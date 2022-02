Katie Couric comenzó su carrera como una de las periodistas televisivas más queridas de Estados Unidos. Ahora, con el surgimiento de su propia compañía de medios, ella toma sus propias decisiones.

En este nuevo mundo en el que vivimos, en algún lugar entre antes y después de la pandemia, no se puede negar que el panorama de los medios y la forma en que usamos la tecnología han cambiado por completo, desde las formas en que consumimos hasta las formas en que somos influenciados por ellos.

Katie Couric Katie Couric

Tal vez sea una metáfora prolongada, entonces, mientras recibo una llamada con la periodista pionera Katie Couric de que no podemos navegar la tecnología de esta reunión de Zoom correctamente, incluso casi dos años después de que el concepto de reuniones virtuales comenzó a normalizarse.

El teléfono que se supone que debe estar grabando la entrevista por alguna razón no funciona en mi extremo mientras se escuchan ecos de los parlantes en las computadoras de Couric y de su esposo (están tomando la llamada en habitaciones separadas de su casa), sin embargo, reír y de alguna manera lograr encontrar una manera de hacer que funcione.

Esto es precisamente lo que ha hecho Couric con su carrera.

“Prácticamente hice todo lo que pude en las noticias de la red y presenté una hora de los últimos titulares, aunque creo que la gente está haciendo un gran trabajo en eso, creo que claramente es un trabajo de importancia crítica, pero eso simplemente no funcionó. No me atrae tanto, especialmente porque el cable se ha vuelto más partidista en los últimos años”, le dice Couric a Entrepreneur . “Y creo que el horario de máxima audiencia depende mucho más de los comentarios, que es algo en lo que nunca me he sentido tan cómodo. Pero también entiendo por qué ha surgido porque vivimos en un país muy partidista y creo que la gente quiere sus propios puntos de vista. a menudo se refleja en ellos: un amigo mío llama a esa afirmación en lugar de información ".

No hace falta decir que el mundo de los medios de difusión es sinónimo del nombre de Couric, desde sus largos años como coanfitriona del Today Show hasta ser la primera presentadora solista del programa vespertino de una importante red de noticias en CBS, si hay una historia o alguien de quien valga la pena hablar. a, lo más probable es que Couric haya tenido la oportunidad de hacerlo.

Más recientemente, alcanzó el número 1 en la lista de libros más vendidos del New York Times con sus memorias Going There .

En 2018, Couric cambió de rumbo cuando fundó Katie Couric Media (KCM) junto con su esposo John Molner, una compañía de medios que busca crear contenido inspirador y con un propósito mediante la colaboración con marcas para ayudar a elevar a las personas, las voces y las historias no contadas en una variedad de medios, incluidos un boletín informativo, un podcast y formatos digitales breves.

“A medida que evolucionó el panorama de los medios, creo que quería evolucionar junto con él. Creo que si las cosas no hubieran cambiado, probablemente todavía estaría en los medios tradicionales”, explica. “Pero estuvo claro durante las décadas de mi carrera que estaba ocurriendo un verdadero mar de cambios y quería montar esa ola (para continuar con la analogía del agua) y no quedarme atrás”.

Con KCM, Couric pudo encontrar la intersección entre seguir buscando historias que le interesaran y se sintieran importantes, y al mismo tiempo encontrar una manera de asociarse con marcas que tienen sentido de manera orgánica para ayudar a contar y explorar esas historias.

“Uno de los parámetros de entrada de nuestra empresa fue que permitimos que Katie sea Katie: dejar que cubra la historia que quiere cubrir, ir a donde quiera ir”, dice Molner. “Como empresa, buscamos la intersección de historias que sean interesantes para Katie y para esas empresas: cosas que les importan, cosas que elevan la conversación y representan algo. Y esa es realmente una parte central de nuestro modelo de negocios con todos estos clientes. Y es diferente al contenido de marca, es realmente contenido respaldado por la marca sobre cosas que importan”.

En la tierra de KCM, estas historias pueden cubrir cualquier cosa, desde política (hablar con Cecile Richards sobre el futuro del derecho al aborto en los EE. UU.) hasta cocinar (hacer pan jalá con el influencer de alimentos Jake Cohen) y perfilar a los trabajadores de primera línea en el corazón de la pandemia. .

