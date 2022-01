Peloton sufre otra gran pesadilla de relaciones públicas cuando otro programa de televisión presenta un ataque al corazón en la bicicleta de la empresa

El mundo del entretenimiento se estremeció el mes pasado durante el estreno del reinicio de Sex and the City de HBO Max And Just Like That cuando el personaje de larga data Mr. Big (interpretado por Chris Noth) fue asesinado durante el primer episodio después de sufrir un ataque al corazón en una bicicleta Peloton. .

La compañía de ejercicios intentó sacar provecho de la controvertida escena contratando a Noth para un comercial en el que su personaje no moría, con el instructor de Peloton Jess King.

"Los fanáticos de 'SATC', como yo, están tristes por la noticia de que el Sr. Big muere de un ataque al corazón", dijo la Dra. Suzanne Steinbaum, representante del consejo asesor de salud y bienestar de Peloton, al LA Times en un comunicado en ese momento. . "Mr. Big vivió lo que muchos llamarían un estilo de vida extravagante, que incluía cócteles, cigarros y bistecs grandes, y estaba en grave riesgo ya que había tenido un problema cardíaco en la temporada 6".

Pero ahora parece que la compañía de ejercicios tiene otro incendio que apagar.

La sexta temporada de Billions , que se estrenó en Showtime este fin de semana, sacó una página del libro de HBO al provocarle a uno de sus personajes, Mike Wagner (interpretado por David Costabile), un infarto mientras montaba una bicicleta Peloton.

Wagner incluso hace referencia a la escena And Just Like That diciendo en broma "No voy a salir como el Sr. Big" después del incidente.

Peloton, sin embargo, emitió un comunicado en las redes sociales afirmando que la compañía no le dio permiso explícito a Billions para presentar la marca, como lo hizo con And Just Like That .

“Recibimos programas de televisión que quieren incluir @onepeloton para que la gente hable, pero para ser claros, *no* acordamos que nuestra marca o IP se usara en @SHO_Billions ni proporcionara ningún equipo”, dijo Peloton en Twitter . “Como señala el propio programa, el ejercicio cardiovascular ayuda a las personas a llevar una vida larga y feliz”.

El último es solo otro golpe en una larga serie de pesadillas de relaciones públicas para la empresa.

La semana pasada, las acciones de Peloton se desplomaron después de que la compañía anunciara que retrocedería y detendría la producción de sus bicicletas y cintas de correr debido a una gran disminución de la demanda tras la pandemia.

Peloton bajó un fuerte 82% año tras año a partir del lunes por la mañana.