Llene su brecha de talento buscando candidatos de la comunidad de veteranos

Desde abril de 2016, he tenido el privilegio de desempeñarme como entrenador ejecutivo de The Honor Foundation y apoyar la transición profesional de los Navy SEAL, Green Berets, operadores de fuerzas especiales y personal de apoyo. He entrenado personalmente a 14 líderes SEAL, dos Boinas Verdes, un Tripulante de Artesanía de Combate de Guerra Especial (SWCC) y un Jefe Maestro de la Marina de MARSOC. A través del programa, he apoyado la transición profesional de casi 1000 hombres y mujeres en servicio.

Lo que más escucho es que los veteranos creen que solo son aptos para trabajar para el gobierno como civiles; no pueden ver cómo encajan en la fuerza laboral cotidiana. Pero la verdad es que no todos los veteranos deben trabajar para contratistas federales o encontrar un puesto de GS como civiles. Las habilidades que desarrollaron en el ejército son altamente transferibles al sector civil.

Relacionado: Cómo contratar a un veterano

Aprovecha el grupo de talentos veteranos

Si no está reclutando en el espacio de veteranos, se está perdiendo un importante grupo de talentos. Statista indica que los estados con la mayor población de veteranos de 600.000 o más son California, Texas, Florida, Pensilvania, Ohio, Virginia, Carolina del Norte, Georgia y Nueva York. El Pew Research Center informa que más del 60 % de las familias en los EE. UU. han tenido un familiar directo que sirvió en las fuerzas armadas.

Pew Research Center también informa que 8 de cada 10 oficiales en servicio activo tienen una licenciatura y tienen cuatro veces más probabilidades de haber completado un título de posgrado. Es un hecho conocido y observado que los veteranos a menudo reciben capacitación cruzada en múltiples habilidades y competencias con experiencia en diversas tareas y responsabilidades. Saben lo que significa trabajar duro y cumplir con las exigencias de un objetivo organizacional enfocado, y aprecian los desafíos y la satisfacción de un trabajo bien hecho.

Los veteranos resuelven problemas, no por habilidad innata, sino por experiencia. Son organizados y disciplinados, lo que les da la confianza individual para adaptarse a situaciones cambiantes. Lo más importante es que muchos de ellos son líderes capacitados y capacitados.

Si está buscando impulsar su programa de diversidad, el espacio para veteranos lo ayudará a lograrlo en múltiples niveles. En primer lugar, los veteranos son una clase protegida, con varias leyes vigentes que los protegen de la discriminación. Según Pew Research Center , el 15% del personal en servicio activo son mujeres, y se espera que la población aumente al 18% para 2045. Además, estiman que en 2045, se espera que la cantidad de personal hispano aumente al 13%. Los programas de acción afirmativa y las iniciativas de diversidad se benefician enormemente al aprovechar la comunidad de veteranos.

Relacionado: 4 empresas propiedad de veteranos a tener en cuenta

Otras empresas están allanando el camino

Hay una gran cantidad de recursos que puede usar para encontrar talento en la comunidad de veteranos, y puede comenzar por buscar empresas que ya están utilizando talento veterano.

Rockwell Automation comenzó a abordar la escasez en la fabricación como industria en 2017 mediante el desarrollo de la Academia de Fabricación Avanzada , que apoya programas de mejora de habilidades para veteranos en múltiples industrias que respaldan la amenazada cadena de suministro de la nación. Después de completar un proceso de selección inicial en profundidad, los veteranos completan un programa de capacitación de 12 semanas que incluye capacitación dirigida por un instructor y experiencia práctica en el laboratorio.

También podría considerar la creación de un programa de pasantías remuneradas para veteranos. Schneider, una empresa de transporte y logística de larga distancia, en asociación con el Departamento de Asuntos de Veteranos, ofrece a los veteranos un programa de aprendizaje de 12 meses en el que los veteranos son elegibles para obtener un cheque mensual de beneficios educativos del VA además de los salarios que ganan con la empresa.

Relacionado: La mejor manera de honrar a los veteranos es contratar uno

Los veteranos están buscando activamente su próxima misión o "por qué". Tener un propósito brinda enfoque y estructura para los veteranos, especialmente para aquellos que experimentan las dificultades y realidades de las carreras militares. Pero no contrate veteranos solo porque son veteranos: déles un propósito mientras aprovecha al máximo sus muchas habilidades.