“Estoy un poco maldecido con esta curiosidad insaciable por casi todo”, admite Couric. “Siempre estoy buscando formas de continuar o profundizar más en la conversación. Poder jugar en todos estos entornos diferentes, ya sea podcasting, videos digitales, desarrollo de documentales, posiblemente haciendo una función de entrevista regular en un servicio de transmisión, estas son todas las cosas que soy libre de explorar. Y no estoy necesariamente limitado a una red en particular... En última instancia, me veo a mí mismo solo como un comunicador, alguien que puede compartir las historias de diferentes personas, eso es lo que he hecho durante toda mi carrera y claramente me encanta hacerlo porque no No quiero dejarlo pasar, ¡probablemente me sacarán en una camilla contando una historia!”

Esta es la esencia del método Katie Couric: observe, aprenda, observe las tendencias, pivote cuando sea necesario, pero no pierda el "usted" que lo hace ser quien es. Tal vez sea esta mentalidad la que la ha convertido en una de las periodistas más admiradas de nuestro tiempo. Claro, Couric podría poner su nombre en una empresa y producir contenido de marca sobre lo que otras personas y empresas creen que son temas o historias relevantes, pero entonces sería un conglomerado de medios que perdería el elemento "Katie".

Este concepto ha jugado un papel importante en el lanzamiento del último esfuerzo de KCM, Katie's Shop , que presenta más de 120 marcas que cuentan con productos que Couric, Molner y el resto de su equipo usan y aman en un esfuerzo por aumentar la conciencia de las marcas más pequeñas, sus fundadores. y, al más puro estilo Katie Couric, la historia detrás de ambos.

“[Katie] quería contar las historias y nuestra comunidad realmente respondió a eso”, dice Lisa Tanzer, presidenta de KCM Marketplace, sobre el inicio de Katie's Shop . “Así que esa era la idea: ¿podemos reunir un destino donde las personas puedan aprender y comprar marcas impulsadas por una misión y basadas en valores? Y de ahí vino Katie Shop. Todo comienza con valores alineados... encontrar dónde está la intersección".

La tienda fácil de navegar se divide en diferentes secciones según el lugar donde encaja cada marca y sus fundadores, ya sea femenino o fundado por BIPOC, ecológico, impulsado por una misión o producido éticamente, solo por nombrar algunos.

Katie usa un suéter negro de la marca Katie's Shop, Dudley Stephens.

Pero tenga en cuenta que esta no es una empresa de "deslizar hacia arriba para comprar", como diría Molner.

“La forma en que tratamos a nuestros clientes, nuestros clientes, nuestros seguidores y lectores es la forma en que tratamos a una comunidad de amigos. Y eso es básicamente lo que nos guía: la misión de nuestra empresa no cambió cuando evolucionamos a esta nueva iniciativa de Shop”, explica. “La misión siempre fue hacer algo distintivo y de lo que estemos orgullosos... la segunda era tener impacto, hacer cosas que mejoraran el mundo y crear contenido que fuera consumido, disfrutado y comprometido por un público cada vez más grande. comunidad. Y eso también es cierto con Shop”.

El producto es lo primero, por supuesto: el equipo tiene que decidir que les gusta lo que venden, que es de buena calidad y fabricación, y que es algo que Couric o Molner o el equipo usarían o comprarían ellos mismos.

"Salimos para tratar de descubrir y descubrir marcas y fundadores inspiradores, por lo que tenemos un proceso de investigación en el que investigamos mucho antes de llegar a una marca para que forme parte de Katie's Shop", explica Tanzer. “Hay historias increíbles allí, simplemente no puedes obtener suficiente de por qué alguien comenzó su negocio y qué los impulsó a hacerlo. Y luego, una vez que revisamos eso y hablamos con ellos, probamos todos los productos... realmente queremos asegurarnos de que los amamos y podemos respaldarlos y escribir específicamente sobre ciertas cosas en su marca y en su cartera. que creemos que a nuestros clientes les encantará”.

