5 errores a evitar al comprar una agencia de publicidad

A medida que más empresas se recuperan de la pandemia, la publicidad seguramente aumentará. Según Zenith, la inversión publicitaria crecerá un 5,2 % en 2022 hasta los 652.000 millones de dólares. Entonces, si trabaja en una agencia que le encanta y ha pensado en comprarla, ahora podría ser el momento adecuado. Solo evite caer en los mismos errores que otros compradores han experimentado al ejecutar una venta comercial interna. Estos son los cinco errores más grandes que podrías cometer:

1. Esperar que el propietario actual tome la iniciativa

El propietario de una agencia suele presentar la perspectiva de una venta interna. Esa persona podría acercarse a un empleado o grupo de empleados que parecen estar interesados en comprar el negocio. Si es un posible comprador y confirma su interés, comenzará el proceso de negociación de un acuerdo, a menos que deje las cosas en manos del vendedor.

Si vuelves a trabajar como de costumbre y esperas a que el dueño se te acerque de nuevo, no pasará nada. ¿Por qué? Porque nadie está haciendo un plan. Según las estadísticas de la industria de Diomo Corp., el 90 por ciento de los compradores nunca completan la transacción. Como comprador, es su trabajo presionar al vendedor para que actúe. Necesita averiguar las respuestas a preguntas importantes, como "¿Cómo vamos a evaluar el negocio?", "¿Qué cronograma queremos establecer para la venta?" y "¿Cómo voy a financiar la compra?"

La venta podría demorar varios años, y llevará más tiempo si no elabora y ejecuta un plan de inmediato. Establezca fechas objetivo y trabaje con un experto para asegurarse de saber cuánto vale el negocio. Luego, evalúe sus opciones de financiamiento. ¿Puede obtener un préstamo de administración de pequeñas empresas? ¿Podría el propietario financiar parte de la venta? Tal vez eres parte de un equipo que lo compra en efectivo. No importa cuál sea su método de compra, elabore una oferta competitiva y realista.

Relacionado: 4 cosas que debe entender al comprar un negocio

2. Sobrestimar los riesgos

Si está hablando con el propietario de la agencia sobre la compra del negocio, probablemente haya pensado antes en ser propietario de una agencia. Así que no se congele cuando se le presente la oportunidad. Si te concentras únicamente en los riesgos, es posible que pierdas tu oportunidad. Es más arriesgado construir una agencia desde cero que comprar una establecida con clientes, procesos y equipos capacitados.

Cuando eres dueño de una agencia, puedes controlar lo que sucede y quién entra y sale. Incluso si pierde un cliente importante después de la venta o necesita desarrollar nuevas capacidades, tiene más recursos de los que tendría si intentara iniciar su propia agencia. Lo único que debe tener cuidado es cambiar la naturaleza de la agencia que está comprando. Las empresas emergentes a menudo deben pivotar para garantizar el éxito, pero las empresas existentes, en teoría, ya tienen éxito. Piense en cuando Macy's adquirió la tienda Marshall Field's en Chicago en 2005. Cuatro años después, el 81 % de los compradores todavía la llamaban por el nombre de Field.

Hay muchos riesgos en los que pensar al comprar un negocio, pero no debe inflarlos demasiado. Encuentre a alguien que pueda ayudarlo a evaluar objetivamente los riesgos reales. Si dirige bien su agencia, perseverará y las recompensas harán que el esfuerzo valga la pena el riesgo.

Relacionado: Antes de impulsar su negocio, asegúrese de que su equipo tenga la misma definición de riesgo

3. Asumir que un trabajo se traduce en otro

Probablemente eres excelente en tu trabajo, pero tu trabajo cambiará después de adquirir una agencia. Dirigir un departamento, o incluso supervisar las operaciones diarias de toda una agencia, es diferente de ser propietario de una agencia. Créame: he sido empleado de una agencia y propietario de una agencia. Cuando eres propietario, tu sustento está ligado al negocio. Los máximos son asombrosos, y los mínimos realmente pueden deprimirte.

Tienes que estar preparado para las responsabilidades que vas a asumir. El coraje emocional, la perspectiva, las habilidades de liderazgo y otros atributos que son necesarios para dirigir una empresa toman tiempo para desarrollarse. Algunas personas pueden nacer con ellos, pero la mayoría de las personas tienen que aprender a través de la práctica.

Es probable que seas capaz de manejar las finanzas y administrar el lado operativo de las cosas, pero no asumas que has desarrollado los instintos que necesitas para hacer todo bien desde el primer día. Confíe en su instinto y esté abierto a la idea de que tiene mucho que aprender. La buena noticia es que no está solo: probablemente haya muchas personas a su alrededor que puedan enseñarle. No tenga miedo de apoyarse en ellos cuando no tenga todas las respuestas.

4. Saltarse conversaciones difíciles

No importa cuánto ame y respete a su jefe, y no importa cuánto lo ame y lo respete, todavía está realizando una transacción comercial muy importante. Estos no siempre son fáciles de ejecutar y, a menudo, implican algunas conversaciones difíciles. Asegúrate de no omitirlos.

Algunas conversaciones deberán cubrir las finanzas y la valoración del negocio. El dinero puede ser un punto de conflicto en muchas relaciones, pero la clave del éxito depende de una venta exitosa. También deberá hablar sobre los roles y el personal. ¿El dueño todavía va a estar involucrado? ¿Si es así, cómo? ¿Necesita reducir el tamaño? ¿Necesitará ocupar puestos clave? Siempre que haya desacuerdos o cuellos de botella aparentes, debe abordarlos de inmediato.

Cuando Eric Siu compró una empresa que necesitaba cambiar su modelo de negocio, se dio cuenta de que algunos puestos ya no serían relevantes. Su error fue evitar las conversaciones duras y tratar de cambiar a los empleados existentes a roles que no estaban relacionados con lo que eran buenos.

Si desea ser dueño de una agencia, deberá tener conversaciones difíciles y tomar decisiones difíciles. Habrá buenos tiempos por delante, pero hay que ganárselos. Si está preparado para la tarea, no se saltará las conversaciones difíciles que acompañan al proceso de adquisición.

Relacionado: No permita que las dudas absorban su organización: utilícelas para crecer como líder

5. Olvidarse de su sistema de apoyo

Poco después de cerrar un trato y de haber comprado una agencia, experimentará algunas primicias fundamentales: su primer gran contrato con un cliente, su primer despido, su primera crítica negativa de un cliente, su mejor empleado que de repente comienza su propia agencia, etc. No quiero navegar por todas estas experiencias de primera vez solo.

Durante los primeros seis a 12 meses después de asumir la propiedad, rodéese de las personas adecuadas. Contrate entrenadores, únase a un grupo de pares, trabaje con un facilitador o encuentre otras formas de aprovechar la experiencia de líderes calificados . Busque su consejo regularmente y no tenga miedo de pedir ayuda. Incluso cuando las cosas funcionan sin problemas, es bueno tener a alguien que controle su trabajo.

Ser dueño de una agencia es increíble, especialmente cuando estás rodeado de las personas adecuadas. Puede deleitar a los clientes, crear un lugar de trabajo del que a la gente le encanta ser parte, ejercitar la libertad creativa y llegar a innumerables audiencias. Al evitar los cinco errores anteriores, puede asegurar un futuro exitoso para su agencia recién adquirida.