Parte de un cohete SpaceX va a chocar con la Luna

Se predice que un cohete SpaceX aterrizará en la luna, o al menos en una parte de ella.

Constantinos Hinis | Getty Images

Desde 2015, un propulsor de un cohete SpaceX Falcon 9 ha estado flotando en el espacio, y ahora se prevé que colisione involuntariamente con la luna a principios de marzo. El astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian, Jonathan McDowell , tuiteó que si bien el evento es interesante, no hay nada de qué preocuparse.

Para aquellos que preguntan: sí, una vieja segunda etapa del Falcon 9 que se dejó en órbita alta en 2015 llegará a la luna el 4 de marzo. Es interesante, pero no es gran cosa. — Jonathan McDowell (@planet4589) 25 de enero de 2022

Mientras que los objetos que chocan con la Tierra tienden a quemarse, la Luna no tiene una atmósfera lo suficientemente espesa para catalizar tal efecto . Lo más probable es que la parte de SpaceX cree otro cráter, que McDowell comparó con "simplemente otro agujero en el queso verde".

Relacionado: SpaceX rompe su propio récord de vuelo de Falcon 9 durante el lanzamiento de Starlink

Esta no es la primera vez que un objeto de la Tierra choca con la Luna. El propietario de Projectpluto.com, Bill Gray , señaló que en 2009, la NASA envió un cohete propulsor LCROSS en una misión deliberada para colisionar con la luna con el fin de inspeccionar la región polar lunar del cuerpo celeste. Gray llama al propulsor Falcon un LCROSS esencialmente "gratuito", aunque la parte espacial no va a aterrizar en un área de particular interés.

"En cada caso, estoy apoyando un impacto lunar", escribió Gray en una publicación dedicada al objeto . "En particular, esperaba que un propulsor impactara en el lado cercano, en un área sin iluminación, cerca del primer o último cuarto; presumiblemente eso sería visible desde la Tierra. Pero tendríamos que tener mucha suerte para eso... y cuando crees que este es el primer impacto lunar involuntario que hemos tenido, punto, el nivel de suerte requerido aumenta".

Relacionado: El primer vuelo privado de SpaceX pondrá en órbita a un estadounidense de 29 años