Es el comercio electrónico hecho a la manera de Katie Couric y lo que la prepara para el éxito como mujer de negocios: busque tendencias y hacia dónde se dirige la industria y encuentre una manera de aprovecharlo, pero hágalo de una manera que no pierda su esencia. cliente o base de fans.

"Creo que también hemos visto un cambio real en los consumidores que desean apoyar a las empresas que están haciendo lo correcto o que son innovadoras, y que están tratando de abordar claramente algunos de estos grandes problemas espinosos además de fabricar productos de gran calidad". señala Couric. “Creo que existe una expectativa desde el punto de vista del consumidor de que quieren sentirse bien con las cosas que están comprando, no solo que sean de alta calidad, sino que estén sirviendo a algún tipo de propósito mayor”.

Todo esto nos remite al único consejo profesional y empresarial de Couric: tenga en cuenta y observe lo que observa.

Y para hacer esto, tienes que dar todo de ti mismo y enfocarte en donde estás, ahora mismo, en cualquier trabajo que tengas ahora.

“Creo que realmente preocuparse y estar realmente comprometido con el trabajo en el que se encuentra es el secreto de su éxito a largo plazo”, dice. “No pasé demasiado tiempo mirando hacia adelante y diciendo '¿Qué quiero hacer ahora?', realmente me concentré en el trabajo que estaba haciendo en un momento dado, para tratar de ser lo mejor que podía y para darle el 110%”.

Aún así, Couric está aprendiendo y creciendo a medida que KCM continúa desarrollándose y creciendo.

¿Una habilidad que ha adquirido desde que comenzó su propia empresa? La importancia de contratar a las personas adecuadas y formar el equipo adecuado.

“Ina Garten me dijo algo cuando la entrevisté, me dijo: 'Puedes enseñarle a cualquiera sobre el queso, no puedes enseñarles cómo ser felices'”, comparte Couric. “Así que creo que realmente buscamos personas que tengan los rasgos de personalidad para ser excepcionales. Y eso son los trabajadores duros, las personas apasionadas por lo que están haciendo, que realmente se preocupan... [no] se avergüencen de las cosas que no saben, mírense honestamente acerca de sus fortalezas y debilidades y compénsenlo con alguien que es fuerte en áreas en las que tú no lo eres. Es por eso que John y yo trabajamos tan bien juntos, porque tengo un conjunto de habilidades que no es necesariamente suyo y él tiene muchas habilidades sólidas que no son mías, pero estoy tratando de aprenderlas para al menos poder ser mejor. ”

Tal vez sea el lado comercial de las cosas en lo que Couric quiera concentrarse a medida que continúa progresando en su camino y haciendo crecer a KCM, pero su corazón siempre estará contando historias y ayudando a otras personas.

Couric dice que espera pasar más tiempo este año asesorando y ayudando a los jóvenes talentos con sus proyectos profesionales y fomentando sus intereses para ayudar a elevar ideas y rostros nuevos. También planea seguir aprendiendo sobre qué plataformas y medios (ya sean videos de formato corto o largo, podcasts, artículos escritos, etc.) son los más adecuados para ciertas historias y cómo puede aprovechar el éxito de esa manera.

Todo esto, y un enfoque más amplio en la colaboración para explorar temas que no se abordan lo suficiente en los principales medios de comunicación.

“Las mujeres que reciben toda la atención y los medios suelen ser blancas, rubias y bonitas, y hay tantas historias que los medios ignoran. Y eso es simplemente incorrecto”, señala. “Creo que nunca me quedaré sin historias que quiero contar. Continuaré contando esas historias, pero también estoy emocionada de colaborar con otras personas que están haciendo cosas interesantes y emocionantes... Me encanta colaborar con personas de ideas afines que están interesadas en explorar los mismos tipos de problemas que yo".

Pero aún así, ella sigue siendo humilde.

“No necesariamente puedes ser bueno en todo”, admite.

“Bueno, eres bueno en todo”, bromea Molner.

“No, no lo soy”, sostiene Couric.

Sin embargo, a juzgar por el éxito de KCM y la carrera de Couric más allá, es difícil creerle en ese momento.