valores, por lo que la historia de su marca debe ser convincente para atraer compradores habituales. Por ejemplo, si les informa a sus clientes que solo obtiene materiales orgánicos, es probable que gane clientes de por vida que lo valoren.

19. Agregue un giro a las plataformas de redes sociales. En el mundo actual, la mayoría de las personas les cuentan a sus amigos sobre los productos que disfrutan al exponerlos en las redes sociales en lugar de hablar directamente con ellos cara a cara. Haga que sus redes sociales sean fáciles de compartir para los clientes con códigos de descuento.

20. Dar seguimiento a los clientes cada 30 días. Centrarse en los compradores habituales y garantizar la satisfacción del cliente es la mejor manera de impulsar el boca a boca sin tener que gastar dinero extra en marketing.

21. Ofrezca un programa VIP en el que los clientes reciban beneficios especiales, descuentos y obsequios si le compran regularmente. Virgin Airways lo hace bien; cada vez que alguien vuela con ellos, automáticamente reciben puntos que pueden usar para canjear cosas como vuelos gratis y otras ventajas que hacen que los clientes se sientan especiales.

22. Ofrezca un servicio al cliente incomparable . El 86 % de los clientes está dispuesto a pagar más por una buena experiencia, y un sorprendente 80 % de los clientes dice que su razón para cambiarse a otra empresa fue el mal servicio al cliente.

Relacionado: Cómo la experiencia del cliente afecta sus resultados

23. Preste atención a lo que hacen sus competidores e intente algo similar. Es fácil gastar mucho tiempo y dinero tratando de ser innovador, pero esto a veces puede ser contraproducente. En su lugar, intente hacer algo similar, pero mejor, que lo que están haciendo sus competidores actualmente. Úselos como un ejemplo de éxito y agregue su toque.

24. Envíe recordatorios de compra justo a tiempo. En el caso de que vendas productos que se espera que un cliente reponga periódicamente, envíale un mensaje rápido unos días antes de que lo que compró esté a punto de agotarse. Si, por ejemplo, su sistema de seguimiento de ventas automatizado le dice que un determinado cliente compra comida para mascotas mensualmente, recuérdele que reponga el día 25, justo antes de que se agote lo que tiene. La persona con gusto te comprará una y otra vez.

25. Proporcione a los clientes existentes acceso anticipado a sus nuevos productos. Cuando un nuevo producto esté a punto de salir al mercado, dé a sus clientes existentes la oportunidad de comprar ese producto antes de que esté disponible para todos los demás. Las preventas son buenas para su negocio y los clientes se sentirán valorados cuando accedan por primera vez a su nuevo producto.

¿Le parece que tiene que hacer demasiado para ganar compradores habituales?

Bueno, considere el hecho de que es probable que un cliente gaste un 67% más después de hacer negocios con usted durante 31 a 36 meses en comparación con el primer medio año de hacer negocios con usted. En términos de valor de transacción, los clientes habituales también tienen un 31% más de probabilidades de gastar más en el valor promedio de su pedido con su empresa. Esto demuestra que todo esfuerzo invertido en conseguir clientes habituales se amortiza de forma excelente, así que ponte manos a la obra y diseña un sistema a través del cual convertirás a tantos compradores como sea posible en compradores habituales.

Relacionado: El servicio al cliente es la nueva venta adicional