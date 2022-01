Las estrategias que usé para vender dos negocios cuando tenía 45 años

Al crecer, vi a mi padre administrar su propio negocio y tuve un asiento de primera fila para la libertad y la oportunidad que le brindaba. Pero antes de dar el salto al mundo empresarial, emprendí el camino tradicional de obtener mi licenciatura y maestría, luego trabajé en varios trabajos en consultoría, gestión de productos y gestión de marca. Dos décadas y dos negocios más tarde, aprendí algunos trucos para navegar el mundo empresarial hacia una salida exitosa.

El caso de una salida exitosa

En el mundo de las startups, el éxito a menudo se define como obtener más fondos, obtener una mayor valoración o cobrar, pero el verdadero éxito es lo que se defina, y depende de cada emprendedor decidir qué espera lograr. Mi consejo número uno es ignorar lo que la sociedad te dice que es el éxito. Perseguir una cantidad en dólares no siempre es el camino a seguir.

La primera empresa que comencé, "I and Love and You", se consideró un éxito en los primeros años, ya que habíamos recaudado una tonelada de capital y logrado el crecimiento que nos habíamos propuesto. Sin embargo, la recaudación de capital se convirtió en un enfoque principal y un objetivo falso, ya que "cerrar una ronda" era solo un paso necesario en nuestro viaje hacia la construcción de un negocio duradero y una marca de clase mundial amada por los dueños de mascotas, brindando alimentos y golosinas más saludables al mercado. mundo. Al final, me di cuenta de la victoria de "I and Love and You" y su éxito a largo plazo requería asociarme con un fondo de capital privado más grande que tuviera los recursos y la experiencia para llevar el negocio al siguiente nivel, por lo que vendimos la mayoría juego y decidí irme. Este fue un éxito a mayor plazo para la empresa, que en última instancia fue un éxito a mayor plazo para mí.

En el caso de Zesty Paws, que recientemente vendimos dos años después de que me uní como CEO, logramos todo lo que nos propusimos y superamos con creces nuestras expectativas. La salida fue realmente la culminación y el reconocimiento de todo el éxito que habíamos tenido con el negocio, y la venta fue parte de la historia de éxito, pero no fue la única parte. Desde el principio, habíamos definido el éxito construyendo una marca querida tanto por las mascotas como por los dueños de mascotas, logrando el liderazgo en la categoría y expandiéndonos a la venta minorista tradicional para demostrar que Zesty podía ser una marca omnicanal. La salida no era la meta sino la recompensa.

Relacionado: Estrategias de salida a través de los ojos de un inversor ángel

El gran error que cometen los emprendedores al prepararse para una venta

A menudo veo empresarios que persiguen demasiado, demasiado pronto. Ese error se jugó públicamente con el auge y la caída del imperio WeWork. Perseguir demasiado capital para un negocio, o crecer más rápido de lo que la empresa puede manejar, hace que los líderes tropiecen y den pasos en falso. Desde mi experiencia, las restricciones razonables sobre los recursos, ya sea capital, personas o productos, en realidad pueden tener un resultado neto positivo porque esas restricciones estimulan la creatividad, la innovación, la disciplina y el enfoque, todo lo cual hará que el negocio sea más saludable y más fuerte a largo plazo. correr.

Cuando construimos “I and Love and You”, cometimos el error de buscar demasiado, demasiado pronto con nuestra amplia cartera de productos, estrategia de distribución y aumentos de capital. Si hubiéramos sido más disciplinados y enfocados, creo que podríamos haber tenido más éxito. A partir de esa experiencia, prometí que no cometería el mismo error dos veces cuando llegara el momento de ejecutar Zesty Paws: la marca ya había demostrado su valía en el comercio electrónico, por lo que se había "ganado" el derecho a diversificarse, pero estaba muy selectivo sobre dónde nos expandimos e incluso rechazamos algunas asociaciones minoristas. En cambio, me concentré en seleccionar socios minoristas que ayudarían a hacer crecer nuestro negocio dentro de parámetros estrictos y, al mantenernos enfocados, pudimos lograr el liderazgo de categoría y maximizar el valor empresarial más allá de nuestros competidores más cercanos en dos cortos años.

Relacionado: 5 consejos para vender con éxito su empresa

Aproveche los asesores y las redes existentes

En el espíritu empresarial, hay una tonelada de ego. El estilo de vida emprendedor brinda flexibilidad, validación social y la oportunidad de tomar las decisiones. Pero cuando se reduce, los empresarios son solo personas que resuelven problemas, resolviéndolos sobre la marcha. Para ganar como emprendedor y tener éxito, sin importar cómo definas ese éxito, el primer paso es reconocer que no tienes, ni tienes que tener todas las respuestas.

Mi consejo es aprovechar los asesores y aprovechar una red existente como YPO, Entrepreneur's Organization (EO) o Vistage para obtener información y conocimientos. No hay nada más valioso que ingresar a un espacio seguro para recibir comentarios sobre ideas y resolver desafíos realmente grandes en su negocio y en su vida que con una red de asesores que tienen en mente sus mejores intereses.

Tenga en cuenta que no debe depender de estas redes para administrar su negocio. Solía pensar que los métodos de los asesores más experimentados podrían simplemente copiarse y pegarse a mi escenario específico, pero no hay dos situaciones comerciales iguales. El hecho de que su red o mentor haya "estado allí, hecho eso", no garantiza que pueda usar la misma estrategia sin adaptarla a su situación y negocio, ya que su objetivo final probablemente sea diferente al de ellos.

Relacionado: La estrategia de no salida